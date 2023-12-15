Арсенал – Брайтон, прогноз на матч 17 декабря 2023, АПЛ

Итак, групповой этап еврокубков завершён, клубы подводят предварительные итоги сезона и итоги уходящего года. Приближаются праздники и приближается заветный Boxing Day в Английской Премьер-Лиге. Нас ждёт игра «Арсенала» и «Брайтона», которые себе обеспечили евровесну. В каком состоянии к концу года находятся команды Микеля Артеты и Роберто Де Дзерби?

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Арсенал

Групповой этап для «Арсенала» завершён: первое место и выход в одну восьмую финала уже зафиксированы. В заключительном туре команда Микеля Артеты сыграла вничью 1:1 с ПСВ, который также вышел в плей-офф со второго места. В составе «Арсенала» было сделано 8 изменений, но выпускать сугубо молодёжный состав Артета не решился. Кто там достанется в жеребьёвке – бесполезно пытаться угадать, поскольку всё решает Его Величество Случай.

Теперь команда с «Эмирейтс» займётся своими делами в АПЛ, тем более что им предстоит возвращать своё лидерство. Они на одно очко отстают от лидирующего «Ливерпуля». Отчасти это связано с сенсационным поражением от «Астон Виллы» 0:1 в предыдущем туре, которая тур тому назад ещё и с «Манчестером Сити» разобралась. «Арсеналу» нужно побеждаться и надеяться на чудо в виде того, что «Ливерпуль» в параллельном матче не справится с обескровленным и сдувшимся «Манчестер Юнайтед», для которого в еврокубках наступил game over.

Брайтон

«Брайтон», который проводит первый сезон в еврокубках, успешно вышел в следующий раунд Лиги Европы УЕФА, выиграв свою группу. В заключительном туре он обыграл «Марсель» со счётом 1:0, который также вышел в следующий этап (единственный гол забил Жуан Педро на 88-й минуте). Можно также считать приятными новостями то, что Эван Фергюсон вошёл в число номинантов на приз лучшему молодому игроку по версии IIFHS, а Хулио Энсисо остался в числе трёх претендентов на премию Пушкаша. О жеребьёвке евровесны станет известно чуть позже.

А теперь вернёмся ко внутренним делам, то есть к АПЛ. В настоящий момент команда Роберто Де Дзерби занимает только 8-е место в чемпионате с 26 очками: в предыдущем туре была зафиксирована ничья 1:1 с клубом «Бернли». «Брайтон» сравнялся по очкам с «Ньюкаслом» и отстаёт на одно очко от «Манчестера Юнайтед»: оба они уже вылетели из еврокубков, но не факт, что оставшийся в евровесне «Брайтон» сможет правильно распределить силы и обойти обе эти команды.

Прогноз на матч Ливерпуль – МЮ

Прогноз

Очная встреча этих двух коллективов состоится 17 декабря на стадионе «Эмирейтс» и начнётся в 17:00 мск. Победа позволит «Брайтону» лишь приблизиться к зоне еврокубков, в то время как «Арсенал» своей победой подтвердит свои амбиции и намерения биться за чемпионский титул. Естественно, при условии, что конкуренты также допустят осечки.

«МЮ» играет в параллельном матче против «Ливерпуля», и результат этой встречи тоже важен: если обескровленные «дьяволы» отнимут очки у «Ливерпуля», то «Арсенал» в случае своей победы вернёт себе первое место. В то же время если «дьяволы» проиграют, а «Брайтон» победит, то «чайки» смогут приблизиться к «Тоттенхэму» и включатся в борьбу за еврокубковые путёвки.

Шансы команд оцениваются следующим образом по версии Google: 65% на победу «Арсенала», 20% на ничью и 15% на победу «Брайтона». Если сравнивать эти цифры с коэффициентами букмекерской конторы на BetBoom, то имеем следующую картину: 1.48 на победу «Арсенала», 4.7 на ничью, 6.7 на победу «Брайтона». Преимущество «канониров» номинально большое, хотя нельзя забывать, что оно было таковым и перед «Астон Виллой». К тому же кэфы на ничью и победу гостей могут и измениться в лучшую сторону.

В плане тоталов оптимальными ставками будут ставки на тотал больше 3 за 1.99 или меньше 3 за 1.87. Насколько подобный тотал вообще близок к истине, могут подсказать результаты последних пяти матчей обеих команд с учётом еврокубковых матчей. Наш анализ мы начнём с «Арсенала».

29 ноября. Лига чемпионов. Арсенал 6:0 Ланс.

2 декабря. АПЛ. Арсенал 2:1 Вулверхэмптон.

5 декабря. АПЛ. Лутон 3:4 Арсенал.

9 декабря. АПЛ. Астон Вилла 1:0 Арсенал.

12 декабря. Лига чемпионов ПСВ 1:1 Арсенал.

Первый и третий матч дают ответ на вопрос, почему всё-таки возможен тотал больше 3. Правда, и там, и там соперник был намного ниже классом, а в обоих случаях был реализован тотал больше 5.5 (за 7.95), который в этот раз повторить будет крайне сложно. Тотал уровня меньше 2.5, предлагаемый за 2.44, куда более близок к реальному миру (его мы лицезрели и с «Виллой», и с ПСВ); тотал больше 2.5 за 1.59 был пробит с «Вулверхэмптоном» и может повториться снова. С учётом того, что игра проходит дома, шансов на успех намного больше, потому что в трёх гостевых встречах подряд «Арсенал» не мог обойтись без приключений и опять же созданных им проблемах, которые пришлось героически решать с «Лутоном».

Обратимся к результатам «Брайтона» и посмотрим, есть ли там признаки подобных крупных тоталов или нет.

30 ноября. Лига Европы. АЕК 0:1 Брайтон.

3 декабря. АПЛ. Челси 3:2 Брайтон.

6 декабря. АПЛ. Брайтон 2:1 Брентфорд.

9 декабря. АПЛ. Брайтон 1:1 Бернли.

14 декабря. Лига Европы. Брайтон 1:0 Марсель.

Здесь только один раз был пробит тотал больше 3.5 (на него предлагается нынче кэф 2.48), и случилось это в игре против «Челси». В том матче у «Брайтона» было преимущество, однако реализовать его команда не смогла, несмотря на удаление у «пенсионеров». В остальных случаях фиксируется строго тотал меньше 3.5, на который можно сделать ставку с коэффициентом 1.57. Игра будет проходить в гостях: судя по тенденциям этих пяти встреч, у «Брайтона» может быть в теории игровое преимущество, но гарантии того, что он наберёт очки, точно нет.

В качестве дополнения добавим ещё немного рассуждений об индивидуальных тоталах. BetBoom предполагает, что у «Арсенала» вполне вероятны индивидуальные тоталы или больше 2 (с коэффициентом 1.82), или меньше 2 (с коэффициентом 2.02). Опять же основу для первого тотала заложили «Ланс» и «Лутон». Если оборона «Брайтона» не будет плотной, то у «канониров» будет шанс пробить тотал на уровне больше 2. Шансы хозяев выбить тотал больше 2.5 оцениваются точно тем же кэфом 2.5. Что касается «Брайтона», то его шансы даже на один гол очень туманные: если тоталы уровня 0.5 ещё придают какой-никакой повод для оптимизма (1.58 за хотя бы один гол, 2.42 за «баранку» в графе забитых голов), то на уровне 0.75 счёт уже не в пользу «чаек»: 1.93 за тотал больше этой цифры и 1.9 за тотал меньше этой цифры. В общем, будет чудом, если «Брайтон» вообще забьёт. Хотя букмекеры верят в голы от обеих команд (1.73 на это событие против 2.15).

В завершении поговорим немного о форе и авторах голов. На «Арсенал» предлагается минусовая фора (-1) за 1.76, на «Брайтон» она уже плюсовая уровня (+1) с кэфом 2.13. Исходя из индивидуального тотала, как минимум на (-1) Артета и компания наиграть могут. Фора (-1.5) в их пользу предлагается с кэфом 2.28, фора (-2) идёт у «Арсенала» за 3.32. Очевидно, что такие задачи будет сложнее решить. Нулевая фора предлагается за кэфы 1.17 или 5.37 соответственно. Ожидается, что счёт откроет скорее «Арсенал» (кэф 1.42), нежели «Брайтон» (3.15). Ну а в пятёрке фаворитов по забитым голам значатся Эдвард Нкетиа (кэф 2.5 на автора гола в ворота ПСВ), Габриэль Жезус (2.625), Букайо Сака (2.875), Кай Хаверц и Леандро Троссард (по 3 на человека). Доминирование «канониров» выражено настолько, что первые 9 мест в этом списке занимают именно они: 10-м идёт Эван Фергюсон (кэф 4.5), тот самый претендент на приз лучшему молодому игроку IFFHS.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 за 1.57.

Будем надеяться, что команда Микеля Артеты пришла в себя после неприятного сюрприза от «Виллы». На бумаге они должны обыгрывать «чаек» и возвращаться в гонку за лидерство. А вот что касается тоталов, то, скорее всего, здесь тотал не будет крупным: максимум 3 гола. Соперник при всей своей слабости не позволит себя крупно обыграть.

Где смотреть матч Арсенал – Брайтон

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