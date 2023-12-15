Лапорта выступил перед «Барсой» на рождественском ужине: «Несмотря на неудачи, не сдадимся, пока будем гордиться тем, что представляем лучший клуб мира»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Суперкубок Испании Роберт Левандовски Футбол

Президент «Барселоны» выступил перед командой на рождественском ужине.

На мероприятии присутствовали также тренерский штаб, директора клуба и другие сотрудники.

«Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира.

Мы будем бороться в каждом из четырех турниров: Суперкубке и Кубке Испании, Лиге чемпионов и чемпионате. Я прошу вас о поддержке – в эти дни в особенности. Прошу, чтобы вы были вместе с нашими игроками и нашим тренером на пути к победе. Вместе мы на это способны.

Эти совместные усилия касаются всех наших профессиональных секций: женского футбола, баскетбола, гандбола, хоккея на траве, футзала», – сказал Жоан Лапорта.

Отмечается, что на ужине присутствовали все футболисты основной команды «блауграны». Роберт Левандовски ушел последним.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучший клуб мира не может проигрывать Антрпвену 2:3 и Жироне 2:4.
Так и МЮ может сказать отлетая от Копенгагена и Бормунта.

Лучший клуб мира стабилен и успешно выступает. Реал тому пример.
+10
-8
+2
Интересно, по каким критериям Барса лучший клуб мира?
+3
-2
+1
Ответ Михо
Интересно, по каким критериям Барса лучший клуб мира?
По совокупности. Там присутствовали, футбольная, баскетбольная, футзальная, хоккейная, женская футбольная, гандбольная команды. И по совокупности успехов во всех дисциплинах под брендом Барселона
+1
0
+1
Лапортыч фактит 👍
+1
-1
0
На дистанции реал
Последние лет 10 сити рядом
Недалеко Ювентус
Недалеко Бавария
Объективно барса , последние 7-8 лет прям слабовата
0
0
0
Ответ Михо
Интересно, по каким критериям Барса лучший клуб мира?
По критериям ночного клуба. Там всегда весело.
+2
-2
0
Ответ Михо
Интересно, по каким критериям Барса лучший клуб мира?
по количеству немытых футболистов
+2
-2
0
Ответ KarLik
На дистанции реал Последние лет 10 сити рядом Недалеко Ювентус Недалеко Бавария Объективно барса , последние 7-8 лет прям слабовата
Дружище, это не про футбол. А про все спортивные секции клуба
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий