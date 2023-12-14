«Барса» проиграла 2 матча подряд впервые в сезоне
«Барселона» впервые в сезоне проиграла 2 матча подряд.
Сегодня каталонцы уступили на выезде «Антверпену» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
В минувшее воскресенье «Барселона» уступила «Жироне» в Ла Лиге (2:4).
«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе H, набрав 12 очков в 6 матчах и обойдя «Порту» по личным встречам.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Как бы я не симпатизировал таким замечательным игрокам как Гюндоган, де Йонг, Педри, Канселу, но сегодняшняя Барса с Хави кроме имени из себя не представляет НИ - ХУ - ЙА.
Барселоне срочно надо что-то делать с этим всем, уже нет никаких сил наблюдать за такой игрой…
Сладкая булочка для любого клуба в плей-офф ЛЧ
Не могу уже на это смотреть…
Это вдвойне смешно раз Барселона проиграла худшей команде в обороне в ЛЧ
С такой игрой как бы от команды 4 дивизиона в кубке не отлететь. Даже не знаю, может лучше отлететь.
Даже если учитывать забронированный выход из группы с первого места + резервный состав с привозами Роберто и Ромеу... Это всё равно провал. В обороне проходной двор уже который матч.
Левандовски даже против Антверпена не видно. Этого товарища вынуждены терпеть как минимум до следующего лета. Даже Хоселу выглядит топом по сравнению с ним.
Только при удачном жребии будет шанс пройти 1/8. На большее надеяться нельзя.
Ждём матч с Валенсией. Там уже будет основа. Посмотрим, будет ли реакция на последние результаты.
Антверпен с победой