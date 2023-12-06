Антони: «Моя жизнь всегда была трудной – еда, хороший дом и образование в фавелах были роскошью. Хотелось бы знать, каково было бы на моем месте тем, кто несправедливо критикует»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони считает, что способен преодолеть трудности в карьере.

«Те, кто играет в больших клубах, особенно в «МЮ», всегда сталкиваются с давлением. Моя жизнь всегда была очень сложной, и мне много раз приходилось проходить через такие ситуации, которые многие не могут себе представить. Я вырос в неблагополучной среде, где еда, хороший дом, интернет и доступ к хорошему образованию были привилегией – я бы сказал, что в фавелах все это роскошь, доступная немногим. В этот период я научился справляться с давлением и трудностями.

Я молча перестраиваюсь, и я знаю, что смогу достичь своих лучших физических и ментальных кондиций и преодолеть трудности, которые стоят передо мной, потому что так в моей жизни было всегда. Никто никогда ничего мне не давал, за все, чего я достиг, пришлось тяжело бороться! Хотелось бы знать, каково было бы на моем месте тем, кто несправедливо и злонамеренно критикует.

Мне 23, и за последние четыре года моя жизнь радикально изменилась. Было нелегко усвоить и понять все эти изменения. Моя задача – вернуться в свою лучшую форму и выступать на самом высоком уровне, вернуть себе душевное спокойствие! Я советую молодым игрокам заботиться о своей психике и усердно работать, и тогда все придет само собой», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед» в интервью The United Stand.

Антони: «Никогда не видел, чтобы экс-игроки «МЮ» и другие люди в медиа высказывали конструктивную критику. Виртуальный суд рушит жизни»

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20 комментариев
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так тебя критикуют за игру
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90% населения земли выросло в бедности и че?
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Несправедливо ? Ты не в документальном фильме про тяжелое детство. Клуб отвалил бешеные бабки и их нужно оправдывать.
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Когда ты слабый игрок, то всегда легко начать перекладывать ответственность на кого-то другого, а еще лучше на свое нелегкое детство. Ведь это именно оно виновато, что ты даже не уровень середняка апл
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Когда кажется что весь мир настроен против тебя, помни что самолёт взлетает против ветра ©Стетхэм
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Ноет Антонина
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Читаю , а голове песня играет из кино моего далекого сопливого детства «Генералы песчаных карьеров». 1972 год
Я начал жизнь в трущобах городских
И добрых слов я не слыхал.
Когда ласкали вы детей своих,
Я есть просил, я замерзал.
Вы, увидав меня, не прячьте взгляд,
Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват.
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Парень считает, что жизнь удалась. Ему 23 года, и он миллионер. Смог выбиться из бедности вопреки судьбе. И это, в его глазах, делает его сильнее критиков, выросших в благополучной среде. Определенная логика в его словах есть, но... Критикуют Антони не только сытые диванные эксперты, но и бывшие футболисты, которым самим пришлось столкнуться с нуждой в детстве. Сложное детство не дает никаких скидок, если ты начинаешь психовать на поле, бить подругу, забиваешь на режим и дисциплину. Умение адекватно реагировать на критику и делать выводы - вот к чему нужно стремиться. Ну а пока это обычное нытье очередного юного бразильца в Европе, коих были сотни.
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99,5% на Земле не могут позволить себе предметы роскоши и в более зрелом возрасте. Дети вообще получают лишь то, что позволяют им получить родители. То есть в золоте не купаются. Так на что жалуется долларовый миллионер? Один из немногих в этом мире.
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Ответ Vladimir Chistyakov
так тебя критикуют за игру
От недоедания в детстве так плохо играет
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кстати, тебе в инсте Скоулз дал полезный совет
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Прав был Скоулз
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Люди склонны драматизировать свой путь к успеху, хотя в действительности у большего числа людей изначально не было шанса на подобные свершения. Так например убеждён, сегодня у нас в стране без заработка родителей выше среднего стать профессиональным спортсменом не удастся.
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Не критикуйте бедного мальчика из фавел, такой что-ли посыл?
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Ответ Vladimir Chistyakov
так тебя критикуют за игру
Кольца с мячом помогают ему забыть трудную жизнь
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Ответ Mukunku 64
Читаю , а голове песня играет из кино моего далекого сопливого детства «Генералы песчаных карьеров». 1972 год Я начал жизнь в трущобах городских И добрых слов я не слыхал. Когда ласкали вы детей своих, Я есть просил, я замерзал. Вы, увидав меня, не прячьте взгляд, Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват.
В сопливом детстве она была на португальском,это уже в конце 90-х-00 Несчастный случай адаптировал.)
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