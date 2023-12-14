Арсенал – Брайтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 17 декабря
В воскресенье, 17 декабря, сыграют Арсенал и Брайтон в 17 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Брайтон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Арсенал – Брайтон
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