Эванс про «МЮ»: «Тен Хаг – фантастический тренер, у меня нет сомнений на его счет. Зимой будет шанс усилить команду»

Джонни Эванс поддержал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«[Тен Хаг] фантастический тренер, и у меня нет никаких сомнений на его счет. В январе будет новое окно, у нас появится шанс усилить команду. Без еврокубков у нас будет больше времени.

У команды был сложный период, но, надеюсь, игроки восстановятся после травм, и мы добьемся большей стабильности. Это было бы хорошо для [тен Хага]», – сказал защитник «МЮ» в интервью FotbollSkanalen.

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