Почеттино о трансферных планах «Челси»: «Наша реальность – середина турнирной таблицы. Новый проект, слишком много обстоятельств против нас»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино поделился мнением о трансферных планах «Челси».

Специалист высказался относительно того, как клуб поведет себя в ходе зимнего трансферного окна.

«Немного изменений. Нужно провести анализ вместе со спортивным директором и владельцем и понять, что мы можем сделать, чтобы изменить динамику и выступить лучше во второй половине сезона.

Наша реальность сейчас – середина турнирной таблицы. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что мы можем сделать.

Я не говорю, что буду просить больше игроков или меньше игроков, но хочу посмотреть, соответствует ли восприятие реальности.

Если восприятие здесь (тренер указал на одну точку на линии), а реальность здесь (указал на другую точку), то мы упускаем что-то посередине. Иногда это хорошо, это проверка реальности.

Новый проект, новая команда, и слишком много обстоятельств против нас. Такова реальность, слишком много проблем и обстоятельств с начала сезона», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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7 комментариев
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Зачем тогда увольняли Гарри Поттера?
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Наверное еще с предыдущих оптовых трансферов со всеми новичками наконец-то удалось познакомиться
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Почти все тренеры, у которых не идёт, оправдываются «новым проектом»
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Боули можно считать за негативное обстоятельство?
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Ответ QWertY
Зачем тогда увольняли Гарри Поттера?
Зачем убирали Лэмпси, чем он хуже Почетинки?:) Клубы спасут только легенды, вот Барселона назначила Хави и сразу чемпионство вернули!:)) Главной ошибкой того же МЮ было убрать топаря Сульшера, сейчас бы бились за чемпионство!:)) А если бы Оле еще картбланш на трансферы дали как 7хагу, в атаке бы феерил оригинальный Холанд, а не с алика:))
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Ответ rigobersong
Зачем убирали Лэмпси, чем он хуже Почетинки?:) Клубы спасут только легенды, вот Барселона назначила Хави и сразу чемпионство вернули!:)) Главной ошибкой того же МЮ было убрать топаря Сульшера, сейчас бы бились за чемпионство!:)) А если бы Оле еще картбланш на трансферы дали как 7хагу, в атаке бы феерил оригинальный Холанд, а не с алика:))
почему убрали Лэмпарда наглядно показал один немец за полсезона
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