Головин о признании лучшим игроком России в 2023-м: «Все индивидуальные награды необходимо делить с партнерами. Без них это было бы невозможно»
Александр Головин высказался о том, что он лучший игрок России в 2023 году.
Полузащитник «Монако» занял первое место по итогам опроса, проведенного «Спорт-Экспрессом».
«Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией.
Но, как и всегда, повторю, что футбол — командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны.
В том, что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их», — сказал Головин.
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