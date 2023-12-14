Агент Джикии о «Спартаке»: «Никаких переговоров о новом контракте, полная тишина. Я не читаю новостей, но мы считаем, что все будет хорошо»
Агент Георгия Джикии высказался о ситуации с контрактом.
Соглашение защитника со «Спартаком» действует до лета 2024 года с опцией продления еще на год
«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть все идет так, как идет.
Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю.
Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что все будет хорошо», – сказал Вадим Шпинев.
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Все правильно, Жора толстеет на лавке, зп капает. Пусть все так и продолжится