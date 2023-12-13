Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду – не просто игрок. Он строит будущее футбола в Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Гендиректор «Аль-Насра» высказался о влиянии Криштиану Роналду на футбол в Азии.

«После Криштиану есть только Криштиану. Это не просто игрок, он строит будущее футбольной индустрии в этой стране [Саудовской Аравии]. Сейчас он делает это на поле, а потом займется этим за его пределами. Роналду надолго в этом проекте.

Роналду так важен, что я даже не могу описать его роль. Это больше чем игрок. Больше нет футболиста, который, став лучшим в спорте, захотел бы реализовать свое видение бизнеса. Сейчас это главная фигура нашего проекта. В будущем он станет еще важнее.

Мы ощущаем большое давление, к «Аль-Насру» в нашем регионе относятся как к «Реалу». Ожидания огромны. Мы хотим стать международным брендом, наша фан-база растет.

У нас отличная команда, и дело не только в талантливых игроках из других стран. Удивляет то, что игроки из Саудовской Аравии растут. Давление, которое пришло в лигу после приезда звезд из других стран, помогает развитию. Мы видим культурные изменения – от количества тренировок до темпа жизни спортсменов», – сказал гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга на World Football Summit.

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6 комментариев
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Строит будущее за огромные бабки.
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Ноу Криш ноу пати
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Ответ Яков Фридман
Строит будущее за огромные бабки.
Плюсану тебя потому что без огромных бабок ты не построишь футбольное будущее👍
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Ответ Илья Мурашов
Как конкретно он строит будущее футбола в СА? Уже год в СА, а ничего не изменилось. Стадионы не заполняются, инфраструктура не строится. Наверное, посты в соцсетях считают за развитие.
А вы то откуда знаете? Судя по трансферам за последние полгода, ещё как развивается.
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Ответ Yubaba
А вы то откуда знаете? Судя по трансферам за последние полгода, ещё как развивается.
Причем тут Роналду? Бензема и Неймар из-за Роналду поехали в СА или из-за 100-150 млн и личный самолет? Кроме, как завлекать футболистов деньгами, что-то делается?
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