Артета о групповом этапе ЛЧ: «Досрочное первое место должно радовать «Арсенал». Мы добились важных результатов, получили ценный опыт»
Микель Артета доволен игрой «Арсенала» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Сегодня «канониры», уже обеспечившие себе первое место, сыграли вничью с ПСВ (1:1).
«Очень положительно оцениваю [групповой этап]. Мы добились очень важных результатов, получили ценный опыт. В целом то, что мы финишировали первыми за тур до конца, должно нас по-настоящему радовать. Теперь эту главу нужно закрыть до февраля.
Думаю, ситуация не подходила [для того, чтобы выпустить побольше молодых игроков]. Мы и так сделали 8 изменений в составе, а для того, чтобы бросить молодежь в бой против команды, почти два года не проигрывающей дома, момент был неподходящий. Я хотел посмотреть на ход матча, но решил, что в конечном счете это было бы уже перебором», – сказал главный тренер «Арсенала».
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