Лапорта выступил перед «Барсой» на рождественском ужине: «Несмотря на неудачи, не сдадимся, пока будем гордиться тем, что представляем лучший клуб мира»

Президент «Барселоны» выступил перед командой на рождественском ужине.

На мероприятии присутствовали также тренерский штаб, директора клуба и другие сотрудники.

«Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира.

Мы будем бороться в каждом из четырех турниров: Суперкубке и Кубке Испании, чемпионов и чемпионате. Я прошу вас о поддержке – в эти дни в особенности. Прошу, чтобы вы были вместе с нашими игроками и нашим тренером на пути к победе. Вместе мы на это способны.

Эти совместные усилия касаются всех наших профессиональных секций: женского футбола, баскетбола, гандбола, хоккея на траве, футзала», – сказал .

Отмечается, что на ужине присутствовали все футболисты основной команды «блауграны». ушел последним.

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