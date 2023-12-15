Эванс про «МЮ»: «Тен Хаг – фантастический тренер, у меня нет сомнений на его счет. Зимой будет шанс усилить команду»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс Эрик тен Хаг Футбол

Джонни Эванс поддержал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«[Тен Хаг] фантастический тренер, и у меня нет никаких сомнений на его счет. В январе будет новое окно, у нас появится шанс усилить команду. Без еврокубков у нас будет больше времени.

У команды был сложный период, но, надеюсь, игроки восстановятся после травм, и мы добьемся большей стабильности. Это было бы хорошо для [тен Хага]», – сказал защитник «МЮ» в интервью FotbollSkanalen.

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24 комментария
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хорошо что МЮ без еврокубков, теперь они фавориты на победу в АПЛ, отрыв небольшой, думаю смогут стать чемпионом спустя 10 лет
+11
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Эти слова из-за того что Тен Хаг его недавно выпустил поиграть?
Эти слова из-за того, что летом когда никому не нужный Эванс размышлял между поиграть еще годик в шипе или завершить карьеру, лысая башка подписала его на футбольную пенсию на зарплату в 70к в неделю (больше чем у Мактоминея и Гарначо). И если честно, за такие деньги он мог бы подлизывать хагу и получше
+11
-3
+8
Ни у кого нет сомнений на его счёт, ждём продолжения магии
+8
-1
+7
Эти слова из-за того что Тен Хаг его недавно выпустил поиграть?
+5
0
+5
Ответ neuner
хорошо что МЮ без еврокубков, теперь они фавориты на победу в АПЛ, отрыв небольшой, думаю смогут стать чемпионом спустя 10 лет
С такой игрой лет через 10 возможно
+7
-2
+5
Ответ rusichi
Тен Хаг- хороший тренер! Почеттино- хороший тренер! А МЮ с Челси теснят Брайтоны с Ньюкаслами
так у брайтона и ньюкасла руководство не американцы
+4
0
+4
Тен Хаг- хороший тренер!
Почеттино- хороший тренер!
А МЮ с Челси теснят Брайтоны с Ньюкаслами
+2
0
+2
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
С такой игрой лет через 10 возможно
если суммировать очки за 10 лет*
+2
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+2
Тен Хаг фантастический тренер, а зимой нам удастся укрепиться Поттером!
+1
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+1
Ответ Will Turner
так у брайтона и ньюкасла руководство не американцы
Это, да)))
0
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Ответ Today I feel Qatari
Эти слова из-за того, что летом когда никому не нужный Эванс размышлял между поиграть еще годик в шипе или завершить карьеру, лысая башка подписала его на футбольную пенсию на зарплату в 70к в неделю (больше чем у Мактоминея и Гарначо). И если честно, за такие деньги он мог бы подлизывать хагу и получше
😂😂😂👍
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0
Ответ neuner
хорошо что МЮ без еврокубков, теперь они фавориты на победу в АПЛ, отрыв небольшой, думаю смогут стать чемпионом спустя 10 лет
Начнут победоносное шествие видимо уже в эти выходные.
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Тен Хааг сделал ход конем, слив никому не нужную ЛЧ. Теперь сосредоточатся на апл.
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значит у Аякса будет снова + кеш на 100 лямов
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Ну ты как игрок попробуй что-то плохое сказать про Тен хага он тебя сразу выкинет из состава
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Просто нужно еще пару голландцев за лярд и маню заиграет
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Бровь Анчелотти, взгляд Моуринью, жесты Гвардиолы лучше, чем вся карьера Тен Хага.
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Всё норм будет 🤓
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