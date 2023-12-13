Яп Стам: «Антони недостаточно хорош для уровня, который нужен в «МЮ»

Яп Стам считает, что Антони не соответствует уровню «Ман Юнайтед».

«Учитывая, что я увидел в исполнении Антони, он недостаточно хорош для уровня, который нужен в « ».

Потому что тут ты ищешь игрока, у которого могут быть трудные времена и сложности, когда он приходит. Но затем мы видим, как он добивается прогресса, чтобы достичь этого уровня.

Глядя на Антони сейчас, в этот конкретный момент, невозможно сказать, в чем именно он может стать лучше, чтобы сделать следующий шаг в и войти в число топ-вингеров, которые способны сделать разницу», – сказал для подкаста Stick to Football.

У Антони 0+0 в 17 матчах сезона за «МЮ» и 1 ассист в 25 последних играх. За него заплатили 95+5 млн евро

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