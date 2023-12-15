Коул про «МЮ»: «В раздевалке точно есть крот, информация просачивается регулярно. Будь раздевалка по-настоящему единой, этого бы не произошло»

Энди Коул поделился мыслями о проблемах «Ман Юнайтед» внутри команды.

«У них в раздевалке точно есть крот, не так ли? Когда в раздевалке все хорошо, оттуда ничего не просачивается, независимо от того, что происходит.

Игроки ругаются, тренер и футболисты ругаются, и этого можно ожидать в футболе. Но если ты находишься в хорошей раздевалке, никто не услышит о том, что там происходит.

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» информация просачивается регулярно. Если бы раздевалка была по-настоящему единой, этого бы не произошло.

Информация обычно появляется, когда дела идут не очень хорошо. Некоторые игроки не будут довольны своим игровым временем, формой команды или собственной формой.

Все, что исходит из раздевалки, негативно и не может помочь команде и позволить ей двигаться вперед», – сказал бывший нападающий « » .

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