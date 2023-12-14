Председатель совдира «Пари НН» о судействе: «Уже давно просим Мажича с нами поговорить. Номера его у нас нет, в РФС я его не вижу. Мало кто знает, как он выглядит»

Теги премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

В «Пари НН» хотят пообщаться с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

Об этом заявил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов, говоря о судействе.

Напомним, Мажич руководит департаментом судейства РФС с июня 2023 года.

– И Юран, и клуб обращают много внимания на судейство. Некоторые команды уже встретились с боссом судей Милорадом Мажичем. Когда он приедет к «Пари НН»?

– Мы уже давно просим его с нами поговорить. Человек, видимо, очень занят и не хочет ехать в Нижний Новгород. Это его дело. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы какие-то вопросы он пояснил команде. Ничего ужасного в диалоге не вижу. Наоборот, в ходе него мы можем закрыть какие-то вопросы. После матчей эмоции бурлят, но без них футбол скучен.

– Не слишком ли часто в «Пари НН» обсуждают судейство?

– Нет. Мы несколько раз предлагали приехать и поговорить. Нам не идут навстречу. В таком случае, я не вижу причин у Юрана и команды не говорить о судействе. Если представители судейского корпуса приедут и дадут объяснения, вопросы отпадут, и риторика будет мягче. Это не наша вина.

Мы давно ждем Мажича, да и кто-то другой может тоже приехать. Это не важно, важны ответы на вопросы. В этом году мы смотрели статистику решений ЭСК, когда комиссия вставала на сторону арбитров. Процент в текущем сезоне существенно выше, чем в прошлом.

Видимо, наши судьи стали настолько лучше работать, что все их решения подтверждаются? Это странно. Защищать рефери – хорошо, но в таком случае надо объяснять их решения. Нам их никто не объясняет. Поэтому мы и недовольны.

– Президент РПЛ Александр Алаев пару месяцев назад говорил о том, что не видел Мажича ни разу.

– Я тоже. Номера его у нас тоже нет – делаем запрос в РФС. Наверное, ответ придет, когда Мажич захочет приехать. Я сам пять лет отработал в КДК РФС, постоянно видел предыдущих глав судей.

Но когда сейчас прихожу в гости в РФС, то Мажича никогда не вижу. Может быть, он проходил мимо, а я его не узнал? Потому что мало кто знает, как он выглядит, – сказал Кондратов.

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3 комментария
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Может его вообще не существует, добавил Кондратов
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в Яндексе вбил и посмотрел как он выглядит.
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Ответ Ебздрогыч
Может его вообще не существует, добавил Кондратов
Мажич Шрёдингера
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