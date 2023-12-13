Нойер провел 700 матчей на клубном уровне и не пропустил в 318 из них

Теги Бавария Шальке Мануэль Нойер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Игра против «Манчестер Юнайтед» стала юбилейной для Мануэля Нойера.

После победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов на счету немецкого вратаря 700 игр на клубном уровне. Не пропустить ему удалось в 318 из них.

До 2011 года Нойер выступал за «Шальке», с тех пор – за «Баварию». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Вполне неплохая статистика для горнолыжника
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Ответ Romano1985
Добротный кипер …. Но до Буффона как до Луны
Нойер уже давно превзошел Буффона, смирись с этим
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Мог бы и больше, если б катался на лыжах меньше.
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