Лацио — Интер: прогноз на матч 17.12.2023, Серия А

Команды начали готовиться к этому матчу сразу после окончания прошлого тура, в котором они добились разных результатов. Впереди были еще заключительные поединки группового этапа в Лиге Чемпионов, но судя по тем составам, которые Симоне Индзаги и Маурицио Сарри выставили на матчи с «Реал Сосьедад» и «Атлетико», соответственно, думали тренеры как раз о предстоящем воскресном поединке. Можно сколько угодно говорить о важности европейского турнира для нерадзурри, но главная их задача на сезон — выиграть чемпионат Италии. Руководство, футболисты, болельщики уже третий год мечтают о второй звезде на эмблеме клуба. После ухода из команды Антонио Конте «Интер» продолжал оставаться одним из главных претендентов на скудетто, но мечты рушили сначала соседи из «Милана», что было очень обидно, а затем неожиданно, но закономерно «Наполи». Сейчас третий заход на победу и с приоритетами все понятно.

Римлян тоже можно понять. «Орлы» находятся на десятом месте, а соседи — «Монца», «Торино» и «Фрозиноне». Тут далеко не тот случай, когда можно было бы сказать, что не место красит команду. Утешать может лишь плотность команд в чемпионате. Стоит выиграть раз-другой, и можно оказаться в зоне еврокубков. Настрой «Лацио» на лидера будет запредельным. К тому же выступает команда против бывшего своего тренера. Сильного скандала с переходом Индзаги в «Интер» не было. Все-таки человек ищет где лучше, а тут еще и престижнее, но с тех пор у римлян настрой на встречи с черно-синими особый. Несмотря на место «Лацио» в середине турнирной таблицы матч будет центральным в туре, состоится на Олимпийском стадионе, начало в 22:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Лацио

Команда пока является заложником своего неудачного старта. После трех поражений в четырех матчах «Лацио» оказался среди аутсайдеров. Выкарабкиваться получается пока с трудом. Есть настроение — выдают отличный результат. Нет — получается как с «Вероной» в предыдущем туре. Полное преимущество по ударам, по владению, по xG и другим статистическим показателям, но на табло ничья, к тому же веронцы играли половину второго тайма в меньшинстве, но смогли заработать очередное очко, хотя и остались на предпоследнем месте.

Вообще у «Лацио» лишь одна победа в пяти последних матчах чемпионата Италии. Но можно привести и другую статистику. В последний раз «орлы» на своем поле пропускали 8 октября в матче против «Аталанты». С тех пор на Стадио Олимпико сыграно шесть поединков, включая Лигу Чемпионов и Кубок Италии. Голкипер Иван Проведель вполне может продолжить свою сухую серию. На фоне относительных неудач выступление в главном европейском турнире получается пока успешным. Вплоть до последнего тура «лациале» претендовали на первое место, но «Атлетико Мадрид» на своем поле выиграл уверенно и оставил итальянцев вторыми.

Можно скептически относится к командам участникам группы, называть квартет самым слабым, но результат есть, а это главное. Состав у римлян точно позволяет быть, как минимум, в пятерке сильнейших, и сейчас нужно исправлять ситуацию. Тем более впереди весьма удобный календарь. Вплоть до конца января матчи, в основном, с середняками и аутсайдерами. Но начинать побеждать нужно с «Интера», что представляется довольно сложной задачей. Перед вами результаты пяти последних матчей «Лацио».

Лига Чемпионов. 13.12.2023, «Атлетико Мадрид» — «Лацио» — 2 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 09.12.2023, «Верона» — «Лацио» — 1 : 1

Кубок Италии. 05.12.2023, «Лацио» — «Дженоа» — 1 : 0

— «Дженоа» — : 0 Серия А. 02.12.2023, «Лацио» — «Кальяри» — 1 : 0

— «Кальяри» — : 0 Лига Чемпионов. 28.11.2023, «Лацио» — «Селтик» — 2 : 0

Факты и цифры

«Лацио» дважды выигрывал скудетто в 1974 и 2000 годах. В прошлом сезоне команда заняла 2 место, набрав 74 очка

Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является Чиро Иммобиле, на счету нападающего 4 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует бразилец Фелипе Андерсон, на его счету 5 голевых передач

Самый недисциплинированный Луис Альберто, в 14 матчах он получил 5 предупреждений

Прогноз на матч Реал – Вильярреал

Интер

«Интер» единолично лидирует в чемпионате, но горький опыт последних лет показывает, что все может измениться в одночасье, причем в любых турнирах. Большинство специалистов накануне прошлого сезона сходились во мнении, что нерадзурри выиграют чемпионат, но команда тогда потерпела 12 поражений, о каком скудетто могла идти речь. Компенсацией стал финал Лиги Чемпионов, но все равно утешение слабое, ведь выиграть у «Манчестер Сити» не удалось. Важным оказалось другое — футболисты поняли, что могут играть на равных и даже превосходить самые сильные команды континента.

Может быть, поэтому «Интер» не стал гнаться за первым местом в группе, где больше шансов при жеребьевке получить соперника послабее. В прошлом году миланцы тоже оказались в группе вторыми. Было бы интересно увидеть еще одно противостояние «Интера» и «Сити», но посмотрим как распорядится жребий в понедельник, 18 декабря. В Серии А нерадзурри опережают «Ювентус» всего на два очка и это хорошо, поскольку большой отрыв был бы соблазном где-то расслабиться. Сейчас надо в каждом матче выкладываться максимально.

Залогом относительного успеха в этом сезоне стала игра оборонительной линии команды. Если у «Лацио» серия из пяти сухих матчей на своем поле, то «Интер» в целом за 15 туров пропустил всего семь мячей. Причем один за другим травмировались Бенжамен Павар, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, но защитные порядки команды не проседают. Матч с «Бенфикой» исключение из правила. Сможет ли эта оборона выстоять в воскресенье, ведь трибуны погонят «Лацио» вперед с первых минут. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Интера».

Лига Чемпионов. 12.12.2023, «Интер» — «Реал Сосьедад» — 0 : 0

Серия А. 09.12.2023, «Интер» — «Удинезе» — 4 : 0

— «Удинезе» — : 0 Серия А. 03.12.2023, «Наполи» — «Интер» — 0 : 3

— 0 : Лига Чемпионов. 29.11.2023, «Бенфика» — «Интер» — 3 : 3

Серия А. 26.11.2023, «Ювентус» — «Интер» — 1 : 1

Факты и цифры

«Интер» становился чемпионом Италии 19 раз, последний на сегодня трофей был завоеван в 2021 году.

В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги набрала 71 очка и заняла 3 место, при этом в 12 матчах «Интер» потерпел поражение

Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Лаутаро Мартинес, не его счету 14 забитых мячей в 15 матчах

Среди ассистентов лидирует французский нападающий Маркус Тюрам, на его счету 6 результативных передач

История личных встреч Интер и Лацио

Впервые команды сыграли в 1928 году в Милане, где «Интер» взял верх со счетом 3 : 1. Противостояние не самое принципиальное в Италии, у каждой из команд есть более важные соперники, тем не менее редко когда поединки римлян и миланцев бывают скучными. За всю историю итальянского футбола «Интер» и «Лацио» встречались 182 раза, у нерадзурри значительное преимущество по победам. Лишь в поединках за Суперкубок Италии у «Лацио» две победы из двух.

Победы «Лацио» — 47

Победы «Интера» — 75

Ничьи — 60

Самая крупная победа «Лацио» — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа «Интера» — 8 : 1, 7 : 0

Если обратиться к матчам в последние годы, то тут картина менее радостная для миланского коллектива. Последний раз «Интер» выигрывал в Риме в 2018 году. С тех пор в четырех матчах лишь одна ничья. На отрезке в десять последних поединков у команд полный паритет, по 4 победы у каждой и две ничьи. Впрочем, одна ничья была в основное время матча в Кубке Италии, и там «Лацио» выиграл в серии пенальти. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Серия А. 30.04.2023, «Интер» — «Лацио» — 3 : 1

— «Лацио» — : 1 Серия А. 26.08.2022, «Лацио» — «Интер» — 3 : 1

— «Интер» — : 1 Серия А. 09.01.2022, «Интер» — «Лацио» — 2 : 1

— «Лацио» — : 1 Серия А. 16.10.2021, «Лацио» — «Интер» — 3 : 1

— «Интер» — : 1 Серия А. 14.02.2021, «Интер» — «Лацио» — 3 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Лацио — Интер

Обращает на себя внимание счет 3 : 1, который был зафиксирован четырежды в последних пяти матчах. Сейчас «Интер» едет в столицу в качестве очевидного фаворита, в том числе об этом говорит разница в коэффициентах у букмекеров. Но в последние несколько сезонов «Лацио» на своем поле в матчах с «Интером» преображается. Индзаги еще долго будет раздражителем у «лациале». К тому же есть Франческо Ачерби, а у римлян в составе бывший игрок миланцев Матиас Весино. Многим есть что доказывать. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Лацио» — 4,95

Ничья — 3,76

Победа «Интера» — 1,74

Учитывая хорошую игру оборонительных порядков команд, сложно ждать такой же результативной игры, которая сопровождает это противостояние в последнее время. Однако в защите отсиживаться никто не будет. Нас ждет несколько вратарских сейвов что Проведеля, что Зоммера. Победа гостей выглядит более вероятной, и коэффициент весьма хорош. Ничья на данном этапе невыгодна ни тем, ни другим. «Интер» должен, наконец, выиграть в Риме и сохранить первую строчку в турнирной таблице.

Где смотреть матч Лацио – Интер

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥