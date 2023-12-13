Пеп о результатах «Сити»: «Я доволен, могло быть и хуже. Тренер должен соблюдать баланс – не слишком радоваться победе и не слишком расстраиваться из-за неудач»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола оценил результаты «Манчестер Сити» в последних матчах.

«Я доволен – можно было лучше, но могло быть и хуже. Вопрос лишь в том, чтобы увидеть положительные моменты, не добившись положительного результата. Как и в прошлые выходные, проанализировать, что можно улучшить. Тренеры должны соблюдать баланс – не слишком радоваться победе и не слишком расстраиваться, когда это не удается.

Мы не экспериментируем, мы анализируем соперника, чтобы попытаться выиграть матч. [В игре с «Црвеной Звездой»] мы поменяем некоторых игроков, но лишь потому, что прошло три дня [с предыдущего матча] и из-за частых разъездов.

На нас наверняка будет оказываться давление – когда вы приезжаете сюда, чтобы набрать очки и попытаться выйти в плей-офф, это другое дело. Мне не нравится эта часть группового этапа, когда нужно играть на выезде. К счастью, мы приехали сюда, когда уже квалифицировались», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Манчестер Сити». Начало – в 20:45 по московскому времени.

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3 комментария
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Все что нужно знать
Дэр Шпигель публикует доказательство, что Манчестер Сити финансовые махинаторы-проходит неделя и Сити оправдывают
Через какое-то время появляется опять информанция что Сити нарушарает финансовый фейр-плей(доказывая фальшивость прежнего оправдания)-суд переноситься на два год
ЦИРК!
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Нужно быть как Валера Овчинников, - добавил Пеп
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А наш тренер очень радуется победам и поражениям.
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