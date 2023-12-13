Далот о 4-м месте «МЮ» в группе ЛЧ: «Ждем от себя большего. Нужно извлечь урок и становиться лучше»

Диогу Далот оценил 4-е место «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Защитник манкунианцев высказался после поражения от «Баварии» (0:1).

«Не такого результата нам хотелось, мы надеялись на иной. Считаю, мы хорошо справлялись и приложили все усилия, играя против хорошей команды, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Мы осознаем, что ждем от себя большего. Нам нужно становиться лучше. Мы хотели выйти из группы, но в итоге были недостаточно успешны. Нужно извлечь из этого урок и добиться в следующий раз большего», – сказал .

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