Чичарито об «МЮ»: «Они долго прятали голову в песок, вместо того, чтобы начать перестройку, бесконечно тянули резину. И теперь они оказались в худшем положении»
Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о кризисе «МЮ».
«МЮ» переживает переходный период, но он длится немного дольше, потому что на это уходит много лет.
Думаю, в «Манчестер Юнайтед» не приняли переход. Они долгое время пытались прятать голову в песок. И вместо того, чтобы начать перестройку, они бесконечно тянули резину.
И теперь они оказались в худшем положении. Дело в том, что прошло уже семь лет, и теперь требуется зарабатывать, не устраивая генеральную уборку в доме и не отстраивая его с нуля.
Большим клубам иногда очень трудно это понять, потому что им нужно всегда оставаться на высоте, но бывают случаи, когда нужно остановиться. Я хочу, чтобы «МЮ» побеждал, независимо от того, прав я или нет», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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Для начала хотя бы не покупать неликвид за 80+ лямоа. Более вдумчивая трансферная политика позволит перестроится быстрее чем кажется. За Белингема нужно было одно место рвать, а не покупать параллельно Санчо, Антони и некоторых других. Для чего надеется на прогресс Хейлунда если можно было приобрести готового Осимхена? Да, это траты. Большие деньги. Но сити ведь может покупать Холланда за 80 лямов? МЮ в данный момент нужно переплачивать за футболистов, но 200-220 миллионов за Белингема и Осимхена- не переплата. И к таким футболистам уже легче прилепить игроков из академии и некоторых других которые ниже уровнем. Но мю этого не делает. Собственный взгляд на вещи и вера в собственный путь не всегда работают без кардинальных и дорогостоящих
За эти годы в МЮ куча всего поменялось, даже руководство, великого Bудворда сейчас нет. А типа что владельцы ужасные, так они в спортивные дела никогда не лезли и это огромный плюс для руководителя клуба, намного лучше, когда спортивными делами клуба управляют профессионалы, а не бизнесмены.