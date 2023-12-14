Экс-тренер Испании Морено возглавит «Сочи». Он откажет сборной Косово

Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено близок к назначению в «Сочи».

По данным инсайдера Маттео Моретто, намерен принять предложение клуба из РПЛ.

Испанский специалист также вел переговоры со сборной , однако сторонам не удается достичь соглашения.

Последним местом работы 46-летнего специалиста была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18 туров « » занимает последнее место в турнирной таблице Мир , набрав 11 очков.

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