Постекоглу о безвыигрышной серии «Тоттенхэма» из 5 матчей: «АПЛ жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад»
Эндж Постекоглу рассказал, почему «Тоттенхэм» не мог выиграть 5 матчей подряд.
Главный тренер «шпор» выразил мнение после победы над «Ньюкаслом» (4:1) в АПЛ. До этого у лондонцев было 4 поражения и ничья.
«Не нужно быть ученым, чтобы понять: наш спад случился из-за потери нескольких важных игроков. Было нелегко. Я не вел себя жестко с ребятами, но и не шел на компромиссы и не принимал оправданий. Наверное, я чуть перегнул палку.
Только у «Ньюкасла» столько же травм, как у нас. АПЛ жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад», – сказал Постекоглу.
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П.с. и это Тотенхам еще не играет в Лч, Ле и Лк!)
Скорее топ-клубы заведут по три состава и будут катать 4 дня в неделю, чем сократится количество матчей. Стандарт развлечения - НБА/НХЛ - матчи каждый день, потоком, по 80 игр за сезон. Знаю, что вид спорта другой. Но всё диктует не физика, а экономика.