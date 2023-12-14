Чичарито об «МЮ»: «Они долго прятали голову в песок, вместо того, чтобы начать перестройку, бесконечно тянули резину. И теперь они оказались в худшем положении»

Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о кризисе «МЮ».

«МЮ» переживает переходный период, но он длится немного дольше, потому что на это уходит много лет.

Думаю, в «Манчестер Юнайтед» не приняли переход. Они долгое время пытались прятать голову в песок. И вместо того, чтобы начать перестройку, они бесконечно тянули резину.

И теперь они оказались в худшем положении. Дело в том, что прошло уже семь лет, и теперь требуется зарабатывать, не устраивая генеральную уборку в доме и не отстраивая его с нуля.

Большим клубам иногда очень трудно это понять, потому что им нужно всегда оставаться на высоте, но бывают случаи, когда нужно остановиться. Я хочу, чтобы «МЮ» побеждал, независимо от того, прав я или нет», – сказал экс-форвард « ».

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