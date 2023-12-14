17-летний Заир-Эмери – самый юный автор гола в ЛЧ среди французов. Хавбек «ПСЖ» превзошел Бензема
Уоррен Заир-Эмери – самый юный француз, забивший гол в Лиге чемпионов.
Учитываются мячи начиная с группового этапа.
Хавбек «ПСЖ» отличился в матче с дортмундской «Боруссией» (1:1) в возрасте 17 лет и 280 дней.
Заир-Эмери превзошел достижение Карима Бензема, забившего за «Лион» в 2005 году, когда ему было 17 лет и 352 дня.
17-летний игрок провел «ПСЖ» в плей-офф. Да-да, мы снова про Заира-Эмери
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!