Черчесов о будущем: «У меня есть принципы. Никогда не приходил туда, где нет конкретных задач»
Станислав Черчесов высказался о своем будущем.
«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.
Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», – сказал экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
С друзьями в баню,с недругами в душ
Не нравится мне это слово!
В моем словаре его нет!
Не принципы, а внутренние морально-этические установки, определяющие образ мысли и суть поведения человека!
Какой клуб - такие и задачи
В октябре 2022 года впервые за 47 лет «Ференцварош» вышел в весеннюю стадию еврокубков ( 1/8 финала Лиги Европы) из группы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
Если Черчесова слили игроки с Фарерами - не удивлюсь совершенно)
До сих пор этот позор помню