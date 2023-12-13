Виктория Лопырева: «Хочу, чтобы Черчесов возглавил «Спартак» и вернул его в чемпионскую гонку. Станислав Саламович – один из лучших тренеров-мотиваторов»

Виктория Лопырева хочет видеть Станислава Черчесова главным тренером «Спартака».

«В у меня есть два любимых клуба: родной « » и столичный « », в котором Станислав Саламович провел множество славных сезонов, как в роли игрока, так и в роли тренера.

Сегодня «Спартак» переживает не лучшие времена и мне бы очень хотелось, чтобы , будучи одним из лучших российских тренеров-мотиваторов, возглавил красно-белых и вернул команду в чемпионскую гонку», – сказала телеведущая и посол ЧМ-2018.

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