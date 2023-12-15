Моуринью не составлял команду мечты: «Фэйковые новости. Никогда не буду этого делать. Люблю и уважаю своих игроков»
Жозе Моуринью написал, что не составлял команду мечты в ходе Obi One Podcast.
Вчера Daily Mail представила символическую сборную, которую нынешний главный тренер «Ромы» якобы озвучил в эфире передачи Джона Оби Микела. На данный момент в обновленной сегодня статье указано, что сообщение в соцсетях, на которое опирался журналист, уже удалено.
Сам Моуринью тоже отреагировал на публикацию.
«Фэйковые новости. «Команда мечты ЖМ», «ЖМ выбирает лучших 11 игроков»... Фэйковые новости.
Я никогда этого не делал. Я всегда отказывался делать это, для меня это невозможно, так что я этого не делал. Фэйковые новости.
Я никогда этого не делал и не буду. У меня было много топ-футболистов, но важнее всего то, что эти футболисты мне дали.
Те футболисты, которые дали мне все: мастерство, усердие, кровь и душу – все они в моей команде мечты. Каждый из них. Вот почему я отказываюсь от составления символических сборных.
Я люблю своих игроков. Я уважаю своих игроков.
Фэйковые новости. Пожалуйста, уважайте мою историю и уважайте моих парней», – написал Моуринью.
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