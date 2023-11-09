Фердинанд, Скоулз и Харгривз считают, что «МЮ» не стоит увольнять тен Хага: «Это не решит проблему. Нужно держаться за тренера»

Бывшие игроки «МЮ» призвали поддержать Эрика тен Хага на фоне кризиса команды.

В 4-м туре группового этапа чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил « » (3:4). Команда проиграла 9 из 17 матчей с начала сезона – это худший результат за последние 50 лет.

заявил, что « » не стоит увольнять тен Хага.

«Я считаю, что нужно держаться за тренера. Но это плохой результат, действительно плохой», – сказал Фердинанд в эфире TNT Sports.

По мнению Пола Скоулза и Оуэна Харгривза, смена главного тренера не поможет решить проблемы «МЮ».

«Я все еще не думаю, что на него оказывается такое уж большое давление. У него был хороший год, он выиграл немного времени в этом отношении. В команде были серьезные проблемы с травмами, но 9 поражений в 17 матчах – это нехорошо.

Я знаю, что тренеров увольняли на второй или третий год. Не думаю, что мы можем и дальше себе это позволять. Думаю, мы должны позволить этому парню справиться с этим. До этого момента он был хорош.

Ему немного не повезло с удалением. Им предстоят матчи с командами более высокого уровня, чем «Копенгаген», но я подумал, что команде просто не хватало лидерства. Может быть, если бы Каземиро играл, все было бы иначе.

[Нужно] лишь немного дисциплины и концентрации. Усталость действительно влияет на это. Далот потерял концентрацию и допустил ошибку. Как только они пропускают один, кажется, что приближается второй, и они не смогут выигрывать, если так будет происходить каждую неделю», – сказал Скоулз.

«Никакого [давления на тен Хага]. 20-30 минут, учитывая прессинг, под которым они находились, они играли в хороший футбол, старались разыгрывать от вратаря, лучше читали пространство.

9 поражений в 17 матчах – неутешительные цифры. Но они должны держаться за тренера. Продолжать увольнять тренеров – не решение проблемы», – сказал Харгривз.

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