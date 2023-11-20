Президент «Реала» Перес готов запустить Суперлигу без клубов АПЛ

Флорентино Перес твердо настроен запустить Суперлигу Европы.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на информацию журналиста Рамона Альвареса де Мона, президент « » готов реализовывать проект независимо от того, удастся ли уговорить английские команды присоединиться к нему.

21 декабря Суд Европейского союза объявит решение по разбирательству между и , и от него будет зависеть, появится ли у клубов возможность создать новый турнир не под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

В случае удачного для него вердикта будет готов запускать Суперлигу независимо от состава участников.

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