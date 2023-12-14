Чичарито об «МЮ»: «Они долго прятали голову в песок, вместо того, чтобы начать перестройку, бесконечно тянули резину. И теперь они оказались в худшем положении»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хавьер Эрнандес Футбол

Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о кризисе «МЮ».

«МЮ» переживает переходный период, но он длится немного дольше, потому что на это уходит много лет.

Думаю, в «Манчестер Юнайтед» не приняли переход. Они долгое время пытались прятать голову в песок. И вместо того, чтобы начать перестройку, они бесконечно тянули резину.

И теперь они оказались в худшем положении. Дело в том, что прошло уже семь лет, и теперь требуется зарабатывать, не устраивая генеральную уборку в доме и не отстраивая его с нуля.

Большим клубам иногда очень трудно это понять, потому что им нужно всегда оставаться на высоте, но бывают случаи, когда нужно остановиться. Я хочу, чтобы «МЮ» побеждал, независимо от того, прав я или нет», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев
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Это характеристика потрясающая! Все что думал про МЮ за эти годы, очень кратко но все по делу в одной фразе. Именно так все и происходит. Лепили чтоб как то поддержать то что было, а в итоге все хуже и хуже. Перестройки не избежать.
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Отвечаю на коммент Тухеля, он закрыл возможность ответа в привычном виде.

Для начала хотя бы не покупать неликвид за 80+ лямоа. Более вдумчивая трансферная политика позволит перестроится быстрее чем кажется. За Белингема нужно было одно место рвать, а не покупать параллельно Санчо, Антони и некоторых других. Для чего надеется на прогресс Хейлунда если можно было приобрести готового Осимхена? Да, это траты. Большие деньги. Но сити ведь может покупать Холланда за 80 лямов? МЮ в данный момент нужно переплачивать за футболистов, но 200-220 миллионов за Белингема и Осимхена- не переплата. И к таким футболистам уже легче прилепить игроков из академии и некоторых других которые ниже уровнем. Но мю этого не делает. Собственный взгляд на вещи и вера в собственный путь не всегда работают без кардинальных и дорогостоящих
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Обожаю это. Я за всё хорошее против всего плохого. Какую перестройку, кого менять на кого менять, через сколько будет результат? Если на эти простые вопросы ответов нет, то и пользы от таких советов тоже.
За эти годы в МЮ куча всего поменялось, даже руководство, великого Bудворда сейчас нет. А типа что владельцы ужасные, так они в спортивные дела никогда не лезли и это огромный плюс для руководителя клуба, намного лучше, когда спортивными делами клуба управляют профессионалы, а не бизнесмены.
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Некоторые уникумы думают, что уволив Тен Хага все это прекратится. Наивные юзеры)
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