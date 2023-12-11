Постекоглу о безвыигрышной серии «Тоттенхэма» из 5 матчей: «АПЛ жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад»

Эндж Постекоглу рассказал, почему «Тоттенхэм» не мог выиграть 5 матчей подряд.

Главный тренер «шпор» выразил мнение после победы над «Ньюкаслом» (4:1) в АПЛ. До этого у лондонцев было 4 поражения и ничья.

«Не нужно быть ученым, чтобы понять: наш спад случился из-за потери нескольких важных игроков. Было нелегко. Я не вел себя жестко с ребятами, но и не шел на компромиссы и не принимал оправданий. Наверное, я чуть перегнул палку.

Только у «Ньюкасла» столько же травм, как у нас. жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад», – сказал Постекоглу.

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