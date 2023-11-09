Фердинанд, Скоулз и Харгривз считают, что «МЮ» не стоит увольнять тен Хага: «Это не решит проблему. Нужно держаться за тренера»

Теги Оуэн Харгривз Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Пол Скоулз премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Эрик тен Хаг Футбол

Бывшие игроки «МЮ» призвали поддержать Эрика тен Хага на фоне кризиса команды.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4). Команда проиграла 9 из 17 матчей с начала сезона – это худший результат за последние 50 лет.

Рио Фердинанд заявил, что «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять Эрика тен Хага.

«Я считаю, что нужно держаться за тренера. Но это плохой результат, действительно плохой», – сказал Фердинанд в эфире TNT Sports.

По мнению Пола Скоулза и Оуэна Харгривза, смена главного тренера не поможет решить проблемы «МЮ».

 «Я все еще не думаю, что на него оказывается такое уж большое давление. У него был хороший год, он выиграл немного времени в этом отношении. В команде были серьезные проблемы с травмами, но 9 поражений в 17 матчах – это нехорошо.

Я знаю, что тренеров увольняли на второй или третий год. Не думаю, что мы можем и дальше себе это позволять. Думаю, мы должны позволить этому парню справиться с этим. До этого момента он был хорош.

Ему немного не повезло с удалением. Им предстоят матчи с командами более высокого уровня, чем «Копенгаген», но я подумал, что команде просто не хватало лидерства. Может быть, если бы Каземиро играл, все было бы иначе.

[Нужно] лишь немного дисциплины и концентрации. Усталость действительно влияет на это. Далот потерял концентрацию и допустил ошибку. Как только они пропускают один, кажется, что приближается второй, и они не смогут выигрывать, если так будет происходить каждую неделю», – сказал Скоулз.

«Никакого [давления на тен Хага]. 20-30 минут, учитывая прессинг, под которым они находились, они играли в хороший футбол, старались разыгрывать от вратаря, лучше читали пространство.

9 поражений в 17 матчах – неутешительные цифры. Но они должны держаться за тренера. Продолжать увольнять тренеров – не решение проблемы», – сказал Харгривз.

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38 комментариев

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deadjoker
Правильно, дайте лысому поработать. Он еще не весь аякс выкупил. Вот выкупит тогда и пойдут результаты как у аякса.
+24
-4
+20
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Ман Сити
Присоединяюсь к ним. Вообще считаю надо продлить 7хага лет на 10.
+26
-14
+12
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#SharkTeam
Ответ Алексей Ненахов
Почему вы все пишите 7хаг,если Тен это 10
Ну 10 он еще не пропускал в одном матче (надеюсь на дерби второго круга), а 7 было)
+20
-8
+12
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Трент Резнор
Всем спортсом просим не увольнять, у него столько рекордов ещё непобитых.
+12
-1
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Секта Тен Хага
+7
-2
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MVL
Ответ Rockys
Ребят, давайте мнения, кто потенциально мог бы заменить Тен Хага, и с высокой долей вероятности добиться успеха?
Софергий Ешугов или Вячеслав Грозный.
+3
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jexOn
А если МЮ вылетит по итогам сезона из АПЛ, думаете тен Хаг останется? Он уйдет и забудет про МЮ.
+5
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FOOTBALL Live
тренер без яиц
+4
-1
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Mif RM
Они же считают, что не стоило удалять Рэшфорда…
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Evgeny Trifonov
Ответ Алексей Ненахов
Почему вы все пишите 7хаг,если Тен это 10
потому что 10 пока не влезало, а семь получал
+3
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deadjoker
Ответ Алексей Елистратов
Здесь вопрос не в Тен Хаге. Клуб проклят. Капризное общество Манчестера будет радоваться и бунтовать после побед и поражений. Посмотрите на пример Ньюкасла. Эдди Хау сто процентов провалился бы в МЮ. А Ньюкасл, уже уставший от чехарды Стивов Брюсов, просто взяли и поддержали парня. В этом сезоне, на старте АПЛ, у него были колоссальные проблемы. Кто-то ныл об увольнении? Нет, и не будет. Там семья. А общество МЮ - это один большой помоечный котел. Где болельщиков много, но группа разношерстная. Она разная. На Траффорде сидят половина индусов, половина зевак, такое хамло как Рой Кин, будучи счастливчиком попасть в гениальный МЮ Фергюссона накидывает говна на вентилятор и все его поддерживают. Мало ли каким он был мужиком и с какими яйцами, он в футбол быдлячий играл. Сейчас его бы не только не ставили, а даже наоборот, выгнали бы сразу. Но вот такие игроки - лидеры мнений, которые выискивают теперь настоящих капитанов. Ну и игроки. Пока сидят накаченные густым туманом черного рэпа Рэшфорды и прочие загубленное поколение себялюбия и тиктоков - ничего с ними Тен Хаг не сделает. На отдыхе у них телки с большими задницами и золотые цепи. Это низкий интеллектуальный уровень. Поэтому они не отвечают за результаты МЮ. И в нынешнее время, в эпоху скандалов Рубиалеса, никакой Рой Кин не смог бы дать в глаз никому, его бы осудили и выгнали бы. Тен Хаг не может кинуть бутсы в лицо любого игрока, да даже накричать на них. Все юридически защищено. Эра сладких мальчиков-зайчиков.
И да и нет.

Действительно МЮ это такой Английский спартак по уровню шума, несоответствия амбиций и результатов, и хроническому отсутствию нормальных спортивных директоров.

Другой вопрос я тен хаг, как мне кажется, не может выбрать что ему делать. У него состав не подходит под игру. А он не только что пришел. Нужно либо было на входе планировать состав который ему нужен либо переделывать игру под текущий. Просто пока вся селекция мю выглядит как панические покупки, и не все под тренера.
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Iaroslav_florence
на мой взгляд проблема МЮ очевидна, если соперник навязывает высокий физический темп игры, то большинство игроков МЮ просто не могут угнаться за игроками соперника. Тен Хаг имел опыт лишь голландской лиги, где не было таких различий в физподготовке игроков. В Англии же легкоатлетическая и функциональная подготовка становится критически важным преимуществом. Этого Тен Хаг до конца не понимает, иначе не брал бы физически слабых Эриксена, Маласию и Энтони. Но Тен Хаг не увидел проблем в присутствии таких игроков, а значит он сам идеологически не понимает, насколько важен для клуба поиск новых игроков типа Собослаи
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Алексей Ненахов
50 оттенков ТенХага
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AnC7
Поддерживаю. Серьёзно. Те, кто не равнодушен к «Манчестер Юнайтед», не слушайте разного рода «комментаторов-острословов», всё, что им на самом деле нужно, — позубоскалить, поглумиться на трудностями «Манчестер Юнайтед». Всегда будут люди, смеющиеся над неудачами других, а в футболе это накладывается ещё на клубные симпатии и антипатии.
Тен Хага увольнять, разумеется легенды клуба здесь правы, не нужно. Команда действительно должна быть сплочённой и продолжать работать, стойко и спокойно воспринимая нынешние трудности, какими бы разочаровывающими они не казались. Очень хочется надеяться, что в раздевалке это все чётко осознают. «Манчестер Юнайтед» не будет постоянно преследовать невезение. Всё равно травмированные вернутся, всё равно вопрос с продажей клуба решится, игра и результаты всё равно наладятся.
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Rockys
Ребят, давайте мнения, кто потенциально мог бы заменить Тен Хага, и с высокой долей вероятности добиться успеха?
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ApXuMaHqPuT
Держаться за лысого шарлатана - занятие бесперспективное😐
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Direct free kick
Допустим это не решит проблему, однако зачем держаться за мошенника 7хага?
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Мукунку хороший
Держаться нету больше сил
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How Hugging
Походу кто-то стал тратить кубышку полученную за Антони, лишь слепой не увидит что тренер делает вреда больше чем пользы тратя при этом 500 миллионов. Десять бабок в прошлом году выехал только из-за проблем Челси, Ливерпуля, Тоттенхэма и хорошей формы Решфорда. Трансферы лета а это между прочим 200+ миллионов разбалансировали состав Сульшера на котором и держался прошлый год МЮ, а плохая атмосфера в команде из-за мега тренера завершила начатое. Только аут, иначе следующий тренер потратит ещё 3 -4 сезона чтобы только избавится от мусора который наберёт этот физрук
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CONST_VAN_G
Харгривз имеет мало общего с МЮ. грязный персонаж
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Sergey Kuznetsov
Ответ deadjoker
Правильно, дайте лысому поработать. Он еще не весь аякс выкупил. Вот выкупит тогда и пойдут результаты как у аякса.
абсолютли солидарен) некоторые результаты работы данного тренера очень сильно радуют) но есть еще над чем поработать, пока еще не все идеально, но близко к этому
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Андрей Ахтименко
пусть крепче за него держатся, глядишь в чемпионшип утащит...
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Ответ Master Slova
ливерпуль в прошлом году выиграл СевенАп кап и это было их единственное достижение в сезоне, вот и форсят теперь эту тему, тем самым позоря себя
кхм, что насчёт достижений и трофеев у мю в таком случае
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Alex1104
Ответ Алексей Ненахов
50 оттенков ТенХага
Натурально. БДСМЮ
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Всем спортсом просим не увольнять, у него столько рекордов ещё непобитых.
Полоумные до сих пор обвиняют Де Хеа за поражение в финале кубка Англии, не понимая, что без фарта в английских кубках они бы вылетели ещё от ВХ/Фулэма/Брайтона выбирай любого
+3
-3
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