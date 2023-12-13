Яп Стам: «Антони недостаточно хорош для уровня, который нужен в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Яп Стам премьер-лига Англия Антони Футбол

Яп Стам считает, что Антони не соответствует уровню «Ман Юнайтед».

«Учитывая, что я увидел в исполнении Антони, он недостаточно хорош для уровня, который нужен в «Юнайтед».

Потому что тут ты ищешь игрока, у которого могут быть трудные времена и сложности, когда он приходит. Но затем мы видим, как он добивается прогресса, чтобы достичь этого уровня.

Глядя на Антони сейчас, в этот конкретный момент, невозможно сказать, в чем именно он может стать лучше, чтобы сделать следующий шаг в АПЛ и войти в число топ-вингеров, которые способны сделать разницу», – сказал Стам для подкаста Stick to Football.

У Антони 0+0 в 17 матчах сезона за «МЮ» и 1 ассист в 25 последних играх. За него заплатили 95+5 млн евро

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42 комментария
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А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
+36
-1
+35
Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
Тен Хаг и его команда.
+22
0
+22
да какой уровень? 0+0 в 17 матчах для игрока атаки - приговор.
+16
0
+16
Новый козел отпущения найден? Сейчас этого игрока "тир-2" уровня уберут, но останется еще 10+ игроков такого же сбродного уровня из Аякса и прочих, кого затащил 10Хаг...

Вот на 300% уверен, убери Антони из МЮ - ничего не изменится глобально) Ну будет одним слабым игроком меньше, так там их полно. Да и вопрос еще в том, это слабые игроки все поголовно или тренер не контролирует команду и не реализовывает потенциал этих игроков?
+12
0
+12
Ответ kunaguero
Зато он классно крутится. У маню все трансферы провальные - Санчо, Хойлунд, Антони, Амрабат, Маунт, где они все? Какое-то влияние оказывают на игру? По-моему нет.
Хойлунда все-таки я бы еще не спешил включать в этот список. Он - наконечник. Если до него не могут довести мяч, сам он редко протаскивает мяч вперед, да и даже если такое случается, то поддержки от партнеров никакой. А так потенциал у него точно есть. Маунт больше травмирован, чем играет и естественно после травм он не может показать топ-игру, ведь надо набрать форму, а за этот период следует снова травма. Но этот трансфер сам по себе провален, платить такие огромные деньги за игрока не с приставкой топ за год до окончания контракта - безумие. По остальным в целом согласен.
+8
-2
+6
Зато он классно крутится. У маню все трансферы провальные - Санчо, Хойлунд, Антони, Амрабат, Маунт, где они все? Какое-то влияние оказывают на игру? По-моему нет.
+5
0
+5
У хорошего тренера игроки прогрессируют, у Тен Хаага и вспомнить некого, кто прибавил
+5
0
+5
Ответ Верховный Лорд
Если все игроки играют плохо, может дело не только в них?
Конечно, не только в них. Но и в тех, кто их собирал. А тен Хаг с потрясающим упорством собирает слово "СЧАСТЬЕ" из букв "О", "Ж", "А" и "П".
+3
0
+3
Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
Странные вопросы... Очевидно, что достаточно хорош лишь 10Хаг, ну и любимчик Решфорд с Марсиялем...
+3
0
+3
Эврика!
+3
0
+3
Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
Если все игроки играют плохо, может дело не только в них?
+3
-1
+2
Ответ grek087
У мю никогда не было супер звёздного состава. Ну чтобы прям в каждой линии по несколько звёзд. Но были бойцы, отличный тренер и Ники Бат например) Кто такой Ники Бат по меркам и требованиям современного футбола? Никто! Пустое место! Но в том МЮ Ники Бат это серьёзная боевая единица для игры в центре. Просто для игры в футбол плюс минус в центре поля. А Флетчер? А Кэррик? А Кин? Скоулз? Да кто из них был распиареной звездой в то время? Никто, но каждый пер так словно перед ним не техничные испанские или итальянские клубы, а так, какие-то ноунеймы. Про чемпионат Англии вообще молчу. Выносили как будто детей со двора. Тот же Стам как играл… Невиллы. Харгривз., Гиггз .. специально не называю топов разных лет, потому что не они составляли основу. А вот вот эти вот люди. А сейчас кто? Бруно? Антони и Рэшфорд? Пельистри и Мартинес? Санчо?) Удивительная импотенция в селекции, удивительная..
Ну уж не будем перебарщивать. Ван Дер Сар - вратарь сборной Голландии, Рио (самый дорогой защитник клуба на тот момент) с Видичем (один из лучших ЦЗ мира того времени), Роналду и Руни (две молодых суперзвезды того времени)

Так и Барселону пиковую можно разобрать на атомы со словами, что «Бускетс никто по меркам и требованиям мирового футбола» :)
+2
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+2
Ответ E.V.P.
У хорошего тренера игроки прогрессируют, у Тен Хаага и вспомнить некого, кто прибавил
Если только в весе..)
+1
0
+1
Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
Далот уже несколько сезонов один из лучших в этом болоте. Маунт для меня по прежнему неплохой игрок для скамейки, для глубины. Амрабат играл бы при другом тренере лучше. Онана очень слаб. Линделеф защитник для Лутона. Хейлунд нап для Ноттингема. Шоу для вест хема. Мартинес для Аякса. Варан для Марселя. Рэшфорд для борнмута. Марсьяль для Монако. Антони для Валенсии . Санчо для Дортмунда. Бруно для Ливерпуля, там любят футболистов с грустными лицами. Гарначо и Пельистри для Ромы, Милана, Аталанты или Наполи. И один лишь Мактоминей для МЮ) вот и вся селекция за все эти годы!
+3
-2
+1
Ответ Nickolay Lyskov
Конечно, не только в них. Но и в тех, кто их собирал. А тен Хаг с потрясающим упорством собирает слово "СЧАСТЬЕ" из букв "О", "Ж", "А" и "П".
эх, почти Пежо...
+1
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+1
Для текущего МЮ в самый раз
+1
0
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Ответ Nickolay Lyskov
На фоне того, как играют остальные - да. Субъективно - игрок скамейки в хорошем клубе, или основной в середняке в который ныне превращен МЮ. Если раньше хотя бы по именам можно было надеяться, что кто-то проснётся и заиграет, то сейчас таких игроков парочка на весь состав. Даже по именам уровень Брайтона или Фулхэма.
У мю никогда не было супер звёздного состава. Ну чтобы прям в каждой линии по несколько звёзд. Но были бойцы, отличный тренер и Ники Бат например) Кто такой Ники Бат по меркам и требованиям современного футбола? Никто! Пустое место! Но в том МЮ Ники Бат это серьёзная боевая единица для игры в центре. Просто для игры в футбол плюс минус в центре поля. А Флетчер? А Кэррик? А Кин? Скоулз? Да кто из них был распиареной звездой в то время? Никто, но каждый пер так словно перед ним не техничные испанские или итальянские клубы, а так, какие-то ноунеймы. Про чемпионат Англии вообще молчу. Выносили как будто детей со двора. Тот же Стам как играл… Невиллы. Харгривз., Гиггз .. специально не называю топов разных лет, потому что не они составляли основу. А вот вот эти вот люди. А сейчас кто? Бруно? Антони и Рэшфорд? Пельистри и Мартинес? Санчо?) Удивительная импотенция в селекции, удивительная..
+2
-1
+1
одиннадцать друзей Тен Хага
+1
0
+1
А кто в МЮ на уровне?
+1
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наивно было ожидать топ уровень от Антонины, у чела ни дриблинга, ни бразильской техники, ни топовой статы, середняк даже в сравнении с середняками а-ля Ришарлисон
+1
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+1
Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
Яп Стам очень хорош был)
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Игрок уровня Япа Стама лучших годов щас бы МЮ не помешал бы. Щас таких там и близко нет
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Ответ Nickolay Lyskov
На фоне того, как играют остальные - да. Субъективно - игрок скамейки в хорошем клубе, или основной в середняке в который ныне превращен МЮ. Если раньше хотя бы по именам можно было надеяться, что кто-то проснётся и заиграет, то сейчас таких игроков парочка на весь состав. Даже по именам уровень Брайтона или Фулхэма.
Я в сборной смотрю. он отлично играет
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Ответ Дядя ТУРА
далот, кстати, хороший игрок. с ним бы поработать хорошему тренеру
На фоне того, как играют остальные - да. Субъективно - игрок скамейки в хорошем клубе, или основной в середняке в который ныне превращен МЮ. Если раньше хотя бы по именам можно было надеяться, что кто-то проснётся и заиграет, то сейчас таких игроков парочка на весь состав. Даже по именам уровень Брайтона или Фулхэма.
0
0
0
Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
Для того, чтобы обыгрывать копенгагены да борнмуты, Онана, Далот и Маунт - не просто более чем достаточно, но даже и некоторый оверкил.

От Антони всего-то только и надо, чтобы игрок основного состава и группы атаки производил больше чем одно результативное действие за полтора десятка матчей.

Будучи игроком масштаба стоимости в несколько десятков миллионов, это можно было бы делать даже в составе Шинника под руководством Евсеева
0
0
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Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
далот, кстати, хороший игрок. с ним бы поработать хорошему тренеру
0
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Ответ E.V.P.
У хорошего тренера игроки прогрессируют, у Тен Хаага и вспомнить некого, кто прибавил
АВБ стал лучше, Гарначо, Мага вернулся на прежний уровень. В прошлом сезоне ДДХ стал лучше играть ногами 😀
+2
-2
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Ответ Nickolay Lyskov
А Амрабат достаточно хорош? Онана? Может, Далот? Или Маунт феерит? Линделеф - непроходимая стена? Кто же достаточно хорош?
За них не платили сотку.
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Ответ Nickolay Lyskov
Мактомини в сборной вообще всех разорвал. Но стал ли он от этого более крутым игроком?
так это такая же отсылка, что им нужен тренер хороший.
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https://www.instagram.com/reel/CzlG9qjoBzL/
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