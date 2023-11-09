Фердинанд, Скоулз и Харгривз считают, что «МЮ» не стоит увольнять тен Хага: «Это не решит проблему. Нужно держаться за тренера»
Бывшие игроки «МЮ» призвали поддержать Эрика тен Хага на фоне кризиса команды.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4). Команда проиграла 9 из 17 матчей с начала сезона – это худший результат за последние 50 лет.
Рио Фердинанд заявил, что «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять Эрика тен Хага.
«Я считаю, что нужно держаться за тренера. Но это плохой результат, действительно плохой», – сказал Фердинанд в эфире TNT Sports.
По мнению Пола Скоулза и Оуэна Харгривза, смена главного тренера не поможет решить проблемы «МЮ».
«Я все еще не думаю, что на него оказывается такое уж большое давление. У него был хороший год, он выиграл немного времени в этом отношении. В команде были серьезные проблемы с травмами, но 9 поражений в 17 матчах – это нехорошо.
Я знаю, что тренеров увольняли на второй или третий год. Не думаю, что мы можем и дальше себе это позволять. Думаю, мы должны позволить этому парню справиться с этим. До этого момента он был хорош.
Ему немного не повезло с удалением. Им предстоят матчи с командами более высокого уровня, чем «Копенгаген», но я подумал, что команде просто не хватало лидерства. Может быть, если бы Каземиро играл, все было бы иначе.
[Нужно] лишь немного дисциплины и концентрации. Усталость действительно влияет на это. Далот потерял концентрацию и допустил ошибку. Как только они пропускают один, кажется, что приближается второй, и они не смогут выигрывать, если так будет происходить каждую неделю», – сказал Скоулз.
«Никакого [давления на тен Хага]. 20-30 минут, учитывая прессинг, под которым они находились, они играли в хороший футбол, старались разыгрывать от вратаря, лучше читали пространство.
9 поражений в 17 матчах – неутешительные цифры. Но они должны держаться за тренера. Продолжать увольнять тренеров – не решение проблемы», – сказал Харгривз.
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Действительно МЮ это такой Английский спартак по уровню шума, несоответствия амбиций и результатов, и хроническому отсутствию нормальных спортивных директоров.
Другой вопрос я тен хаг, как мне кажется, не может выбрать что ему делать. У него состав не подходит под игру. А он не только что пришел. Нужно либо было на входе планировать состав который ему нужен либо переделывать игру под текущий. Просто пока вся селекция мю выглядит как панические покупки, и не все под тренера.
Тен Хага увольнять, разумеется легенды клуба здесь правы, не нужно. Команда действительно должна быть сплочённой и продолжать работать, стойко и спокойно воспринимая нынешние трудности, какими бы разочаровывающими они не казались. Очень хочется надеяться, что в раздевалке это все чётко осознают. «Манчестер Юнайтед» не будет постоянно преследовать невезение. Всё равно травмированные вернутся, всё равно вопрос с продажей клуба решится, игра и результаты всё равно наладятся.