Коул про «МЮ»: «В раздевалке точно есть крот, информация просачивается регулярно. Будь раздевалка по-настоящему единой, этого бы не произошло»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия Футбол

Энди Коул поделился мыслями о проблемах «Ман Юнайтед» внутри команды.

«У них в раздевалке точно есть крот, не так ли? Когда в раздевалке все хорошо, оттуда ничего не просачивается, независимо от того, что происходит.

Игроки ругаются, тренер и футболисты ругаются, и этого можно ожидать в футболе. Но если ты находишься в хорошей раздевалке, никто не услышит о том, что там происходит.

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» информация просачивается регулярно. Если бы раздевалка была по-настоящему единой, этого бы не произошло.

Информация обычно появляется, когда дела идут не очень хорошо. Некоторые игроки не будут довольны своим игровым временем, формой команды или собственной формой.

Все, что исходит из раздевалки, негативно и не может помочь команде и позволить ей двигаться вперед», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул.

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13 комментариев
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Не знаю насчет кротов, но сытых ленивых котов в раздевалке точно хватает
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Ответ 10ztv
чтобы клуб вообще вылетел?
Щас бы физрука сравнивать с великим Жозе
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В русском, конечно, правильным эквивалентом будет "крыса", а не "крот". Но так и хорошего человека недолго обидеть :)
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Лол это что большая тайна? Депутат, Санчо
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Снова для отвода глаз от Тен Хага ищут крайнего среди игроков - сначала очернили легенд Роналду и Де Хеа, а потом Санчо. Уволься - и будет явно не хуже. Что может быть позорнее, чем при затратах в полмиллиарда занять последнее место в лёгкой группе ЛЧ, вылететь из всех еврокубков на текущий сезон, а также в АПЛ отскакивать с аутсайдерами и прозябать ниже топ-4, имея в конкурентах Брайтон, Вест Хэм, перестроечный Тоттенхэм (который проводит дебютный сезон с малоизаестным и бюджетным тренером) и обескровленный травмами Ньюкасл? Особенно после пафосного и надменного прихода Хага с громогласными рассуждениями про суперпрессинг (который якобы важнее голов) и новую, победоносную и великую эпоху клуба
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а что за информация ? о чём ? неужели все беды маню только из-за информации ?
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Крот - тен Хаг, который хочет, стобы его уволили с неустойкой.
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Раздевалка развалилась после ухода Фергюсона! Нужна полная перезагрузка клуба!
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Далеко в поисках ходить не нужно, у них есть один депутат в раздевалке, который все и сливает.
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Моур должен вернуться, чтобы найти крысу
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есть секретный план, как вычислить его - нужно взять время, когда сливы появились, и сегодняшнее время, сделать разницу и посмотреть, кто был в команде тогда
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