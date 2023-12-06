Антони: «Я рос, восхищаясь Роналду. Он феномен»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Антони Футбол

Антони рассказал, что восхищался Криштиану Роналду в детстве.

– Есть ли игрок, которым вы восхищались в детстве?

– Я рос, восхищаясь Криштиану Роналду. Он феномен! Я воплотил мечту, когда встретился с ним, – сказал хавбек «МЮ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хоть бы пример брал с кумира и пахал также
+9
-2
+7
Вот и выросло поколение, для которого Феномен - совсем другой Ronaldo)
+3
0
+3
РоналдО — феномен. РоналдУ — киборг.
Машина для забивания голов
+11
-9
+2
Ответ Krauvec Cool
Я думал это великий Антон Заболотный высказался. Извиняюсь, перепутал.
Тогда бы просто Зе написали.
+2
0
+2
Ответ nik name
бить
точно, спасибо, но женщинам от этого не легче)
+4
-2
+2
Антони: «Я рос, восхищаясь Феноменом. Он Роналдо»
+2
-1
+1
Оба понтореза
+3
-3
0
Ответ nik name
бить
быть
0
0
0
Ответ Sergey Kuznetsov
а быть женщин у Гигза учился?
Женщиной*)
0
0
0
Ответ Sergey Kuznetsov
а быть женщин у Гигза учился?
Гиггз вроде не бил, только соблазнил) Проблема Гиггза только в том что это была жена брата)
Проблема Антони в том что он видимо в соблазнении не мастак, что с его рожей неудивительно, поэтому приходилось бить)
0
0
0
Ответ Sergey Kuznetsov
а быть женщин у Гигза учился?
У своего кумира7 он и научился.
0
0
0
Ответ Штаны Габора Кирая
Пока даже до уровня меси не дотягивает, не говоря уже о Величайшем.
Пока он даже до уровня Мораты и Гнабри не дотянулся, что уж говорить
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий