Филлипс впервые забил за «Сити» – с пенальти в 30-м матче за клуб. Хавбека готовы отпустить зимой, Пеп говорил, что не видит его в составе
Кэлвин Филлипс впервые забил за «Манчестер Сити».
В сегодняшнем матче заключительного группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:2) Филлипс реализовал пенальти на 85-й минуте.
Этот гол стал для полузащитника первым за 30 матчей в составе «Манчестер Сити».
В общей сложности Филлипс провел без забитых голов 51 матч – последний раз он забивал в августе 2021 года за «Лидс» в матче Кубка английской лиги против «Крю».
Напомним, Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити» этой зимой. Сообщалось, что 28-летний хавбек интересен «Ньюкаслу», «МЮ» и «Баварии».
Пеп о Филлипсе: «Мне жаль, что он не играет. С трудом вижу его в составе»
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