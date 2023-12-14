17-летний Заир-Эмери – самый юный автор гола в ЛЧ среди французов. Хавбек «ПСЖ» превзошел Бензема

Уоррен Заир-Эмери – самый юный француз, забивший гол в Лиге чемпионов.

Учитываются мячи начиная с группового этапа.

Хавбек «ПСЖ» отличился в матче с дортмундской «Боруссией» (1:1) в возрасте 17 лет и 280 дней.

превзошел достижение , забившего за «Лион» в 2005 году, когда ему было 17 лет и 352 дня.

17-летний игрок провел «ПСЖ» в плей-офф. Да-да, мы снова про Заира-Эмери

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