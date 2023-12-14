Филлипс впервые забил за «Сити» – с пенальти в 30-м матче за клуб. Хавбека готовы отпустить зимой, Пеп говорил, что не видит его в составе

Кэлвин Филлипс впервые забил за «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче заключительного группового этапа чемпионов против « » (3:2) Филлипс реализовал пенальти на 85-й минуте.

Этот гол стал для полузащитника первым за 30 матчей в составе « ».

В общей сложности Филлипс провел без забитых голов 51 матч – последний раз он забивал в августе 2021 года за « » в матче Кубка английской лиги против «Крю».

Напомним, может покинуть «Манчестер Сити» этой зимой. Сообщалось, что 28-летний хавбек интересен «Ньюкаслу», «МЮ» и «Баварии».

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