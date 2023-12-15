Александр Головин: «Сборная России – это сборная России. Главная команда страны. Сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин заявил, что рад выступать за сборную России.

«Сборная России – это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно.

Да, сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной, общение с ребятами, тренерским штабом, болельщиками. Поэтому от сборной России у меня всегда только позитив. Разумеется, при условии, что мы добиваемся нужного результата», – сказал хавбек «Монако».

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3 комментария
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Ответ damondiamond
тупо его агент пасту скинул журналюге экспресса, Санёк щас на коре играет, ему некогда
Тупо сам придумал несуществующую историю и написал тут коммент.
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