Моуринью не составлял команду мечты: «Фэйковые новости. Никогда не буду этого делать. Люблю и уважаю своих игроков»

Жозе Моуринью написал, что не составлял команду мечты в ходе Obi One Podcast.

Вчера Daily Mail представила символическую сборную, которую нынешний главный тренер «Ромы» якобы озвучил в эфире передачи Джона Оби Микела. На данный момент в обновленной сегодня статье указано, что сообщение в соцсетях, на которое опирался журналист, уже удалено.

Сам Моуринью тоже отреагировал на публикацию.

«Фэйковые новости. «Команда мечты ЖМ», «ЖМ выбирает лучших 11 игроков»... Фэйковые новости.

Я никогда этого не делал. Я всегда отказывался делать это, для меня это невозможно, так что я этого не делал. Фэйковые новости.

Я никогда этого не делал и не буду. У меня было много топ-футболистов, но важнее всего то, что эти футболисты мне дали.

Те футболисты, которые дали мне все: мастерство, усердие, кровь и душу – все они в моей команде мечты. Каждый из них. Вот почему я отказываюсь от составления символических сборных.

Я люблю своих игроков. Я уважаю своих игроков.

Фэйковые новости. Пожалуйста, уважайте мою историю и уважайте моих парней», – написал Моуринью.

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