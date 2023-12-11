Почеттино о трансферных планах «Челси»: «Наша реальность – середина турнирной таблицы. Новый проект, слишком много обстоятельств против нас»
Маурисио Почеттино поделился мнением о трансферных планах «Челси».
Специалист высказался относительно того, как клуб поведет себя в ходе зимнего трансферного окна.
«Немного изменений. Нужно провести анализ вместе со спортивным директором и владельцем и понять, что мы можем сделать, чтобы изменить динамику и выступить лучше во второй половине сезона.
Наша реальность сейчас – середина турнирной таблицы. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что мы можем сделать.
Я не говорю, что буду просить больше игроков или меньше игроков, но хочу посмотреть, соответствует ли восприятие реальности.
Если восприятие здесь (тренер указал на одну точку на линии), а реальность здесь (указал на другую точку), то мы упускаем что-то посередине. Иногда это хорошо, это проверка реальности.
Новый проект, новая команда, и слишком много обстоятельств против нас. Такова реальность, слишком много проблем и обстоятельств с начала сезона», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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