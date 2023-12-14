Арсенал – Брайтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 17 декабря

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Футбол

В воскресенье, 17 декабря, сыграют Арсенал и Брайтон в 17 туре АПЛ.

Во сколько играют Арсенал – Брайтон

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Арсенал – Брайтон

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