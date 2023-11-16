«Винисиуса называли «бревном» и призывали выгнать. Два года спустя выяснилось, что он очень хорош, но ни одного журналиста не уволили». Хавьер Клементе о критике в адрес вингера

Хавьер Клементе высказался о критике в адрес Винисиуса Жуниора.

«Критика? Я скажу вам о одно: в ходе первого сезона, который он провел за мадридский « », его уже хотели выгнать. И что теперь о нем говорят?

Это была ошибка, допущенная многими журналистами. Они говорили, что его нужно выгнать, потому что он «бревно, которое не забило ни одного гола». Два года спустя выясняется, что он очень хорош. Ошибок было много, и ни один журналист не был уволен со своей работы», – сказал бывший тренер команд в эфире El Larguero.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?