Почеттино о трансферных планах «Челси»: «Наша реальность – середина турнирной таблицы. Новый проект, слишком много обстоятельств против нас»

Маурисио Почеттино поделился мнением о трансферных планах «Челси».

Специалист высказался относительно того, как клуб поведет себя в ходе зимнего трансферного окна.

«Немного изменений. Нужно провести анализ вместе со спортивным директором и владельцем и понять, что мы можем сделать, чтобы изменить динамику и выступить лучше во второй половине сезона.

Наша реальность сейчас – середина турнирной таблицы. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что мы можем сделать.

Я не говорю, что буду просить больше игроков или меньше игроков, но хочу посмотреть, соответствует ли восприятие реальности.

Если восприятие здесь (тренер указал на одну точку на линии), а реальность здесь (указал на другую точку), то мы упускаем что-то посередине. Иногда это хорошо, это проверка реальности.

Новый проект, новая команда, и слишком много обстоятельств против нас. Такова реальность, слишком много проблем и обстоятельств с начала сезона», – сказал главный тренер « » .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!