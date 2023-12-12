Артета о групповом этапе ЛЧ: «Досрочное первое место должно радовать «Арсенал». Мы добились важных результатов, получили ценный опыт»

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета доволен игрой «Арсенала» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сегодня «канониры», уже обеспечившие себе первое место, сыграли вничью с ПСВ (1:1).

«Очень положительно оцениваю [групповой этап]. Мы добились очень важных результатов, получили ценный опыт. В целом то, что мы финишировали первыми за тур до конца, должно нас по-настоящему радовать. Теперь эту главу нужно закрыть до февраля.

Думаю, ситуация не подходила [для того, чтобы выпустить побольше молодых игроков]. Мы и так сделали 8 изменений в составе, а для того, чтобы бросить молодежь в бой против команды, почти два года не проигрывающей дома, момент был неподходящий. Я хотел посмотреть на ход матча, но решил, что в конечном счете это было бы уже перебором», – сказал главный тренер «Арсенала».

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1 комментарий
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Рад, что Рэмсдейл сыграл свои минуты в ЛЧ.
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