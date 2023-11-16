«Винисиуса называли «бревном» и призывали выгнать. Два года спустя выяснилось, что он очень хорош, но ни одного журналиста не уволили». Хавьер Клементе о критике в адрес вингера
Хавьер Клементе высказался о критике в адрес Винисиуса Жуниора.
«Критика? Я скажу вам о Винисиусе одно: в ходе первого сезона, который он провел за мадридский «Реал», его уже хотели выгнать. И что теперь о нем говорят?
Это была ошибка, допущенная многими журналистами. Они говорили, что его нужно выгнать, потому что он «бревно, которое не забило ни одного гола». Два года спустя выясняется, что он очень хорош. Ошибок было много, и ни один журналист не был уволен со своей работы», – сказал бывший тренер команд Ла Лиги в эфире El Larguero.
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логика железная)
так если он и правда был бревном тогда, что должны были писать журналисты? стал нормально играть - перестали называть бревном...
Футболист отвечает перед потребителем за свою игру.
Тренер отвечает за игру команды.
Журналисты перед потребителем не отвечают ни за что.
Пиши любую ахинею, включая максимально злобную, и, если это часть редакционной политики, тебе ничто не грозит.
От частного лица.
Видимо тогда плохо играл, сейчас хорошо. Если тренер продал игрока, а, тот в другом клубе раскрылся (таких примеров уйма), то тренера тоже надо увольнять?