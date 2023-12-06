Антони: «Я рос, восхищаясь Роналду. Он феномен»

Антони рассказал, что восхищался Криштиану Роналду в детстве.

– Есть ли игрок, которым вы восхищались в детстве?

– Я рос, восхищаясь Криштиану Роналду. Он феномен! Я воплотил мечту, когда встретился с ним, – сказал хавбек «МЮ».

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