Кукурелья, Джеймс и Санчес не сыграют за «Челси» с «Шеффилдом» из-за травм. Нкунку и Гюсто вернулись к тренировкам

Теги Челси Шеффилд Юнайтед Кристофер Нкунку Марк Кукурелья Бен Чилуэлл Трево Чалоба Роберт Санчес Нони Мадуэке Уэсли Фофана Мало Гюсто Ромео Лавия Футбол

В «Челси» рассказали о состоянии некоторых игроков.

Лондонский клуб сообщил, что Марк Кукурелья, Рис Джеймс и Роберт Санчес не сыграют с «Шеффлидом» в эти выходные из-за травм.

Кукрелья, в частности, проходит обследование и будет консультироваться со специалистами по стопе и голеностопу, чтобы определить дальнейшие действия. Джеймс прошел обследование на этой неделе и начинает программу реабилитации.

Реабилитацию продолжают проходить Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана, Нони Мадуэке. Ромео Лавия вернулся к частичным тренировкам с «Челси». А Кристофер Нкунку и Мало Гюсто – к полноценным.

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1 комментарий
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можно порадоваться за команду лазарета Челси - там так долго не было вратаря, и вот подтянулся Санчес

итак, что имеем

Санчес
Джеймс-Фофана-Чалоба-Кукурелья-Чилуэлл
Чуквуэмека-Угочукву-Лавиа-Мадуэке

да, подвел Нкунку, и видимо выздоровел. но предлагаю подождать 1-2 матча, и коновалы из медштаба доберут в эту сборную еще и форварда
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