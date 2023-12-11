Экс-гендиректора «Пари НН» Измайлова назначили в «Балтику»

Теги премьер-лига Россия Балтика отставки Равиль Измайлов Футбол

Новым гендиректором «Балтики» стал Равиль Измайлов.

Его кандидатура на пост топ-менеджера одобрена руководством Калининградской области и госкорпорации «Ростех», которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года, сообщает официальный сайт «Балтики».

С 2020 года по июль 2023-го Измайлов работал в «Пари НН». В настоящее время он также обучается в академии РФС на тренерскую категорию «С».

На посту гендиректора «Балтики» Измайлов сменил Кирилла Волженкина, покинувшего клуб сегодня.

После 18 туров калининградцы занимают в таблице Мир РПЛ 15-е место.

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1 комментарий
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Я думал, Яровинский будет. Решил наверное, что мелковато для него, из зоны вылета команду поднимать.
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