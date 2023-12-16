Постекоглу о Ришарлисоне: «Монстр вратарской. Доволен тем, как он работает на тренировках»
Эндж Постекоглу высоко отозвался о Ришарлисоне.
Форвард «Тоттенхэма» забил победный гол в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0).
«Хорошо, что мы одержали очередную победу. Сегодня пришлось потрудиться. Здесь тяжело играть – когда мяч уходит в аут, ощущение словно ты пропустил гол.
Ришарлисон – монстр вратарской. Я очень доволен тем, как он работает на тренировках, и был уверен, что он выйдет и сделает свою работу», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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