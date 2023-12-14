Спортинг – Порту где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Португалии 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, сыграют Спортинг и Порту в 14 туре Чемпионата Португалии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спортинг – Порту
- Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.
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