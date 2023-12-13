Жозе Моуринью: «Я не завидую, но «Сити» потратил 80 млн на Филлипса, а теперь Пеп продает его. У «Ромы» другая реальность»
Жозе Моуринью высказался о финансовом положении «Ромы».
Главный тренер римской команды ответил на вопрос о возможных трансферах новичков в зимнее трансферное окно.
«Я не завидую, но «Ман Сити» потратил 80 миллионов на Филлипса, а теперь Пеп [Гвардиола] продает его и подпишет еще одного игрока. У нас другая реальность, и я хотел бы подписать 3-4 игроков, но этого хотели бы все. Мы хотим усилить состав, но нам трудно это сделать. Если мы подпишем защитника, я буду счастлив.
Я хотел бы большего, но это невозможно, руководство работает над тем, чтобы предоставить мне варианты. Но даже того защитника, которого мы купим, будет сложно внести в заявку УЕФА. Трудности есть, и я хотел бы, чтобы люди это понимали. Я также хотел бы честности, когда речь заходит о целях. Важно то, что мы внутренне знаем, чего хотим. Мы не можем сделать ничего большего, чем подписать центрального защитника, который может помочь команде», – сказал Моуринью.
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2. И почти половина суммы затрат это Погба, которого он не хотел. А это не футболист.
Ну и результат он дал хороший за это время. Пока никто не повторил его достижений.
Вы писали трансферы, придрался к множественному числу + тому, что насколько я запомнил период Моура, ему почти никого из тех, кого он ждал/просил, по итогу и не купили
Теперь до конца карьеры будет ныть и подкалывать Гвардиолу и его успех.
И этот кадр ещё других детворой и 🤡 называет))
Да-да, беги, а то еще минусов навалят топ-эксперту, опустишься с тяжёлым трудом заработанного 18690 места, о ужас
у тебя у самого откуда патологическое стремление врать?