Почеттино на вопрос об отставке: «Челси» показывает, что верит в мою работу. Я должен добиться успеха»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино не боится, что его уволят из «Челси» из-за слабых результатов.

«Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 16 матчах, и находится ближе к зоне вылета, чем к лидирующему «Ливерпулю». В пяти последних матчах у команды одна победа и три поражения.

«Я человек, который верит до конца, пока кто-нибудь не скажет мне что-то другое. Как то, что произошло в «Тоттенхэме». Я верил своему боссу до конца.

Я человек, который всегда доверяет – до тех пор, пока кто-то не покажет мне, что я больше не могу доверять. Но я верю, я доверяю. Конечно, я знаю, что должен добиться успеха. Я понимаю футбол и знаю, как он работает.

Я решил подписать контракт с «Челси», потому что доверился, когда мне предложили эту работу. И я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу.

Этот дом строят хорошие люди, хорошие архитекторы. У нас лучшая компания, архитекторы – очень креативные и хорошие. И они уже зарекомендовали себя», – сказал тренер «Челси».

Сегодня лондонский клуб дома сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ.

«Челси» не взлетел. Почеттино злится и требует новых трансферов (еще-е-е?)

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11 комментариев
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Дом, который построил Поч.
+17
-2
+15
Ответ Vinnipukh Vinni
Дом, который построил Поч.
А вот 7 поражений,
Которые в тёмном чулане хранятся
В доме,
Который построил Поч.
+14
-4
+10
Действительно, "архитекторы" очень креативные. Накреативили до такого, чтобы победитель ЛЧ 2021 превратился в полуживого середняка без шансов даже на ЛЕ
+9
-1
+8
Какой смысл его увольнять , в ближайший год от Команды ждать нечего , разве что продавать воспитанников чтоб потом в ФФП вписаться ...
На пепелище легче построить Дом .
+4
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Ну если Поттера в прошлом году держали раза в 3 дольше, чем он заслуживал, то Поч пока на увольнение не наиграл.
+3
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Да бесполезно, Боэли уничтожил менталитет и психологию команды победителя, фундамент, который закладывал Абрамович. А сверху откинул кучу миллионов за школьников и прочий шлак, что, возможно, никогда не выйдет даже на уровне выше среднего. Не знаю, когда он наиграется в этот ФМ, но ничего хорошего Челси не ждёт в ближайшее время.
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После довольно успешного периода работы в ТТХ в условиях ограниченного бюджета и тем не менее выхода в финал ЛЧ, пусть и ввиду ряда благоприятных обстоятельств, Почеттино решил, что он супер-топ, достойный осчастливить разные Реалы. Работа в ПСЖ этот имидж несколько пошатнула, но его запаса все равно хватило на последующее трудоустройство в Челси. Провал в Челси будет означать, скорее всего, для Почеттино выбывание из элитной группы тренеров, кочующих по топ клубам. Впрочем, среди владельцев топ клубов полно неадекватов, так что и для Почеттино может быть еще вакансии найдутся. Пока же в Челси наблюдается очевидный провал и отсутствие результатов, соответствующих сумасшедшим инвестициям в состав.
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Строка показывающая стадию увольнения Поча уже на уровне «тоттенх». Не много осталось.
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А что под успехом сегодня в "Челси" понимается? Это теперь архитектурное бюро, а не футбольный клуб, так что ли?
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Надеюсь 🙏 что он выведет chukotku в шип
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