Постекоглу о Ришарлисоне: «Монстр вратарской. Доволен тем, как он работает на тренировках»

Эндж Постекоглу высоко отозвался о Ришарлисоне.

Форвард «Тоттенхэма» забил победный гол в матче с « » (2:0).

«Хорошо, что мы одержали очередную победу. Сегодня пришлось потрудиться. Здесь тяжело играть – когда мяч уходит в аут, ощущение словно ты пропустил гол.

– монстр вратарской. Я очень доволен тем, как он работает на тренировках, и был уверен, что он выйдет и сделает свою работу», – сказал главный тренер « ».

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