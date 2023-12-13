Степашин о «Динамо»: «Боролись бы за золото, если бы не СВО и уход Шварца – тогда команда была сильная. В этом году такую задачу не ставили, в следующем подумаем о чемпионстве»

Сергей Степашин считает, что события 2022 года лишили «Динамо» шансов на чемпионство.

«Если бы не СВО и не уход , мы бы боролись за золото. Тогда команда была сильная. Да и сейчас она хорошая.

В этом году мы не ставили задачу чемпионства, надо быть реалистами. Хотя я подсчитал – мы 10 очков потеряли в матчах, где должны были выигрывать. Личка ротировал состав, да и предсезонку не провел.

Даже вот последний тур – Казарцев придумал пенальти, я бы там даже с завязанными глазами разобрался. Абсолютно придуманный пенальти, просто судья решил отобрать два очка у «Динамо». В следующем году будем думать о золоте, надо возвращать долги болельщикам», – сказал член совета директоров « ».

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