Яп Стам: «Антони недостаточно хорош для уровня, который нужен в «МЮ»
Яп Стам считает, что Антони не соответствует уровню «Ман Юнайтед».
«Учитывая, что я увидел в исполнении Антони, он недостаточно хорош для уровня, который нужен в «Юнайтед».
Потому что тут ты ищешь игрока, у которого могут быть трудные времена и сложности, когда он приходит. Но затем мы видим, как он добивается прогресса, чтобы достичь этого уровня.
Глядя на Антони сейчас, в этот конкретный момент, невозможно сказать, в чем именно он может стать лучше, чтобы сделать следующий шаг в АПЛ и войти в число топ-вингеров, которые способны сделать разницу», – сказал Стам для подкаста Stick to Football.
У Антони 0+0 в 17 матчах сезона за «МЮ» и 1 ассист в 25 последних играх. За него заплатили 95+5 млн евро
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Вот на 300% уверен, убери Антони из МЮ - ничего не изменится глобально) Ну будет одним слабым игроком меньше, так там их полно. Да и вопрос еще в том, это слабые игроки все поголовно или тренер не контролирует команду и не реализовывает потенциал этих игроков?
Так и Барселону пиковую можно разобрать на атомы со словами, что «Бускетс никто по меркам и требованиям мирового футбола» :)
От Антони всего-то только и надо, чтобы игрок основного состава и группы атаки производил больше чем одно результативное действие за полтора десятка матчей.
Будучи игроком масштаба стоимости в несколько десятков миллионов, это можно было бы делать даже в составе Шинника под руководством Евсеева