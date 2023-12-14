«Байер» продлил серию без поражений до 23 матчей, разгромив «Мольде» (5:1). У команды Алонсо 20 побед и 3 ничьих с начала сезона
«Байер» одержал 20 побед в 23 матчах сезона.
Сегодня команда Хаби Алонсо разгромила «Мольде» (5:1) в Лиге Европы.
Среди участников топ-лиг леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету «Байера» 20 побед и 3 ничьих (с «Баварией, «Боруссией» Дортмунд и «Штутгартом» в Бундеслиге).
Далее «Байер» примет «Айнтрахт» – это произойдет 17 декабря.
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