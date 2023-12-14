17-летний Заир-Эмери – самый юный автор гола в ЛЧ среди французов. Хавбек «ПСЖ» превзошел Бензема

Теги ПСЖ Карим Бензема Лига чемпионов УЕФА рекорды Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери – самый юный француз, забивший гол в Лиге чемпионов.

Учитываются мячи начиная с группового этапа.

Хавбек «ПСЖ» отличился в матче с дортмундской «Боруссией» (1:1) в возрасте 17 лет и 280 дней.

Заир-Эмери превзошел достижение Карима Бензема, забившего за «Лион» в 2005 году, когда ему было 17 лет и 352 дня.

17-летний игрок провел «ПСЖ» в плей-офф. Да-да, мы снова про Заира-Эмери

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6 комментариев
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Почему 17-18 летние футболисты выглядят под 30?!?
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да какие 17 лет? чуваку явно 23-25,мужик уже это даже не выглядит старше это реально старше пусть не звиздят
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Южане раньше созревают...
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переписанный он, старше Дзаги
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Ответ Эд
Почему 17-18 летние футболисты выглядят под 30?!?
Роббен в 20 выглядел на 40 :))
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