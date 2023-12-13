Жозе Моуринью: «Я не завидую, но «Сити» потратил 80 млн на Филлипса, а теперь Пеп продает его. У «Ромы» другая реальность»

Теги Рома Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс деньги Футбол

Жозе Моуринью высказался о финансовом положении «Ромы».

Главный тренер римской команды ответил на вопрос о возможных трансферах новичков в зимнее трансферное окно. 

«Я не завидую, но «Ман Сити» потратил 80 миллионов на Филлипса, а теперь Пеп [Гвардиола] продает его и подпишет еще одного игрока. У нас другая реальность, и я хотел бы подписать 3-4 игроков, но этого хотели бы все. Мы хотим усилить состав, но нам трудно это сделать. Если мы подпишем защитника, я буду счастлив.

Я хотел бы большего, но это невозможно, руководство работает над тем, чтобы предоставить мне варианты. Но даже того защитника, которого мы купим, будет сложно внести в заявку УЕФА. Трудности есть, и я хотел бы, чтобы люди это понимали. Я также хотел бы честности, когда речь заходит о целях. Важно то, что мы внутренне знаем, чего хотим. Мы не можем сделать ничего большего, чем подписать центрального защитника, который может помочь команде», – сказал Моуринью

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77 комментариев
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ну у вас мистер в МЮ тоже были трансферы за такие деньги.
+91
-35
+56
Не пойму а кто-то от него требуется таких же результатов в Роме как у Сити ? Почему он постоянно делает акцент на том что именно у Пепа есть деньги на трансферы а у него нет . Рома же итальянский клуб в конце концов, там нет Сити , и клубы в целом тратят мало
+68
-17
+51
Пусть Моуринью лучше вспомнит того Рому , который ему всех покупал за нормальные такие деньги
+44
-3
+41
Ответ Птюч, Ёж.
ну у вас мистер в МЮ тоже были трансферы за такие деньги.
1. за 2 года 10 игроков
2. И почти половина суммы затрат это Погба, которого он не хотел. А это не футболист.

Ну и результат он дал хороший за это время. Пока никто не повторил его достижений.
+44
-16
+28
Моуринью прибедняется. Ему привезли Дибалу и Лукаку, в Роме таких звездных игроков не было со времен Тотти. Даже если посмотреть на обычные трансферы, то в этом сезоне ему купили перспективного ЦЗ Ндика из Айнтрахта (которого хотели даже некоторые топы), Леандро Паредеса и Уссема Ауара. Тут уже надо давать хоть какой-то результат.
+19
-2
+17
Ответ Птюч, Ёж.
ну у вас мистер в МЮ тоже были трансферы за такие деньги.
Расскажите-ка про трансферы для Моуриньо в МЮ? И каких игроков, которых он просил, ему взяли?
+29
-16
+13
Ты оказался в бедной Роме потому что в богатых клубах провалился, это работает так, что поделать 🤷‍♂️
+12
0
+12
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
Что Погба был - эт и ежу понял
Вы писали трансферы, придрался к множественному числу + тому, что насколько я запомнил период Моура, ему почти никого из тех, кого он ждал/просил, по итогу и не купили
+11
-1
+10
Патологическое стремление врать - трансфер обошёлся в 42 миллиона евро, прям как Мхитарян в МЮ 7 лет назад)
+18
-8
+10
Моуриньо оказался в Роме, потому, что когда он работал в ТОП клубах и тратил больше Гвардиолы - перестал давать соответствующие результаты.

Теперь до конца карьеры будет ныть и подкалывать Гвардиолу и его успех.
+9
0
+9
Ответ Aram Avanesian
Не пойму а кто-то от него требуется таких же результатов в Роме как у Сити ? Почему он постоянно делает акцент на том что именно у Пепа есть деньги на трансферы а у него нет . Рома же итальянский клуб в конце концов, там нет Сити , и клубы в целом тратят мало
Думаю, Жозе не отпускает его противостояние с Пепом времен классико. Надо признать, что лысый шарлатан его в одну калитку вынес на дистанции
+19
-13
+6
Ответ Птюч, Ёж.
ну у вас мистер в МЮ тоже были трансферы за такие деньги.
Нет , если прочесть истории того сезона то можно понять что в мю владельцы не покупали игроков которых требовал моур только дали погба и ибру , а он запрашивал минимум 4ых игроков но вместо них купили других игроков , и даже с теми он выиграл три кубка и занял второе место , и величие моура можно понять даже тем что после него мю еще не разу ничего не выиграл на евро арене и не занимал 2 е место в апл , и словами моура тем что второе место с мю это его величайшее достижение можно понять что в мю очень большой бардак
+6
0
+6
Я не завидую Гвардиоле, поэтому постоянно завидую его трансферам, хотя у самого были такие возможности в Реале/Интере/МЮ, но сейчас я не востребован в топ-клубах.
+6
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+4
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
Ути, как за рейтинг переживает, ахахх
И этот кадр ещё других детворой и 🤡 называет))

Да-да, беги, а то еще минусов навалят топ-эксперту, опустишься с тяжёлым трудом заработанного 18690 места, о ужас
+7
-3
+4
Как можно сравнивать лидера апл с середняком Италии по финансам? Там даже стабильные юве и Интер не позволяют себе дорогих трансферов. Жозе спит и ведет себя в Аравии с неограниченным бюджетом.
+8
-4
+4
До Ромы у Жозе были клубы с не хилыми бюджетами, но как то не сложилось в последние годы... и теперь вот работодатели клубы уровня Ромы, так что не надо плакать
+3
0
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Пусть Моуринью лучше вспомнит того Рому , который ему всех покупал за нормальные такие деньги
Может он и думал, что переходит к Роме, а не в Рому, но особенности перевода)
+3
0
+3
Ответ Aram Avanesian
Не пойму а кто-то от него требуется таких же результатов в Роме как у Сити ? Почему он постоянно делает акцент на том что именно у Пепа есть деньги на трансферы а у него нет . Рома же итальянский клуб в конце концов, там нет Сити , и клубы в целом тратят мало
Вьетнамский синдром
+7
-4
+3
Ответ Владимир Владимир
Патологическое стремление врать - трансфер обошёлся в 42 миллиона евро, прям как Мхитарян в МЮ 7 лет назад)
42 млн фунтов ст. + бонусы. в евро это 49 млн евро + 3.5 млн бонусов. ты тоже врешт получается.
у тебя у самого откуда патологическое стремление врать?
+10
-7
+3
Ответ Дима
с читами играть интересно??? 115 нарушений и никто не наказывает)) отличное место
Эти 115 нарушений были задолго до Пепа, когда шейхи только пришли в МС и скупали всех подряд. Пеп то тут причем?
+2
0
+2
У Моура не бомбит, да )
+2
0
+2
мне нравится Маур, но он сам виноват, что теперь тренирует не Реал и Челси, а Рому.
+2
0
+2
Ответ King_X
Расскажите-ка про трансферы для Моуриньо в МЮ? И каких игроков, которых он просил, ему взяли?
Лукаку за сколько брали?
+11
-9
+2
Ответ Дима
какие топ клубы хотят Гвардиолу? Огласите весь список))
То есть есть такой клуб, который откажется от Пепа? Что за чушь
+1
0
+1
Ответ Дима
было написано что за Пепом очередь. Я спросил кто же эти клубы. Какие вопросы ко мне? Вопрос на вопрос, ммм какой дурной тон) Так кто ждет то Пепа уже? кто, кроме ПСЖ?)) т.е. очередной читерский клуб который никогда не накажут
Как только он будет свободен, будет и очередь, сейчас он на контракте, очереди быть не может
+1
0
+1
Ответ Собиратель хаоса
Эти 115 нарушений были задолго до Пепа, когда шейхи только пришли в МС и скупали всех подряд. Пеп то тут причем?
плохая попытка брехануть))
+1
0
+1
Сити взял в этом сезоне Нуньеша, Ковачича, Гвардиола и Доку. Это прям очевидные трансферы считаются ? Доку прошлый сезон был не основным игроком Ренна. Что касается Филлипса, то конкуренции с Родри , наверное, никто бы не выдержал. Он лучший в мире на своей позиции с запасом.
+1
0
+1
Ну так и у него трэбл, пока у тебя Лига Конференций.
+2
-1
+1
Я на 146% уверен, тренируй эту Рому Пеп, она играла бы в гораздо симпатичный футбол и результаты были бы лучше. И на столько же уверен, что Жозе не взял бы столько титулов с Сити. Более того, думаю, Жозе вообще не взял бы титул с Сити.
+4
-3
+1
Ответ Proper Chels
Такой не футболист, что был лучшим игроком Серии А.
а где он сейчас?
+2
-1
+1
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