Почеттино на вопрос об отставке: «Челси» показывает, что верит в мою работу. Я должен добиться успеха»

Маурисио Почеттино не боится, что его уволят из «Челси» из-за слабых результатов.

«Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 16 матчах, и находится ближе к зоне вылета, чем к лидирующему «Ливерпулю». В пяти последних матчах у команды одна победа и три поражения.

«Я человек, который верит до конца, пока кто-нибудь не скажет мне что-то другое. Как то, что произошло в «Тоттенхэме». Я верил своему боссу до конца.

Я человек, который всегда доверяет – до тех пор, пока кто-то не покажет мне, что я больше не могу доверять. Но я верю, я доверяю. Конечно, я знаю, что должен добиться успеха. Я понимаю футбол и знаю, как он работает.

Я решил подписать контракт с «Челси», потому что доверился, когда мне предложили эту работу. И я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу.

Этот дом строят хорошие люди, хорошие архитекторы. У нас лучшая компания, архитекторы – очень креативные и хорошие. И они уже зарекомендовали себя», – сказал тренер «Челси».

Сегодня лондонский клуб дома сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в матче 17-го тура .

«Челси» не взлетел. Почеттино злится и требует новых трансферов (еще-е-е?)

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