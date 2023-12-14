«Барса» проиграла 2 матча подряд впервые в сезоне

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Жирона Футбол

«Барселона» впервые в сезоне проиграла 2 матча подряд.

Сегодня каталонцы уступили на выезде «Антверпену» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

В минувшее воскресенье «Барселона» уступила «Жироне» в Ла Лиге (2:4).

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе H, набрав 12 очков в 6 матчах и обойдя «Порту» по личным встречам.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я уже расстраиваюсь голам Барсы и радуюсь голам Антверпена.
Как бы я не симпатизировал таким замечательным игрокам как Гюндоган, де Йонг, Педри, Канселу, но сегодняшняя Барса с Хави кроме имени из себя не представляет НИ - ХУ - ЙА.
+39
-3
+36
Даже интересно, сегодня Хави снова продолжит свою шарманку про «величие» и что могли выигрывать чуть ли не 7:0 ?

Барселоне срочно надо что-то делать с этим всем, уже нет никаких сил наблюдать за такой игрой…
+23
-1
+22
На пути к величию!😂👍
Сладкая булочка для любого клуба в плей-офф ЛЧ
+24
-14
+10
Ответ Gdy tak siedzimy
Я уже расстраиваюсь голам Барсы и радуюсь голам Антверпена. Как бы я не симпатизировал таким замечательным игрокам как Гюндоган, де Йонг, Педри, Канселу, но сегодняшняя Барса с Хави кроме имени из себя не представляет НИ - ХУ - ЙА.
Он смог переиграть спортс! браво
+10
0
+10
Худшее, что может случиться - если Барса не проиграет третий. Тогда гений точно останется до весны.
+8
-2
+6
Они на полпути к величию, вы не видите?
+5
-1
+4
Ответ Анохин Вячеслав
Чёт хочется, чтоб Хави уже отпустили. Ясно, что легенда, что уважают, что кризис и т.п. Но это Антверпен, это ЛЧ. Надо всё-таки тренера с опытом. Я уже и на мавра согласен. Гад он, конечно, но и не чужой для клуба чел.
Маур сам туда вряд ли пойдет, у него сейчас Рома лучше играет)
+3
0
+3
Больше поражает, как Хави упорно продолжает верить в поляка, который уже окончательно деградировал, выходит молодой Гиу и сразу же показывает, как надо распоряжаться даже не моментом, а полумоментом.
+4
-1
+3
Почему играют они, а стыдно мне?
Не могу уже на это смотреть…
+2
0
+2
уже и не знаю что должно произойти чтобы тренера выгнали. не тянет он от слова совсем. стыдно смотреть на такой футбол. а ему норм, у него доминация кругом
+3
-1
+2
Пустынный физрук опять начнёт заливать про ДНК.
+3
-1
+2
Ответ Leon Petov
Даже Куман был гением на фоне Чапи
Куман тоже Ла Лигу брал?
+2
0
+2
Полезное поражение перед Валенсией, команда должна проснутся и начать уже уважать своих соперников, боротся за каждый мяч. Очки никто дарить не будет, их надо выгрызать в каждом матче, класса у этой команды нет, они должны это понять.
+3
-1
+2
Хави явно наиграл на увеличение. Вопрос в другом - если сейчас его убирать, то кого назначать вместо? Кто сейчас свободен? Надеюсь, Лапорта не пойдёт на очередную авантюру и не приведёт Маркеса. Уж лучше тогда Хави до конца сезона доработать, а там уже смотреть на тренерский рынок. Вдруг, кто и освободится из статусных специалистов. Сейчас есть только Флик и Конте. Но по первому появились сомнения после неудачи со сборной, а второй совершенно не подходит Барсе по стилю.
+2
0
+2
Антверпен и Манчестер Юнайтед же худшие в ЛЧ в обороне
Это вдвойне смешно раз Барселона проиграла худшей команде в обороне в ЛЧ
+2
-1
+1
Ответ NartApsua
Хави явно наиграл на увеличение. Вопрос в другом - если сейчас его убирать, то кого назначать вместо? Кто сейчас свободен? Надеюсь, Лапорта не пойдёт на очередную авантюру и не приведёт Маркеса. Уж лучше тогда Хави до конца сезона доработать, а там уже смотреть на тренерский рынок. Вдруг, кто и освободится из статусных специалистов. Сейчас есть только Флик и Конте. Но по первому появились сомнения после неудачи со сборной, а второй совершенно не подходит Барсе по стилю.
Сборная это другое. Эта Барселона не выглядит на команду с характером мне кажется с ней любому тренеру будет тяжело.
+1
0
+1
ригоберка шо с лицом ахах
+2
-1
+1
Уже невозможно смотреть на такую игру. С самого начала сезона без изменений, команда пропускает на первых минутах и не хочет играть в атаке, простые перепасовки и навесы. Что там строит этот Хави? Скоро так построит, что клуб будет как Челси на 10 месте в таблице. Никаких абсолютно тактических изменений. Иногда только на характере вывозят. Куда смотрит руководство? В такое дно топовую команду превратили. Остается терпеть и надеятся, что побыстрее пройдет этот сложный период
+1
0
+1
Барселона опять смешит мир
+1
0
+1
Даже Куман был гением на фоне Чапи
+3
-3
0
Ответ xjsxfkpft8
да как вы не понимаете что результат НЕ ВАЖЕН, главное ДНК есть
ДНК у Барселоны в этом сезоне точно нет)
0
0
0
Ответ Стопы Зайона
Да никто его не оставит до весны, Барса чудом вышла в след раунд ЛЧ, после вылета его попросят.
Вылет из лч планируется весной.
С такой игрой как бы от команды 4 дивизиона в кубке не отлететь. Даже не знаю, может лучше отлететь.
0
0
0
Ответ Ya_Mama
Худшее, что может случиться - если Барса не проиграет третий. Тогда гений точно останется до весны.
Да никто его не оставит до весны, Барса чудом вышла в след раунд ЛЧ, после вылета его попросят.
0
0
0
Ответ JENNINGS
На пути к величию!😂👍 Сладкая булочка для любого клуба в плей-офф ЛЧ
Да это газон виноват. Я жду очередное оправдание Хави
+1
-1
0
Справедливости ради нужно отметить, что в этих последних двух матчах в соперниках были лучшие клубы мира и проиграть им это нормально
0
0
0
вот бы заменить Хави на Флика, эх мечты мечты((
0
0
0
Ответ NartApsua
Хави явно наиграл на увеличение. Вопрос в другом - если сейчас его убирать, то кого назначать вместо? Кто сейчас свободен? Надеюсь, Лапорта не пойдёт на очередную авантюру и не приведёт Маркеса. Уж лучше тогда Хави до конца сезона доработать, а там уже смотреть на тренерский рынок. Вдруг, кто и освободится из статусных специалистов. Сейчас есть только Флик и Конте. Но по первому появились сомнения после неудачи со сборной, а второй совершенно не подходит Барсе по стилю.
С Фликом был бы интересный поворот, и по стилистике подходит. Ах, мечты, мечты....
0
0
0
Это позорище
Даже если учитывать забронированный выход из группы с первого места + резервный состав с привозами Роберто и Ромеу... Это всё равно провал. В обороне проходной двор уже который матч.
Левандовски даже против Антверпена не видно. Этого товарища вынуждены терпеть как минимум до следующего лета. Даже Хоселу выглядит топом по сравнению с ним.
Только при удачном жребии будет шанс пройти 1/8. На большее надеяться нельзя.
Ждём матч с Валенсией. Там уже будет основа. Посмотрим, будет ли реакция на последние результаты.

Антверпен с победой
0
0
0
мдее...
0
0
0
то ли ещё будет. пока пучеглазый у руля , дно ща дном будет Барса пробивать
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий