Почеттино о 0:2: «Футбол – это голы. «Челси» был лучше, но недостаточно точен перед воротами. Я очень расстроен»

Маурисио Почеттино назвал причины поражения «Челси».

Лондонцы на выезде проиграли « » (0:2) в рамках 16-го тура . У «синих» в 4 последних матчах 3 поражения.

«Футбол заключается в забивании голов, а мы сегодня были недостаточно точны перед воротами.

Я очень расстроен. Мы не набрали очко, которое заслужили. Думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.

Это был тот матч, в котором нужно было побеждать. Нам надо исправить эту проблему, проанализировать реальность. Нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на трансферном рынке.

Травма Риса Джеймса? Он почувствовал дискомфорт в сухожилии. Ему неприятно снова получить травму. Это важный игрок», – сказал главный тренер « » .

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