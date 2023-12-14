Капитан «Балтики» Дудиев покинул клуб. Стороны расторгли контракт
Капитан «Балтики» Аслан Дудиев покинул калининградский клуб.
«Балтика» объявила о расторжении контракта с Дудиевым по соглашению сторон.
Дудиев вернулся в «Балтику минувшим летом – ранее 33-летний защитник выступал в составе калининградцев с 2018 по 2021 год.
В общей сложности он провел за «Балтику» 103 матча и забил 5 голов. Подробная статистика Аслана – здесь.
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