Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду – не просто игрок. Он строит будущее футбола в Саудовской Аравии»

Гендиректор «Аль-Насра» высказался о влиянии Криштиану Роналду на футбол в Азии.

«После Криштиану есть только Криштиану. Это не просто игрок, он строит будущее футбольной индустрии в этой стране [Саудовской Аравии]. Сейчас он делает это на поле, а потом займется этим за его пределами. надолго в этом проекте.

Роналду так важен, что я даже не могу описать его роль. Это больше чем игрок. Больше нет футболиста, который, став лучшим в спорте, захотел бы реализовать свое видение бизнеса. Сейчас это главная фигура нашего проекта. В будущем он станет еще важнее.

Мы ощущаем большое давление, к « » в нашем регионе относятся как к «Реалу». Ожидания огромны. Мы хотим стать международным брендом, наша фан-база растет.

У нас отличная команда, и дело не только в талантливых игроках из других стран. Удивляет то, что игроки из Саудовской Аравии растут. Давление, которое пришло в лигу после приезда звезд из других стран, помогает развитию. Мы видим культурные изменения – от количества тренировок до темпа жизни спортсменов», – сказал гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга на World Football Summit.

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