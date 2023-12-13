Виктория Лопырева: «Хочу, чтобы Черчесов возглавил «Спартак» и вернул его в чемпионскую гонку. Станислав Саламович – один из лучших тренеров-мотиваторов»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Виктория Лопырева девушки и спорт Спорт-Экспресс Футбол

Виктория Лопырева хочет видеть Станислава Черчесова главным тренером «Спартака».

«В РПЛ у меня есть два любимых клуба: родной «Ростов» и столичный «Спартак», в котором Станислав Саламович провел множество славных сезонов, как в роли игрока, так и в роли тренера.

Сегодня «Спартак» переживает не лучшие времена и мне бы очень хотелось, чтобы Черчесов, будучи одним из лучших российских тренеров-мотиваторов, возглавил красно-белых и вернул команду в чемпионскую гонку», – сказала телеведущая и посол ЧМ-2018.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну была она подругой Смолова,теперь что до конца жизни у неё о футболе спрашивать?Спросите тогда и у Бузовой
+14
-3
+11
Приглашение полевого командира - худший расклад для клуба после Мостового.
+13
-4
+9
сколько им платят за продвижение лысого?
+7
-3
+4
а я Викторию хочу.
+5
-3
+2
Может лучше в ЦСКА , в Спартаке и так бардак полный
+1
0
+1
Это чё, Салтыкова что ли? Ага. А этого знаешь? Нет. Салтыкова (Лопырева) клёвая, прёшь её? "Брат 2".
+2
-1
+1
Ответ Стахович
Ну была она подругой Смолова,теперь что до конца жизни у неё о футболе спрашивать?Спросите тогда и у Бузовой
ты зачем подсказываешь?!
+1
0
+1
Не тренер, а главнокомандующий, Виктория, будьте внимательнее!
+1
-1
0
Есть поговорка-усики как пропуск в женские трусики. А тут оказывается, в Спартак!))
+2
-2
0
Экспертное мнение подъехало
0
0
0
Ну, мнению Лопыревой можно доверять!
0
0
0
Лопыреву спросить забыли
+1
-1
0
Лопырёва самого Смолова воспитала, надо прислушиваться. Игроков к себе на месяц-другой может брать.
0
0
0
Не читайте Лопыоеву на ночь. Впрочем, и в другое время суток тоже. Даже если она не говорит о футболе.
0
0
0
Может пусть Ростов вернет,а?))
0
0
0
Лопырёвой не дают покоя лавры Салиховой?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий