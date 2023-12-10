Почеттино о 0:2: «Футбол – это голы. «Челси» был лучше, но недостаточно точен перед воротами. Я очень расстроен»

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Рис Джеймс Футбол

Маурисио Почеттино назвал причины поражения «Челси».

Лондонцы на выезде проиграли «Эвертону» (0:2) в рамках 16-го тура АПЛ. У «синих» в 4 последних матчах 3 поражения.

«Футбол заключается в забивании голов, а мы сегодня были недостаточно точны перед воротами.

Я очень расстроен. Мы не набрали очко, которое заслужили. Думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.

Это был тот матч, в котором нужно было побеждать. Нам надо исправить эту проблему, проанализировать реальность. Нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на трансферном рынке.

Травма Риса Джеймса? Он почувствовал дискомфорт в сухожилии. Ему неприятно снова получить травму. Это важный игрок», – сказал главный тренер «Челси» Почеттино.

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38 комментариев
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Да не ври ты. Дайч вместе с "Эвертоном" разобрали тебя на молекулы. Вот пока на глазах будет эта "мы были лучше", ничего не изменится.
Посмотрите на Эвертон, их совершенно несправедливо наказали. Но клуб не сдался, а просто понял, что дело выживания клуба только от них самих и зависит. И вот итог.
+42
-3
+39
"Мы не набрали очко, которое заслужили. "

Мда. Ради такого целеполагания можно еще миллионов сто потратить.
+14
-2
+12
Ответ Михаил Зюбин
Даже и писать уже нечего, других тренеров и нет, МЮ, Бавария, Челси.. сначала все рады были, потом мечтаю об увольнении их... Какой-то Хаус
Я не понимал и сейчас не понимаю радости, которая была, когда взяли Пончика.
+12
-1
+11
Ответ Jeicob Harlon
с челси апл была интереснее,крутой был клуб
Стоило сделать это с Челси, хотя бы ради Должуна )
+6
0
+6
Я один Евсеева вспомнил?
+6
-1
+5
Ответ Nicolas Erfe
Да не ври ты. Дайч вместе с "Эвертоном" разобрали тебя на молекулы. Вот пока на глазах будет эта "мы были лучше", ничего не изменится. Посмотрите на Эвертон, их совершенно несправедливо наказали. Но клуб не сдался, а просто понял, что дело выживания клуба только от них самих и зависит. И вот итог.
абсолютно верно.команда не "упала на колени",не стала посыпать голову пеплом,а отгрузила трешку Ньюкаслу и два пенсионерам,сама при этом не пропустив
+6
-1
+5
В Англии полюбому есть ставка: кого уволят быстрей 7хага или Почетино.
+4
0
+4
Вообще не удивлен результату, самый слабый состав и самый слабый подбор игроков за последние 20 лет, с каждым матчем только хуже будет, если зимой не купят опытных игроков
+4
0
+4
с челси апл была интереснее,крутой был клуб
+5
-1
+4
Научите Мудрика финтам.. покажите другие маршруты к воротам соперника.. Чего он тупо носится по флангу и подает в штрафную..?
+6
-3
+3
Ответ KeriLLo
Вот кто на состав гонит мне хочется спросить, что у Брентфорда, Фулхэма и прочих состав чтоль лучше?) Да блин, купи Челси условных Удоджи, Ришарлисонов и прочих ныли бы также какие они днища. Просто в этих командах есть тренеры которые не отходят от своих принципов и ставят игру какую умеют, зачем Почеттино отошёл от своих - неясно, уж поставить игру можно с любыми середняками или ниже где будет виден стиль, где будет видна рука тренера и команда управляемая.
Согласен с тем, что тренер мог бы выжить из нынешнего состава больше, но не больше места 5-6 точно. Откровенно средний вратарь, который может любой момент как спасти, так и привезти. 2 крайних защитника это травматы, Кукурелья слишком часто ошибается, Дисаси это медлення фигня, Сильва пенсионер в плохом смысле. Энцо и Кайседо, мне кажется, переоцениены очень сильно, Галлахер это только трудолюбие без класса, Стерлинг игрок настроения, остальное - это вообще ужас. Джексон, Броя, Мадуэке - уровень Шипа в лучшем случае, только Палмер перспективный, но не стабильный. Колливил чот тоже поплыл. Состав усилили так летом, что можно в принципе собирать его заново с нуля.
+3
0
+3
Ответ Мукунку хороший
Научите Мудрика финтам.. покажите другие маршруты к воротам соперника.. Чего он тупо носится по флангу и подает в штрафную..?
Мудрик единственный, кто в этом матче создавал моменты и обострял. Не случайно получил самую высокую оценку за матч от Челси
+5
-2
+3
Даже и писать уже нечего, других тренеров и нет, МЮ, Бавария, Челси.. сначала все рады были, потом мечтаю об увольнении их... Какой-то Хаус
+4
-1
+3
Ответ DolJun
Нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на трансферном рынке. ---- можно подумать что после 1 ерда поч сумасшедший, но это далеко не так. если после ерда у тебя с лавки в центре нападения брою сменяет джексон - то вопросы нужно задавать тем, кто эти деньги тратил. жаль боули не удалось эдвардса после ливерпуля привлечь
Вот кто на состав гонит мне хочется спросить, что у Брентфорда, Фулхэма и прочих состав чтоль лучше?)
Да блин, купи Челси условных Удоджи, Ришарлисонов и прочих ныли бы также какие они днища.
Просто в этих командах есть тренеры которые не отходят от своих принципов и ставят игру какую умеют, зачем Почеттино отошёл от своих - неясно, уж поставить игру можно с любыми середняками или ниже где будет виден стиль, где будет видна рука тренера и команда управляемая.
+3
-1
+2
Ответ Nicolas Erfe
Да не ври ты. Дайч вместе с "Эвертоном" разобрали тебя на молекулы. Вот пока на глазах будет эта "мы были лучше", ничего не изменится. Посмотрите на Эвертон, их совершенно несправедливо наказали. Но клуб не сдался, а просто понял, что дело выживания клуба только от них самих и зависит. И вот итог.
Он просто еще не "проанализировал реальность".
+2
0
+2
ну состав реальный ведь слабый очень, не знаю чего ждут от челси ?
+2
-1
+1
футбол - это голы. до понимания футбола Евсеевым ему еще расти и расти
+1
0
+1
Ответ Nicolas Erfe
Да не ври ты. Дайч вместе с "Эвертоном" разобрали тебя на молекулы. Вот пока на глазах будет эта "мы были лучше", ничего не изменится. Посмотрите на Эвертон, их совершенно несправедливо наказали. Но клуб не сдался, а просто понял, что дело выживания клуба только от них самих и зависит. И вот итог.
Проблема этого Челси, что по сути никто по воротам бить не умеет. Нет футболиста нацеленного на ворота.
Стерлинг, Мудрик - пробежать, не глядя прострелить. Кайседо, Фернандес - бокс ту бокс без высокого футбольного интеллекта, Палмер - молод , нестабилен, не топ игрок. Джексон - не может обработать мяч, отыграться отстучаться, бить по воротам может когда никто не мешает (то есть крайне редко). Вильяреал конечно афёру провёл за 35 млн продав это полено
+1
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+1
Ответ KeriLLo
Если бы им было лет так 25-26 я бы согласился, а так кто знает, вы просто забываете, что Челси покупал не сформировавшихся игроков в плане топ уровня. Да и опять же, что значит пытается казаться Челси, сейчас совсем другой подход к формированию состава, нужна система в долгую (нужен тренер с внятным видением, Почеттино по каким то причинам совсем поплыл). В своё время уже теряли игроков типа КДБ, Салаха и прочих, которые либо выглядели сыро в Челси (хотя египтянин уже в Фио в аренде рвал) либо тренировались плохо. У того же Джексона с Броя всё есть, чтобы быть топ игроками в итоге, просто ко всем нужен свой подход и время, и главное нужна работающая система где эти игроки смогли бы раскрыться, а её нет, ну поставишь ты сейчас Нкунку, ну забьёт Челси чуть больше и выиграет на 3 игры больше, сильно это повлияет?
парадокс ситуации в том, что поч был просто идеальным кандидатом под текущий состав. но сперва, кстати после поломки карни и нкунку, он отказался от всего того, что наигрывал на предсезонке, потом вернул в старт тьяго силву, потом его непонятная ротация игроков вне их профильных позиций, теперь абсолютная неразбериха в атаке. буду сильно удивлен, если всему этому нет более разумных объяснений чем "нам нужно лучше работать на трансферном рынке" по версии поча или абстрактное "поч поплыл"
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Ответ brig_Mercury
В смысле улучшить ситуацию на трансферном рынке? Ему ещё кто-то нужен. Уже игроков на несколько составов наберётся, разберись с теми кто есть.
По факту Челси нужно 10 хороших игроков
Чтобы бороться за кубки и медали
Из всего сегодняшнего состава один Энцо должен быть быть в команде и ещё человека 3 на замену оставить
Остальные - просто не уровень клуба, претендующего на что-либо в Англии, не говоря уж о Европе
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Ответ DolJun
парадокс ситуации в том, что поч был просто идеальным кандидатом под текущий состав. но сперва, кстати после поломки карни и нкунку, он отказался от всего того, что наигрывал на предсезонке, потом вернул в старт тьяго силву, потом его непонятная ротация игроков вне их профильных позиций, теперь абсолютная неразбериха в атаке. буду сильно удивлен, если всему этому нет более разумных объяснений чем "нам нужно лучше работать на трансферном рынке" по версии поча или абстрактное "поч поплыл"
А я и не спорю, я его работу в ПСЖ (многими считается, что там он плох) вообще не оценивал т.к. там очень сложный состав в плане управления, для меня это тоже был идеальный вариант на бумаге, но я уже с августа этот бред наблюдаю как Поч руинит сам все свои идеи, сегодня до травмы Джеймса всё было + - нормально в тактическом плане, но как только Маурисио вернулся к своей фигне с защитниками которые вообще не могут с краю (Куку справа - ну как он будет помогать атаке, Колвилл слева - он вообще стоял в центре поля при атаках синих), ну были бы у Челси в основе на каждой позиции игрок уровня Азара может и сработало бы когда инсайд один против троих вечно т.к. крайний защ никак не расширяет оборону соперника (а тут эффект домино, тем кто в центре тоже проще т.к. оборона соперника не такая плотная и по расстоянию между игроками и численно + инсайдам также проще). Даже Дисаси когда ушёл направо сразу прострелил опасно на Палмера, это вроде детали, но в футболе Поча в своё время это были чуть ли не ключевые футболисты во всех фазах, даже в Сауте Шоу+Клайн молодые.
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Ответ Стив Стив
Мудрик единственный, кто в этом матче создавал моменты и обострял. Не случайно получил самую высокую оценку за матч от Челси
Верно!
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Ответ Стив Стив
Мудрик единственный, кто в этом матче создавал моменты и обострял. Не случайно получил самую высокую оценку за матч от Челси
Палмер?
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Ответ DolJun
то, что игроки играют ниже своего уровня - я с тобой полностью согласен, но для команды уровня которой пытается казаться челси, джексон и броя - по умолчанию не основные напы. разве нет?
Если бы им было лет так 25-26 я бы согласился, а так кто знает, вы просто забываете, что Челси покупал не сформировавшихся игроков в плане топ уровня. Да и опять же, что значит пытается казаться Челси, сейчас совсем другой подход к формированию состава, нужна система в долгую (нужен тренер с внятным видением, Почеттино по каким то причинам совсем поплыл).
В своё время уже теряли игроков типа КДБ, Салаха и прочих, которые либо выглядели сыро в Челси (хотя египтянин уже в Фио в аренде рвал) либо тренировались плохо. У того же Джексона с Броя всё есть, чтобы быть топ игроками в итоге, просто ко всем нужен свой подход и время, и главное нужна работающая система где эти игроки смогли бы раскрыться, а её нет, ну поставишь ты сейчас Нкунку, ну забьёт Челси чуть больше и выиграет на 3 игры больше, сильно это повлияет?
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Ответ Акира_1
Согласен с тем, что тренер мог бы выжить из нынешнего состава больше, но не больше места 5-6 точно. Откровенно средний вратарь, который может любой момент как спасти, так и привезти. 2 крайних защитника это травматы, Кукурелья слишком часто ошибается, Дисаси это медлення фигня, Сильва пенсионер в плохом смысле. Энцо и Кайседо, мне кажется, переоцениены очень сильно, Галлахер это только трудолюбие без класса, Стерлинг игрок настроения, остальное - это вообще ужас. Джексон, Броя, Мадуэке - уровень Шипа в лучшем случае, только Палмер перспективный, но не стабильный. Колливил чот тоже поплыл. Состав усилили так летом, что можно в принципе собирать его заново с нуля.
Прикол ещё в том, что Колвилл на своей позиции сыграл 1-2 игры, на Джексона свалилось слишком много, у него так то все навыки есть для топа, но по сути взвалили на него буквально всё после травмы Нкунку (могли бы оставить Фофана, чтобы поровну разделить эту ношу с забиванием голов, мб попроще бы было), Куку тоже хоть и привозила играл почти всегда справа, Маатсен вообще непонятно чем провинился. Дисаси тоже мог уже давно играть просто справа в защите, даже сегодня на Палмера раз да прострелил неплохо после того как Ян вышел, в общем я к тому, что Поч очень сильно сам всё руинит.
Дай сейчас почти любого игрока из этого состава в условный Ньюкасл и в обратную сторону тоже, то будет ровно наоборот.
Сейчас условный Гордон в Челси бы также критиковался и все бы писали, что купили очередного британского деревянного игрока. К тому же Броя слишком много негативного отношения, человек после крестов на одном колене и после непонятной травмы на другом колене выглядит более настроенным на борьбу чем Джексон, да и мяч сегодня тащил нормально, пару раз конечно мог дать пас, но человек играет буквально 2 раз в основе за год, а уж момент с 1 голом совсем смех когда на него спустили всех собак.
Плюс всем игрокам 20-23 года (кто-то чуть моложе, кто-то старше), вполне могут прогрессировать будь у команды тренер который понимает, что надо делать.
Вопрос лишь в том, почему тренер который славился тем, что классно развивал молодых превратился в непонятно кого.
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Я не думаю, что дело в Поче.
Что Поттер, Лэмпард или Поч — не важно. Это вещи которые мы можем видеть с вами сами, но внутри клуба ещё хуже. Вспомните, толстый разогнал всех, и по сути от Челси не осталось вообще ничего из того, что было при РА. Такие результаты будут аукться от гениального управленца Боули ещё долго.
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удивлён что почетино не сказал * Мы заслуживали победу *
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Глоры времен Абрамовича продолжали топить за клуб кандидат в премьер шиБ)))
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В этом составе некому забивать.
В матче с МЮ челси столько моментов просирал, что вообще не удивляет ни счет ни комментарий тренера.
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это можно после каждого матча говорить.
а по факту - команда за пол ярда на 12-м месте
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