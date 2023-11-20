Президент «Реала» Перес готов запустить Суперлигу без клубов АПЛ

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Флорентино Перес твердо настроен запустить Суперлигу Европы.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на информацию журналиста Рамона Альвареса де Мона, президент «Реала» готов реализовывать проект независимо от того, удастся ли уговорить английские команды присоединиться к нему.

21 декабря Суд Европейского союза объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, и от него будет зависеть, появится ли у клубов возможность создать новый турнир не под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

В случае удачного для него вердикта Перес будет готов запускать Суперлигу независимо от состава участников.

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38 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ rigobersong
Может реал в пустыню перевезти, и там устраивать игры с Аль-Пачинами:)))
Можно еще лигу ЛГБТ создать🏳️‍🌈🏳️‍🌈!Там Барселона будет со своим дублем играть!😉
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Пацанчик реальный
Ответ Dvin
Почему нет? Бавария, Реал, Барса, Юве, Милан, ПСЖ в одном турнире будет гораздо интереснее одной АПЛ. Пусть это пока лишь теория
Вот только ПСЖ и Бавария изначально были против этой идеи и никогда не заявляли о желании туда вступить!
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Максим Столбов
Как завещал великий Бендер будет Лунапарк с блэкджеком, но без ш..х.
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TiGra
Без АПЛ Суперлига будет все равно обладать рейтингами ниже АПЛ.
Такая себе Суперлига Б)
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Ivan Ivanych
Надо попробовать, а там как покатит...
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болельщег
Суперлига без Премьер-лиги - просто лига
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Владимир Владимирович
А чё старику терять, когда если не сейчас реализовывать давнюю мечту, ведь и жить осталось Дон Пересу немного, ему уже 83 года если не ошибаюсь. Тем более лига чемпионов его уже не интересует, в музее уже места не хватает эти кубки лигочемпионские ставить ).
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Enchanter WIZZARD
Поздно, будущая Суперлига - это чемпионат Саудовской Аравии...
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tampa-bay
Будет как еда без соли
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Cearvm
И кому будет нужен этот турнир без клубов АПЛ?
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Любезный Коссутий
без АПЛ - ради бога. пусть хоть каждый год запускает
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Eden Hazard
Ответ Yossi
Ждём защитников УЕФА в комментах. НИЗЯ, ЗАПРИЩИНО играть так, как не нравится УЕФА.
да пусть играют. Без АПЛ кто это смотреть будет?)
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Пенс
Это будет невероятно интересно (нет). Итальянские середняки собирающие неликвид из АПЛ, каталанский фк мем и Мадрид. Шикарный турнир.
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Пацанчик реальный
Ответ Real_v_dushe
Бавария и немецкие клубы поменяют своё мнение после решения суда. Тем более после того, как кроме шейхов в АПЛ появилась ещё и СА.
Большая часть акций немецких клубов принадлежит болельщикам(минимум 51%),надо чтобы они это одобрили,ни один человек из управления клуба не сможет принять такого решения без них,я скорей поверю в то,что клубы АПЛ передумают!Лично я считаю,что когда-нибудь Суперлига будет создана,с правилами наподобие как в американских видах спорта(НБА,НХЛ и тд),но произойдет это лет через 10-15,но пока что этот проект слишком сырой,без четой структуры,правил и тд.!
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Wasilij Petrow
По факту предполагается малый чемпионат Испании и Италии.
ЛЧ им не перебить.
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DavidRobertJosephBeckham
Пусть запускает свой калич, главное реал в лч чтобы больше никогда не пихал.
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Владимир Самсонов
Ответ Отец Абду
АПЛ vs Суперлига А вот теперь интересно:)
Учитывая, что ПСЖ и Бавария точно в этом участвовать не буду, а у итальянцев огромные пробемы, мало, что поменяется.
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Shumi-jr
Ответ Тухель
Клубов Бундеслиги там не будет, ПСЖ тоже нет, клубов АПЛ тоже нет. Спонсоры из США выделят млрды долларов на Итальянские развалины? Отличный план. Суперлигу надо было создавать, когда молодые Месси и КР бегали в Примере + другие звезды, но тогда деньги и так текли в эти клубы рекой, а сейчас поздно пить боржоми без Баварии и других клубов Бундеслиги, без ПСЖ, без АПЛ невозможно создать Суперлигу.
Шаг за шагом.
Многие недовольно УЕФА.
Еврокубки когда начинались, тоже не сразу заинтересовали все страны.
Погуглите, кто в первых КЕЧ выступал …
А теперь ЛЧ пик клубного футбола.
Может и Суперлига будет лет через 15 интимным проектом.
На Западе средний срок возврата инвестиций 20 лет, они не будут торопиться
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