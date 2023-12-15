Эванс про «МЮ»: «Тен Хаг – фантастический тренер, у меня нет сомнений на его счет. Зимой будет шанс усилить команду»
Джонни Эванс поддержал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
«[Тен Хаг] фантастический тренер, и у меня нет никаких сомнений на его счет. В январе будет новое окно, у нас появится шанс усилить команду. Без еврокубков у нас будет больше времени.
У команды был сложный период, но, надеюсь, игроки восстановятся после травм, и мы добьемся большей стабильности. Это было бы хорошо для [тен Хага]», – сказал защитник «МЮ» в интервью FotbollSkanalen.
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