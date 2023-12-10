Борис Ротенберг о работе в «Локо»: «Хотим сделать современную единую структуру молодежного футбола»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия детский футбол первенство молодежных команд Россия Локомотив мол Локомотив U-19 Футбол

Борис Ротенберг рассказал о своей работе в «Локомотиве».

37-летний функционер, экс-игрок красно-зеленых, занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола.

— Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая — подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды.

А вторая задача — создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодежную команду, академию «Локо» и отделение «Перово». Мы хотим сделать современную единую структуру молодежного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к ее реализации.

— Сейчас много говорят о дефиците квалифицированных кадров, особенно в футболе. Каких специалистов вы привлекли, откуда они приходят?

— Подбор кадров — кропотливый труд. В департамент вошли сотрудники как из числа уже работавших в клубе и академии, так и новые люди. В отделы департамента приходят специалисты с опытом работы на самом высоком уровне, в том числе в РПЛ. Могло бы показаться, что для них это шаг назад — работа с детьми и подростками, но они поверили в наш проект, в наши идеи.

Все мы знаем знаменитую цитату про шаг назад, чтобы потом начать движение вперед. И сейчас мы со всей командой, которая собралась в департаменте, закладываем фундамент единой структуры молодежного футбола, о которой я уже говорил.

Кроме того, к нам возвращаются специалисты, для которых «Локомотив» не пустой звук, они уже работали здесь — и снова готовы с гордостью носить красно-зеленые цвета и трудиться на благо клуба, – сказал Ротенберг.

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14 комментариев
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Ну значит угрохают молодежный футбол окончательно, семья то талантливая !
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Ну и денег попилить
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ТРЕВОЖНО.
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ну пока конечно немного бледно на фоне брата) но чем чёрт ни шутит, может, в обозримом будущем Борис станет главным тренером Локо,а заодно и национальной сборной!
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Ответ Антон Фалафель
Кто если не Ротенберги поднимут спорт и страну???
Кадыров-младший, если от орденов грудь не разорвёт…
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Кто если не Ротенберги поднимут спорт и страну???
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Гнали, что немцев пригласили развалить Локо. Будут ли теперь гнать, что теперь очередь финнов развалить и молодёжный сектор Локо)
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подниматель молодёжного футбола, посмотрим на результаты...
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Еще не тренирует? Странно…
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Ещё один супертренер для сборной! Один хоккей разваливает,другой за футбол взялся. Энергично взялись спорт разлагать.
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Зашёл сюда ради комментариев про систему.
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В хоккее - система, в футболе - структура?
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