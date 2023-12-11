Постекоглу о безвыигрышной серии «Тоттенхэма» из 5 матчей: «АПЛ жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад»

Теги премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу рассказал, почему «Тоттенхэм» не мог выиграть 5 матчей подряд.

Главный тренер «шпор» выразил мнение после победы над «Ньюкаслом» (4:1) в АПЛ. До этого у лондонцев было 4 поражения и ничья.

«Не нужно быть ученым, чтобы понять: наш спад случился из-за потери нескольких важных игроков. Было нелегко. Я не вел себя жестко с ребятами, но и не шел на компромиссы и не принимал оправданий. Наверное, я чуть перегнул палку.

Только у «Ньюкасла» столько же травм, как у нас. АПЛ жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад», – сказал Постекоглу.

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8 комментариев
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Ответ 8m5j6zyqgf
Нужно что то делать с календарём , убирать ненужные турниры . От такого количества матчей страдают как футболисты так и зрелищность . Больше матчей больше денег но в конечном итоге в проигрыше и клубы , футболисты и болельщики .
Пусть клубы ротируют состав на тех играх или турнирах которые для них не важны, всё просто. Есть 5 замен, есть мододежки и т.д.
П.с. и это Тотенхам еще не играет в Лч, Ле и Лк!)
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+8
Ответ 8m5j6zyqgf
Нужно что то делать с календарём , убирать ненужные турниры . От такого количества матчей страдают как футболисты так и зрелищность . Больше матчей больше денег но в конечном итоге в проигрыше и клубы , футболисты и болельщики .
"убирать ненужные турниры" замени на "лишить функционеров и собственников клубов дополнительных доходов", а после этого оцени вероятность такого сценария.
Скорее топ-клубы заведут по три состава и будут катать 4 дня в неделю, чем сократится количество матчей. Стандарт развлечения - НБА/НХЛ - матчи каждый день, потоком, по 80 игр за сезон. Знаю, что вид спорта другой. Но всё диктует не физика, а экономика.
+5
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+5
Нужно что то делать с календарём , убирать ненужные турниры . От такого количества матчей страдают как футболисты так и зрелищность . Больше матчей больше денег но в конечном итоге в проигрыше и клубы , футболисты и болельщики .
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АПЛ жестока, поэтому нужно в чемпионат Румынии
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да, в этом году прям эпидемия травм у всех топ клубов. сразу пол состава или основы выбывают
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Ответ 8m5j6zyqgf
Нужно что то делать с календарём , убирать ненужные турниры . От такого количества матчей страдают как футболисты так и зрелищность . Больше матчей больше денег но в конечном итоге в проигрыше и клубы , футболисты и болельщики .
А в чем проблема кубков? Если они не нужны, то ставьте второй состав или молодых, чтоб быстрей избавиться от них. А некоторым командам это наборот хороший способ показать себя, взять кубок и попасть в еврокубки.
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Ответ 8m5j6zyqgf
Нужно что то делать с календарём , убирать ненужные турниры . От такого количества матчей страдают как футболисты так и зрелищность . Больше матчей больше денег но в конечном итоге в проигрыше и клубы , футболисты и болельщики .
румын слил кубок лиги и не играет в еврокубках
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