Экс-тренер Испании Морено возглавит «Сочи». Он откажет сборной Косово

Теги премьер-лига Россия Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы сборная Косово по футболу Сочи Роберт Морено Футбол

Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено близок к назначению в «Сочи».

По данным инсайдера Маттео Моретто, Морено намерен принять предложение клуба из РПЛ.

Испанский специалист также вел переговоры со сборной Косово, однако сторонам не удается достичь соглашения.

Последним местом работы 46-летнего специалиста была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.

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10 комментариев
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Мостовой считает ниже своего достоинства идти работать в 16-й клуб РПЛ 😄. А бывшему тренеру сборной Испании нормально.
+19
0
+19
Ответ idemidov
Мостовой считает ниже своего достоинства идти работать в 16-й клуб РПЛ 😄. А бывшему тренеру сборной Испании нормально.
Мостовой просил передать, что готов в любой момент начеканить больше, чем Морено и этим доказать, что он гораздо лучше
* но Сочи тренировать он всё равно не поедет, не его уровень*
+4
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+4
Авантюра для Сочи, после сборной Испании везде провалился, сидел полтора года без работы и его зовут спасать команду с последнего места, вообще непонятно, что из этого выйдет
+3
0
+3
Это в разы лучше чем бездарный Точилкин
Удачи 👍
+3
-2
+1
Жесткая деградация
+1
-1
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Если он поднимется с Сочи в ФНЛ, то можно будет говорить о тенденции, по которой испанские тренеры не тянут уровень рпл и ежегодно вылетают)
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Пусть.
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Сочи собирается кардинально менять состав? Вряд ли
Морено - это 4-3-3. У Сочи есть возможность играть 4-3-3? Да и в любую схему с 4 защитниками? Кажется, что нет. Недавний опыт Гаранина подтвердит.

А ведь для такого тренера нужно гораздо больше молодых футболистов, а в нынешнем положении Сочи - эти футболисты должны быть способны к спасению клуба от вылета.

Намечается провал в этом союзе, хоть и очень хотелось бы, чтобы у Морено получилось
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Ответ idemidov
Мостовой считает ниже своего достоинства идти работать в 16-й клуб РПЛ 😄. А бывшему тренеру сборной Испании нормально.
Так этот Морено в футбол не играл. А то царь
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