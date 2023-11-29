Черчесов о будущем: «У меня есть принципы. Никогда не приходил туда, где нет конкретных задач»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Футбол

Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», – сказал экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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59 комментариев
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Нейтральный критик
Ответ Спартак Уокер
Жаль что Саламыча из Венгрии выгнали интересно было следить
Не выгнали, а поставили неконкретную задачу.
+89
-1
+88
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Муканов Арманбек
Я человек простой,мои принципы таковы:
С друзьями в баню,с недругами в душ
+88
-1
+87
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Faust Doc
Не конкретных, а государственных!))
+37
-2
+35
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кuraakula belov
Амкар, Терек, какие задачи были? Место с 7 по 11?
+30
0
+30
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Павел Судаков
Ответ grek087
Какие государственные задачи были в Ференцвароше?
Ну как же, представлять российскую тренерскую школу в европе!
+30
-1
+29
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FunyaFun
Саламыч, у Сочи есть конкретная задача, иди спасать. Лишь бы подальше от Спартака находился этот чудо-специалист…
+19
-1
+18
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Dinamit555
Принципы?!
Не нравится мне это слово!
В моем словаре его нет!
Не принципы, а внутренние морально-этические установки, определяющие образ мысли и суть поведения человека!
+17
0
+17
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spoongirl
Возьмите меня! Возьмите! Я свободен! Готов хоть в Факел, хоть в Оренбург! 🙏😢😂
+21
-6
+15
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Xm.md
Во заливает физрук
+19
-5
+14
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Мукунку хороший
Ответ кuraakula belov
Амкар, Терек, какие задачи были? Место с 7 по 11?
Олимпийский принцип- главное участие))
+11
0
+11
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Мельников Михаил
Какой важный курица
+11
-1
+10
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Demyan Grachev
когда создавали павлина, Господь спохватился и добавил к образу усы...
+8
0
+8
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Santiago84
Ответ кuraakula belov
Амкар, Терек, какие задачи были? Место с 7 по 11?
это тоже конкретные задачи))
+7
0
+7
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юра георгиевский
Ответ Спартак Уокер
Жаль что Саламыча из Венгрии выгнали интересно было следить
Ну и следи, кто тебе не даёт. Ференцварош - топ - клуб Венгрии, он и без него хорошо играл и был несколько раз чемпионом. Для клуба абсолютно ничего не произошло, просто сменили очередного тренера. Видно узнали его настоящий быко-характер, сказали: «Спасибо, хватит, вы свободны!»
+9
-2
+7
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Bill Zapulil
«Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут!» Станислав Черчесов-Уайлд (с)
+6
-1
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grek087
Ответ Faust Doc
Не конкретных, а государственных!))
Какие государственные задачи были в Ференцвароше?
+6
-1
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ grek087
Какие государственные задачи были в Ференцвароше?
Занимать плацдарм в Закарпатье и удерживать до подхода основных сил😎
+5
0
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юра георгиевский
В этом интервью уже начинает бычить. Уже понятно, как себя дальше будет вести.
+5
-1
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Ебздрогыч
Получается, в российский футбол ему не стоит возвращаться?
+4
0
+4
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Alex31
Какие конкретные задачи были у него в Тереке?
+3
0
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ks-1993
в Амкаре задача какая была? блевотный футбол?
+3
0
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Kirkorofff
А какие задачи были у Амкара и Терека?
+2
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mr.snooker
Не рыбак, а *удак🐸 это во-первых, а во вторых возьмите додяна хоть куда. Очень хочет
+5
-3
+2
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Новый тренер ФК Спартак
У сочей конкретная задача на вылет) хотя они и так справляются но стасян сделает это еще приятнее
+2
0
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goshforever
Ответ ks-1993
в Амкаре задача какая была? блевотный футбол?
В "Амкаре" была задача вернуться в московский клуб на большую зарплату. Станислав Саламович за сезон задачу выполнил с блеском
+1
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Evincive
"Поступаться принципами допустимо только в том случае, если взамен предлагают равноценные принципы, да ещё и с солидной доплатой. "
+1
0
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Мукунку хороший
Тогда в бистро Ромашка.. Там задача всех накормить))
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grek087
Ответ Павел Судаков
Ну как же, представлять российскую тренерскую школу в европе!
Представляю тогда в каком экстазе прибывает всё итальянское или испанское правительство вместе с населением этих стран..)
+1
0
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СССР цэ европа! - скакал?
Бывший вратарь Ч. не способен быть даже тренером вратарей
+3
-2
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Птюч, Ёж.
Ответ FunyaFun
Саламыч, у Сочи есть конкретная задача, иди спасать. Лишь бы подальше от Спартака находился этот чудо-специалист…
самый успешный тренер России. понимаю почему над вами ржут другие, по ходу Спартаку еще лет 20 прозябать😂
+2
-1
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goshforever
Ответ кuraakula belov
Амкар, Терек, какие задачи были? Место с 7 по 11?
По итогам сезона грозненцы заняли восьмое место — самое высокое в чемпионате России в истории клуба на тот момент (С)

Какой клуб - такие и задачи
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Магомед Саид Амирханов
РПЛ нет такой команды!
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goshforever
Ответ юра георгиевский
Ну и следи, кто тебе не даёт. Ференцварош - топ - клуб Венгрии, он и без него хорошо играл и был несколько раз чемпионом. Для клуба абсолютно ничего не произошло, просто сменили очередного тренера. Видно узнали его настоящий быко-характер, сказали: «Спасибо, хватит, вы свободны!»
"Для клуба абсолютно ничего не произошло"
В октябре 2022 года впервые за 47 лет «Ференцварош» вышел в весеннюю стадию еврокубков ( 1/8 финала Лиги Европы) из группы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

Если Черчесова слили игроки с Фарерами - не удивлюсь совершенно)
+1
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Xm.md
Ответ кuraakula belov
Амкар, Терек, какие задачи были? Место с 7 по 11?
Основная задача всех физруков нашего футбола - это не нести никакой ответственности за результат и получать неустойки
0
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Мукунку хороший
Ответ Dinamit555
Принципы?! Не нравится мне это слово! В моем словаре его нет! Не принципы, а внутренние морально-этические установки, определяющие образ мысли и суть поведения человека!
.. и новый мангал с шампурами)
+1
-1
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Спартак Уокер
Жаль что Саламыча из Венгрии выгнали интересно было следить
+5
-5
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Птюч, Ёж.
Ответ Александр Титов
да как так можно прямо про сборную говорить? ждём возмущения депутатов ГД
выздоравливай
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Сибирский литовец
Ответ Птюч, Ёж.
что такое Амкар?
аммиак карбамид
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Simon Petrikov
а пока вставал, бой уже закончился
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Птюч, Ёж.
в Локо придёт, порядок наведёт. Спартак так и будет прозябать 🤣
Куда угодно, только не в Спартак
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Птюч, Ёж.
Ответ Магомед Саид Амирханов
РПЛ нет такой команды!
в Локо придёт, порядок наведёт. Спартак так и будет прозябать 🤣
0
0
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Kirkorofff
Ответ Ебздрогыч
Получается, в российский футбол ему не стоит возвращаться?
Ахаха👍
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Faust Doc
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Занимать плацдарм в Закарпатье и удерживать до подхода основных сил😎
Лучший)))
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grek087
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Занимать плацдарм в Закарпатье и удерживать до подхода основных сил😎
🤫🤫🤫
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Pavelaznaurov
Кому он дает это интервью——-в Известиях ????
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Сибирский литовец
Спартак ждёт своего команданте Че
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Wiley Fox
Приходил в Спартак игроком, чтобы получить 5 от Жальгириса

До сих пор этот позор помню
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