Капитан «Балтики» Дудиев покинул клуб. Стороны расторгли контракт

Теги премьер-лига Россия трансферы Балтика Аслан Дудиев Футбол

Капитан «Балтики» Аслан Дудиев покинул калининградский клуб.

«Балтика» объявила о расторжении контракта с Дудиевым по соглашению сторон.

Дудиев вернулся в «Балтику минувшим летом – ранее 33-летний защитник выступал в составе калининградцев с 2018 по 2021 год.

В общей сложности он провел за «Балтику» 103 матча и забил 5 голов. Подробная статистика Аслана – здесь.

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8 комментариев
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Прямо скажу, не уровень капитана и уже даже не уровень игрока основы. Выводы сделаны соответствующие. Ещё минимум с двумя иностранцами сейчас можно прощаться - португалец и боливиец вроде, и с двумя россиянами. В защиту нужен или в опорную зону настоящий цербер и забивной нападающий. Один Энрикес, да и то в кубке в основном забивающий, да ещё и головой 5 из 6, маловато. Гедеон что-то пока не вытягивает РПЛ.
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Там пол состава гнать нужно.
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Не велика потери!
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В ММА ушел
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в Терек его
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как он там капитанил -непонятно
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Ответ White Bone
Там пол состава гнать нужно.
Смотря для каких целей
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Ответ Бременер
Прямо скажу, не уровень капитана и уже даже не уровень игрока основы. Выводы сделаны соответствующие. Ещё минимум с двумя иностранцами сейчас можно прощаться - португалец и боливиец вроде, и с двумя россиянами. В защиту нужен или в опорную зону настоящий цербер и забивной нападающий. Один Энрикес, да и то в кубке в основном забивающий, да ещё и головой 5 из 6, маловато. Гедеон что-то пока не вытягивает РПЛ.
вообще ничего не понял из прочитанного) видимо, Вы ярый фанат Балтики, я же только название клуба и тренера знаю)
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