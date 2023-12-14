«Байер» продлил серию без поражений до 23 матчей, разгромив «Мольде» (5:1). У команды Алонсо 20 побед и 3 ничьих с начала сезона

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА высшая лига Норвегия Мольде Футбол

«Байер» одержал 20 побед в 23 матчах сезона.

Сегодня команда Хаби Алонсо разгромила «Мольде» (5:1) в Лиге Европы.

Среди участников топ-лиг леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету «Байера» 20 побед и 3 ничьих (с «Баварией, «Боруссией» Дортмунд и «Штутгартом» в Бундеслиге).

Далее «Байер» примет «Айнтрахт» – это произойдет 17 декабря.

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18 комментариев
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Жаль Байера нет в лч, с такой игрой могли бы дать отпор любой команде в плов
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Я болельщик Баварии, но очень симпатизирую Байеру и Хаби Алонсо, самый зрелищный футбол в Бундеслиге показывают, да и пожалуй в Европе. Выскажу крамольную для болельщика Баварии мысль, не очень огорчусь если Байер выиграет чемпионат)
+17
-4
+13
Ответ mr kovalsky
Жаль Байера нет в лч, с такой игрой могли бы дать отпор любой команде в плов
А могли бы наоборот на фоне лигочемпионских физических и эмоциональных нагрузок, провалиться по всем фронтам. Короче, это так не работает.
+14
-2
+12
Ответ Михо
Я болельщик Баварии, но очень симпатизирую Байеру и Хаби Алонсо, самый зрелищный футбол в Бундеслиге показывают, да и пожалуй в Европе. Выскажу крамольную для болельщика Баварии мысль, не очень огорчусь если Байер выиграет чемпионат)
Для Баварии хорошая встряска будет, да и заслужил Байер чемпионство. Если серию Баварии прервет команда, никогда до этого не бравшая трофей, это будет КРАСИВО
+8
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+8
Ответ Михо
Я болельщик Баварии, но очень симпатизирую Байеру и Хаби Алонсо, самый зрелищный футбол в Бундеслиге показывают, да и пожалуй в Европе. Выскажу крамольную для болельщика Баварии мысль, не очень огорчусь если Байер выиграет чемпионат)
Бавария есть Бавария. Опыт игры на дистанции у неё несоизмеримо выше. Просто после прошлогодней Боруссии, которая сама подарила салатницу, отвратительно играя в последних турах, Байер выглядит намного мощнее. Тем обиднее будет если сдуются в конце... Но смотреть за их игрой очень интересно!
+6
-1
+5
Просто монстры! Браво Алонсо!
+5
-2
+3
Прекрасную работу проделывает Хаби, надеюсь эта сказка будет длиться, как можно дольше. Ну и верю, что Хаби по силам наконец-то избавить клуб от прозвища Неверкузен.
+3
0
+3
Ответ cmirnovalexander
Самый перспективный тренер
На равне с Мостовым
+2
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+2
Самый перспективный тренер
+1
0
+1
Ответ Михо
Я болельщик Баварии, но очень симпатизирую Байеру и Хаби Алонсо, самый зрелищный футбол в Бундеслиге показывают, да и пожалуй в Европе. Выскажу крамольную для болельщика Баварии мысль, не очень огорчусь если Байер выиграет чемпионат)
ох уж эти крамольные мысли болельщиков Баварии :)
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Удивили, думал играть не будут так хорошо)
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Вперёд Байер ! Не останавливаться
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Звери.
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Может Хаби в Барселону? Хаби явно > Хави. С другой стороны, самому Хаби нет смысла менять адекватный хороший клуб на Барсу.
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Ответ Михо
Я болельщик Баварии, но очень симпатизирую Байеру и Хаби Алонсо, самый зрелищный футбол в Бундеслиге показывают, да и пожалуй в Европе. Выскажу крамольную для болельщика Баварии мысль, не очень огорчусь если Байер выиграет чемпионат)
Байер Баварии:
- Вот если бы у меня была салатница, я бы с тобой поделился
- Да, жаль, что у тебя нет салатницы)
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