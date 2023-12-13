Далот о 4-м месте «МЮ» в группе ЛЧ: «Ждем от себя большего. Нужно извлечь урок и становиться лучше»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Диогу Далот Футбол

Диогу Далот оценил 4-е место «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Защитник манкунианцев высказался после поражения от «Баварии» (0:1).

«Не такого результата нам хотелось, мы надеялись на иной. Считаю, мы хорошо справлялись и приложили все усилия, играя против хорошей команды, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Мы осознаем, что ждем от себя большего. Нам нужно становиться лучше. Мы хотели выйти из группы, но в итоге были недостаточно успешны. Нужно извлечь из этого урок и добиться в следующий раз большего», – сказал Далот.

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6 комментариев
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Игроки МЮ должны быть уже самыми умными людьми, судя по количеству уроков
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При Моуре,хотя бы у команды были трофеи! Лигу Европы брали,а сейчас даже попасть туда не могут!!!
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А сколько можно осознавать и извлекать? С момента ухода Фергюсона извлекают и осознают. У меня такое чувство, что я состарюсь и умру (сейчас мне 37), но не увижу больше МЮ в элите английского и европейского футбола. Ни игрокам, ни тренерам, ни хозяевам ничего не нужно. Один горячий сезон Лестера был интереснее, чем последние годы МЮ.
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урок каждые 2-3 года
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Одни и те же комментарии из недели в неделю. «Посмотреть на себя в зеркало и вернуться сильнее.»
Безвольный состав.
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Ну любят парни учиться, что тут скажешь.
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