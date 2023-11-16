«Винисиуса называли «бревном» и призывали выгнать. Два года спустя выяснилось, что он очень хорош, но ни одного журналиста не уволили». Хавьер Клементе о критике в адрес вингера

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Клементе Винисиус Жуниор Футбол

Хавьер Клементе высказался о критике в адрес Винисиуса Жуниора.

«Критика? Я скажу вам о Винисиусе одно: в ходе первого сезона, который он провел за мадридский «Реал», его уже хотели выгнать. И что теперь о нем говорят?

Это была ошибка, допущенная многими журналистами. Они говорили, что его нужно выгнать, потому что он «бревно, которое не забило ни одного гола». Два года спустя выясняется, что он очень хорош. Ошибок было много, и ни один журналист не был уволен со своей работы», – сказал бывший тренер команд Ла Лиги в эфире El Larguero. 

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40 комментариев

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fbd
Так он реально в первом сезоне превращался в бревно всякий раз, как перед воротами оказывался. Не нравится обсуждение в публичном поле - иди работай в другое место.
+25
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Пепси пеналдувич
Если я сказал, что Барса будет победителем ЛЧ, а они вылетели из группы, меня должны забанить на спортс?
логика железная)
+27
-10
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Ramin Mamedov
логика на уровне
так если он и правда был бревном тогда, что должны были писать журналисты? стал нормально играть - перестали называть бревном...
+12
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Aleksey Yashin
Папа Карло выстругал из бревна хорошего футболиста, получается
+7
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Sasha831
Ответ Пепси пеналдувич
Если я сказал, что Барса будет победителем ЛЧ, а они вылетели из группы, меня должны забанить на спортс? логика железная)
Ваши взаимоотношения со спортс носят профессиональный характер?

Футболист отвечает перед потребителем за свою игру.
Тренер отвечает за игру команды.

Журналисты перед потребителем не отвечают ни за что.

Пиши любую ахинею, включая максимально злобную, и, если это часть редакционной политики, тебе ничто не грозит.
+7
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Dimonty
Ну так он и играл тогда как бревно. В чем они были неправы?
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igls54
Из деревянного у Вини остались только опилки в голове
+3
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Bdv68
Теплое и мягкое в одной куче.
От частного лица.
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r0.m3.r0
что этот вингер себе позволяет?
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факты про футбол
Я считал точно также- и что? Я должен перестать болеть за любимый клуб?
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Виктор Войнов
даже из бревна можно сделать Буратино.
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#SharkTeam
как играет так и пишут. Толпа тем более непостоянна. Что этот Хавьер хочет вообще
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Андрей Зборовский
Черное дерево
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Panurge From hell
Ответ fbd
Так он реально в первом сезоне превращался в бревно всякий раз, как перед воротами оказывался. Не нравится обсуждение в публичном поле - иди работай в другое место.
он и сейчас в бревно превращается,когда в выездном матче судья не свистит все фолы на нём
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
может и наш Антони еще не потерян 🤔
не надо его критиковать, а то потом такие хавьеры потребуют уволить если Антони внезапно где-то заиграет
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How Hugging
Ответ Антоша Спирин
Вини - - великолепный вингер. По мне, так он получше Грилиша, да и собсно, Доку. С Ямалем его вообще смешно сравнивать (я - фан Барсы). Если бы не его туфта (это я мягко выразился), я бы вообще обожал этого игрока. Именно так нужно играть. Но он порет туфту. Ну, уродливая внешность играет, конечно, роль. Не Тюрам, мля. Ну и что? Играй, доказывай. Мбаппе лучше, но у тебя все впереди. ЗАТКНИСЬ только.
Ты болен, не знаю кто такой ждамаль и грилиш, но винисиус без Бензема это дембеле на левом фланге
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#SharkTeam
Ответ Sasha831
Ваши взаимоотношения со спортс носят профессиональный характер? Футболист отвечает перед потребителем за свою игру. Тренер отвечает за игру команды. Журналисты перед потребителем не отвечают ни за что. Пиши любую ахинею, включая максимально злобную, и, если это часть редакционной политики, тебе ничто не грозит.
Так и правильно. А если журналисты будут только оды петь (так тоже бывает) а на выходе пшик. Как тут быть? Наверное надо просто молчать
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Пепси пеналдувич
Ответ Sasha831
Ваши взаимоотношения со спортс носят профессиональный характер? Футболист отвечает перед потребителем за свою игру. Тренер отвечает за игру команды. Журналисты перед потребителем не отвечают ни за что. Пиши любую ахинею, включая максимально злобную, и, если это часть редакционной политики, тебе ничто не грозит.
это я слова Клементе, перефразировал и слегка приземлил)
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nmnackjbxkasbk
Ответ igls54
Из деревянного у Вини остались только опилки в голове
только его тезка был добрее и мудрее.
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Адам Алмарз
Ответ Пепси пеналдувич
Если я сказал, что Барса будет победителем ЛЧ, а они вылетели из группы, меня должны забанить на спортс? логика железная)
Тем более первый сезон Вини провел шикарный, и именно из-за него его не выкинули во втором когда он уже слился.
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endrioo
Так благодаря материалам журналистов, бревно превратилось в Буратино.
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ender
Т.е. за ошибки в оценке уровня / перспектив футболиста надо журналистов увольнять.. Отличный план, чо.
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How Hugging
Винисиус не бревно и никогда им не был, его единственное топовое умение это забеги по бровке и входы в штрафную,а реализация моментов как у игроков фнл. 3 сезона с Бенземой он провел достойно, на уровне вингера Реала, сейчас идет откат к 2019 году. Ну так как альтернативы у Реала нет, будет играть 10+10 за сезон может сделает
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Men77
журналисты то причем, если даже Бензема говорил: не давайте ему мяч, он играет против нас.
Видимо тогда плохо играл, сейчас хорошо. Если тренер продал игрока, а, тот в другом клубе раскрылся (таких примеров уйма), то тренера тоже надо увольнять?
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DVS1
Ошиблись по бревну да, бревно бананом не покормишь
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37old
В первый год Модрича признали самым большим трансферным провалом в XXI веке.
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a2wai
Журналисты всегда пишут о том, что какой-то игрок бревно, а потом он может раз и оказаться хорошим. Это их работа, субъективность в которой это ее краеугольный камень.
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leon01
я тоже поначалу над ним угорал,но выяснилось,что хорош
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andr d
С какого перепугу их должны выгонять
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Jazzzz
…в адрес нингера
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rigobersong
Мадридские комплексы:))
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Beast
а ещё они называли его земляным червяком
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onsigne
Можно ещё каждого журналиста обязать извиниться перед афропримой.
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Джавид Гасанов
Журналисты - расисты
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