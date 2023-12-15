Кукурелья, Джеймс и Санчес не сыграют за «Челси» с «Шеффилдом» из-за травм. Нкунку и Гюсто вернулись к тренировкам
В «Челси» рассказали о состоянии некоторых игроков.
Лондонский клуб сообщил, что Марк Кукурелья, Рис Джеймс и Роберт Санчес не сыграют с «Шеффлидом» в эти выходные из-за травм.
Кукрелья, в частности, проходит обследование и будет консультироваться со специалистами по стопе и голеностопу, чтобы определить дальнейшие действия. Джеймс прошел обследование на этой неделе и начинает программу реабилитации.
Реабилитацию продолжают проходить Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана, Нони Мадуэке. Ромео Лавия вернулся к частичным тренировкам с «Челси». А Кристофер Нкунку и Мало Гюсто – к полноценным.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
итак, что имеем
Санчес
Джеймс-Фофана-Чалоба-Кукурелья-Чилуэлл
Чуквуэмека-Угочукву-Лавиа-Мадуэке
да, подвел Нкунку, и видимо выздоровел. но предлагаю подождать 1-2 матча, и коновалы из медштаба доберут в эту сборную еще и форварда