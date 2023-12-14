Агент Джикии о «Спартаке»: «Никаких переговоров о новом контракте, полная тишина. Я не читаю новостей, но мы считаем, что все будет хорошо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии высказался о ситуации с контрактом.

Соглашение защитника со «Спартаком» действует до лета 2024 года с опцией продления еще на год

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть все идет так, как идет.

Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю.

Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что все будет хорошо», – сказал Вадим Шпинев.

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10 комментариев
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Пусть все идет так, как идет.

Все правильно, Жора толстеет на лавке, зп капает. Пусть все так и продолжится
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Ну и хорошо.
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Пора в Амкар возвращаться
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И спросил: добавки , Жор?))
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Вернется в Пермь,как раз его уровень.
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Слово это нельзя совсем писать, только Высшим Эльфам. А так бы хороший комментарий вышел, по чему всё уже идёт, заплюсованный
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Игрок уровня ФНЛ - какой там "новый контракт"😐
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У Джикии будет «Бей беги», а у Соболя «Ныряй дельфин» 🤷🏻‍♂️
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Хорошо это когда ему скажут спасибо и отправят на вольные хлеба.
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Стоит ли играть за клуб с такими благодарными болельщиками? Это ж не Шамар, не Мойзес какой-то, это был наш многолетний капитан, своей игрой не раз спасавший Спартак. Ребята, вы позор спартаковского сообщества!
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