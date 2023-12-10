Почеттино о 0:2: «Футбол – это голы. «Челси» был лучше, но недостаточно точен перед воротами. Я очень расстроен»
Маурисио Почеттино назвал причины поражения «Челси».
Лондонцы на выезде проиграли «Эвертону» (0:2) в рамках 16-го тура АПЛ. У «синих» в 4 последних матчах 3 поражения.
«Футбол заключается в забивании голов, а мы сегодня были недостаточно точны перед воротами.
Я очень расстроен. Мы не набрали очко, которое заслужили. Думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.
Это был тот матч, в котором нужно было побеждать. Нам надо исправить эту проблему, проанализировать реальность. Нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на трансферном рынке.
Травма Риса Джеймса? Он почувствовал дискомфорт в сухожилии. Ему неприятно снова получить травму. Это важный игрок», – сказал главный тренер «Челси» Почеттино.
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Посмотрите на Эвертон, их совершенно несправедливо наказали. Но клуб не сдался, а просто понял, что дело выживания клуба только от них самих и зависит. И вот итог.
Мда. Ради такого целеполагания можно еще миллионов сто потратить.
Да блин, купи Челси условных Удоджи, Ришарлисонов и прочих ныли бы также какие они днища.
Просто в этих командах есть тренеры которые не отходят от своих принципов и ставят игру какую умеют, зачем Почеттино отошёл от своих - неясно, уж поставить игру можно с любыми середняками или ниже где будет виден стиль, где будет видна рука тренера и команда управляемая.
Стерлинг, Мудрик - пробежать, не глядя прострелить. Кайседо, Фернандес - бокс ту бокс без высокого футбольного интеллекта, Палмер - молод , нестабилен, не топ игрок. Джексон - не может обработать мяч, отыграться отстучаться, бить по воротам может когда никто не мешает (то есть крайне редко). Вильяреал конечно афёру провёл за 35 млн продав это полено
Чтобы бороться за кубки и медали
Из всего сегодняшнего состава один Энцо должен быть быть в команде и ещё человека 3 на замену оставить
Остальные - просто не уровень клуба, претендующего на что-либо в Англии, не говоря уж о Европе
В своё время уже теряли игроков типа КДБ, Салаха и прочих, которые либо выглядели сыро в Челси (хотя египтянин уже в Фио в аренде рвал) либо тренировались плохо. У того же Джексона с Броя всё есть, чтобы быть топ игроками в итоге, просто ко всем нужен свой подход и время, и главное нужна работающая система где эти игроки смогли бы раскрыться, а её нет, ну поставишь ты сейчас Нкунку, ну забьёт Челси чуть больше и выиграет на 3 игры больше, сильно это повлияет?
Дай сейчас почти любого игрока из этого состава в условный Ньюкасл и в обратную сторону тоже, то будет ровно наоборот.
Сейчас условный Гордон в Челси бы также критиковался и все бы писали, что купили очередного британского деревянного игрока. К тому же Броя слишком много негативного отношения, человек после крестов на одном колене и после непонятной травмы на другом колене выглядит более настроенным на борьбу чем Джексон, да и мяч сегодня тащил нормально, пару раз конечно мог дать пас, но человек играет буквально 2 раз в основе за год, а уж момент с 1 голом совсем смех когда на него спустили всех собак.
Плюс всем игрокам 20-23 года (кто-то чуть моложе, кто-то старше), вполне могут прогрессировать будь у команды тренер который понимает, что надо делать.
Вопрос лишь в том, почему тренер который славился тем, что классно развивал молодых превратился в непонятно кого.
Что Поттер, Лэмпард или Поч — не важно. Это вещи которые мы можем видеть с вами сами, но внутри клуба ещё хуже. Вспомните, толстый разогнал всех, и по сути от Челси не осталось вообще ничего из того, что было при РА. Такие результаты будут аукться от гениального управленца Боули ещё долго.
В матче с МЮ челси столько моментов просирал, что вообще не удивляет ни счет ни комментарий тренера.
а по факту - команда за пол ярда на 12-м месте