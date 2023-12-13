Нойер провел 700 матчей на клубном уровне и не пропустил в 318 из них
Игра против «Манчестер Юнайтед» стала юбилейной для Мануэля Нойера.
После победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов на счету немецкого вратаря 700 игр на клубном уровне. Не пропустить ему удалось в 318 из них.
До 2011 года Нойер выступал за «Шальке», с тех пор – за «Баварию». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!