Президент «Реала» Перес готов запустить Суперлигу без клубов АПЛ
Флорентино Перес твердо настроен запустить Суперлигу Европы.
Как сообщает Defensa Central со ссылкой на информацию журналиста Рамона Альвареса де Мона, президент «Реала» готов реализовывать проект независимо от того, удастся ли уговорить английские команды присоединиться к нему.
21 декабря Суд Европейского союза объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, и от него будет зависеть, появится ли у клубов возможность создать новый турнир не под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.
В случае удачного для него вердикта Перес будет готов запускать Суперлигу независимо от состава участников.
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Такая себе Суперлига Б)
ЛЧ им не перебить.
Многие недовольно УЕФА.
Еврокубки когда начинались, тоже не сразу заинтересовали все страны.
Погуглите, кто в первых КЕЧ выступал …
А теперь ЛЧ пик клубного футбола.
Может и Суперлига будет лет через 15 интимным проектом.
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