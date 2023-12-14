Экс-тренер Испании Морено возглавит «Сочи». Он откажет сборной Косово
Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено близок к назначению в «Сочи».
По данным инсайдера Маттео Моретто, Морено намерен принять предложение клуба из РПЛ.
Испанский специалист также вел переговоры со сборной Косово, однако сторонам не удается достичь соглашения.
Последним местом работы 46-летнего специалиста была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.
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* но Сочи тренировать он всё равно не поедет, не его уровень*
Удачи 👍
Морено - это 4-3-3. У Сочи есть возможность играть 4-3-3? Да и в любую схему с 4 защитниками? Кажется, что нет. Недавний опыт Гаранина подтвердит.
А ведь для такого тренера нужно гораздо больше молодых футболистов, а в нынешнем положении Сочи - эти футболисты должны быть способны к спасению клуба от вылета.
Намечается провал в этом союзе, хоть и очень хотелось бы, чтобы у Морено получилось