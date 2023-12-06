Антони: «Моя жизнь всегда была трудной – еда, хороший дом и образование в фавелах были роскошью. Хотелось бы знать, каково было бы на моем месте тем, кто несправедливо критикует»

Антони считает, что способен преодолеть трудности в карьере.

«Те, кто играет в больших клубах, особенно в «МЮ», всегда сталкиваются с давлением. Моя жизнь всегда была очень сложной, и мне много раз приходилось проходить через такие ситуации, которые многие не могут себе представить. Я вырос в неблагополучной среде, где еда, хороший дом, интернет и доступ к хорошему образованию были привилегией – я бы сказал, что в фавелах все это роскошь, доступная немногим. В этот период я научился справляться с давлением и трудностями.

Я молча перестраиваюсь, и я знаю, что смогу достичь своих лучших физических и ментальных кондиций и преодолеть трудности, которые стоят передо мной, потому что так в моей жизни было всегда. Никто никогда ничего мне не давал, за все, чего я достиг, пришлось тяжело бороться! Хотелось бы знать, каково было бы на моем месте тем, кто несправедливо и злонамеренно критикует.

Мне 23, и за последние четыре года моя жизнь радикально изменилась. Было нелегко усвоить и понять все эти изменения. Моя задача – вернуться в свою лучшую форму и выступать на самом высоком уровне, вернуть себе душевное спокойствие! Я советую молодым игрокам заботиться о своей психике и усердно работать, и тогда все придет само собой», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед» в интервью The United Stand.

Антони: «Никогда не видел, чтобы экс-игроки «МЮ» и другие люди в медиа высказывали конструктивную критику. Виртуальный суд рушит жизни»

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