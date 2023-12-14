Президент «ПСЖ»: «Рады, что вышли в плей-офф из тяжелой группы. Энрике проделал хорошую работу над стилем игры»
Нассер Аль-Хелайфи оценил выход «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.
Президент парижан высказался после матча 6-го тура группового этапа с дортмундской «Боруссией» (1:1).
«Нашей целью было занять первое место в группе, но хорошо, что, так или иначе, мы вышли в плей-офф. Было много сложных матчей, особенно против «Милана» и «Ньюкасла».
Сегодня, думаю, мы заслуживали победы. Мы очень рады, что вышли в плей-офф, поскольку это была тяжелая группа. Мы удовлетворены.
С первой игры под руководством Энрике мы были по-настоящему счастливы. Он проделал действительно хорошую работу над стилем игры. Мы хотим продолжать в том же духе, тренер очень мотивирован, и мы все на одной волне», – сказал Аль-Хелайфи.
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