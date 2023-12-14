«Барса» проиграла 2 матча подряд впервые в сезоне

«Барселона» впервые в сезоне проиграла 2 матча подряд.

Сегодня каталонцы уступили на выезде « » (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

В минувшее воскресенье «Барселона» уступила «Жироне» в (2:4).

« » вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе H, набрав 12 очков в 6 матчах и обойдя «Порту» по личным встречам.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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