«Байер» продлил серию без поражений до 23 матчей, разгромив «Мольде» (5:1). У команды Алонсо 20 побед и 3 ничьих с начала сезона

«Байер» одержал 20 побед в 23 матчах сезона.

Сегодня команда разгромила « » (5:1) в .

Среди участников топ-лиг леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету « » 20 побед и 3 ничьих (с «Баварией, «Боруссией» Дортмунд и «Штутгартом» в Бундеслиге).

Далее «Байер» примет «Айнтрахт» – это произойдет 17 декабря.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре