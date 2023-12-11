Экс-гендиректора «Пари НН» Измайлова назначили в «Балтику»
Новым гендиректором «Балтики» стал Равиль Измайлов.
Его кандидатура на пост топ-менеджера одобрена руководством Калининградской области и госкорпорации «Ростех», которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года, сообщает официальный сайт «Балтики».
С 2020 года по июль 2023-го Измайлов работал в «Пари НН». В настоящее время он также обучается в академии РФС на тренерскую категорию «С».
На посту гендиректора «Балтики» Измайлов сменил Кирилла Волженкина, покинувшего клуб сегодня.
После 18 туров калининградцы занимают в таблице Мир РПЛ 15-е место.
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