Капитан «Балтики» Дудиев покинул клуб. Стороны расторгли контракт

Капитан «Балтики» Аслан Дудиев покинул калининградский клуб.

« » объявила о расторжении контракта с по соглашению сторон.

Дудиев вернулся в «Балтику минувшим летом – ранее 33-летний защитник выступал в составе калининградцев с 2018 по 2021 год.

В общей сложности он провел за «Балтику» 103 матча и забил 5 голов. Подробная статистика Аслана – здесь.

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