Президент «ПСЖ»: «Рады, что вышли в плей-офф из тяжелой группы. Энрике проделал хорошую работу над стилем игры»

Нассер Аль-Хелайфи оценил выход «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

Президент парижан высказался после матча 6-го тура группового этапа с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Нашей целью было занять первое место в группе, но хорошо, что, так или иначе, мы вышли в плей-офф. Было много сложных матчей, особенно против «Милана» и «Ньюкасла».

Сегодня, думаю, мы заслуживали победы. Мы очень рады, что вышли в плей-офф, поскольку это была тяжелая группа. Мы удовлетворены.

С первой игры под руководством мы были по-настоящему счастливы. Он проделал действительно хорошую работу над стилем игры. Мы хотим продолжать в том же духе, тренер очень мотивирован, и мы все на одной волне», – сказал .

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