Жозе Моуринью: «Я не завидую, но «Сити» потратил 80 млн на Филлипса, а теперь Пеп продает его. У «Ромы» другая реальность»

Жозе Моуринью высказался о финансовом положении «Ромы».

Главный тренер римской команды ответил на вопрос о возможных трансферах новичков в зимнее трансферное окно.

«Я не завидую, но « » потратил 80 миллионов на , а теперь Пеп [Гвардиола] продает его и подпишет еще одного игрока. У нас другая реальность, и я хотел бы подписать 3-4 игроков, но этого хотели бы все. Мы хотим усилить состав, но нам трудно это сделать. Если мы подпишем защитника, я буду счастлив.

Я хотел бы большего, но это невозможно, руководство работает над тем, чтобы предоставить мне варианты. Но даже того защитника, которого мы купим, будет сложно внести в заявку УЕФА. Трудности есть, и я хотел бы, чтобы люди это понимали. Я также хотел бы честности, когда речь заходит о целях. Важно то, что мы внутренне знаем, чего хотим. Мы не можем сделать ничего большего, чем подписать центрального защитника, который может помочь команде», – сказал .

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