Степашин о «Динамо»: «Боролись бы за золото, если бы не СВО и уход Шварца – тогда команда была сильная. В этом году такую задачу не ставили, в следующем подумаем о чемпионстве»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Сандро Шварц Политика Р-Спорт Футбол

Сергей Степашин считает, что события 2022 года лишили «Динамо» шансов на чемпионство.

«Если бы не СВО и не уход Шварца, мы бы боролись за золото. Тогда команда была сильная. Да и сейчас она хорошая.

В этом году мы не ставили задачу чемпионства, надо быть реалистами. Хотя я подсчитал – мы 10 очков потеряли в матчах, где должны были выигрывать. Личка ротировал состав, да и предсезонку не провел.

Даже вот последний тур – Казарцев придумал пенальти, я бы там даже с завязанными глазами разобрался. Абсолютно придуманный пенальти, просто судья решил отобрать два очка у «Динамо». В следующем году будем думать о золоте, надо возвращать долги болельщикам», – сказал член совета директоров «Динамо».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Петрович
Я правильно понял , Степашин винит СВО в неудачах Динамо ?
Это СВО специально начали, что бы Динамо не стало чемпионом
+47
-1
+46
А другие не сильнее бы были, если бы не СВО? Ну Степашка как всегда, пукнул.
+27
-4
+23
Я правильно понял , Степашин винит СВО в неудачах Динамо ?
+17
-1
+16
Ответ SVD44
Это СВО специально начали, что бы Динамо не стало чемпионом
ох уж эти питерские, на всё готовы
+12
0
+12
Без пяти минут чемпионы, это выглядит примерно также как зенит дошел бы до полуфинала ЛЧ если бы не дисква 😂
+7
-2
+5
Дискредитацией попахивает
+4
0
+4
При Силкине надо было бороться
+2
0
+2
Нравилось мне Динамо при Шварце.
+5
-3
+2
Личка сильнее Шварца. И состав ДМ в этом сезоне более сбалансирован и выше классом. Костя Тюкавин в огне! По весне именно сейчас надо пытаться сделать это.
+2
0
+2
Ответ БолельщикСоСтажем
В 97-м надо было брать, в 2008 надо было брать, в 2012, 2014… это не СВО виновато, это не грамотный менеджмент и позорное руководство.
Ну сейчас хотя бы есть такое ощущение, что в этот раз менеджмент неплохой.
+2
0
+2
Ответ Dmitry Orlov
Просто констатация факта, вне зависимости от отношения к ситуации.
Нет именно дискредитация, надо ему 15 лет лагерей дать за это
+1
0
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
В 97-м надо было брать, в 2008 надо было брать, в 2012, 2014… это не СВО виновато, это не грамотный менеджмент и позорное руководство.
В 2012? Когда Зенит Спаллетти привез Динаме 20 очков? )
+1
0
+1
Ответ D-M
Ты или из какого-нибудь 2004 года пишешь или вообще за Динамо не следишь. У Динамо сейчас одно из лучших руководств в РПЛ, если вообще не лучшее. И очень качественный состав и игра.
Стабильности нет , частые провалы .Не хватает характера. Про руководство хорошего не могу сказать .
0
0
0
Ответ SVD44
Это СВО специально начали, что бы Динамо не стало чемпионом
Наконец-то цель прояснилась. А то два года не понятно было.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ SVD44
Это СВО специально начали, что бы Динамо не стало чемпионом
Все мы прекрасно знаем откуда ноги растут
0
0
0
Как не надоело еще. Оздоев 23го с Лиллем договорился, а 24го трансфер сорвался
Зенит ЛЧ Суперкубок и клубный ЧМ выиграл
Динамо чемпион.
Динамо действительно Были хороши, но когда они Были на втором месте их зенит порвал 4:1. Если не ошибаюсь Зенит тогда оторвался на 7 очков
0
0
0
Ааа,то есть, чемпионство зависит от поставленной цели.Ясно, понятно.
0
0
0
Смешно слушать от типа из одного городка про чемпионства команд не из их городка, как-будто с Миллером в кабинете не сидел...
0
0
0
Пора начинать перестройку!
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Получается Степашка против СВО.Так и запишем
+1
-1
0
Да долги давно вернули, спилив застройку в пользу ВТБ и Ротенберга.
Ах, да, это не о тех долгах, что экс председатель счетной палаты должен был говорить?
0
0
0
В 97-м надо было брать, в 2008 надо было брать, в 2012, 2014… это не СВО виновато, это не грамотный менеджмент и позорное руководство.
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий