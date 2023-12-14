Филлипс впервые забил за «Сити» – с пенальти в 30-м матче за клуб. Хавбека готовы отпустить зимой, Пеп говорил, что не видит его в составе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда возможные трансферы Лидс Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс впервые забил за «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче заключительного группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:2) Филлипс реализовал пенальти на 85-й минуте.

Этот гол стал для полузащитника первым за 30 матчей в составе «Манчестер Сити».

В общей сложности Филлипс провел без забитых голов 51 матч – последний раз он забивал в августе 2021 года за «Лидс» в матче Кубка английской лиги против «Крю».

Напомним, Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити» этой зимой. Сообщалось, что 28-летний хавбек интересен «Ньюкаслу», «МЮ» и «Баварии».

Пеп о Филлипсе: «Мне жаль, что он не играет. С трудом вижу его в составе»

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2 комментария
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Ответ кuraakula belov
А могли бы и Эдерсону дать ударить, куда уж больше заслужил. Вообще не особо понимаю, почему в ничего ничего не значащих матчах либо при разгромном счёте не дать киперу шанс вписать себя хоть раз в протокол. Неуважение к сопернику? Да бросьте, им же шанс на гол ответный при фэйле
Эдерсон не играл
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