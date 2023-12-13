Фердинанд об «МЮ» и 0:1 от «Баварии»: «Если слишком рано раскрыться и атаковать авантюрно, то на таком уровне за это накажут. Нужно больше баланса»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд оценил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Нужно уважать соперников. «Манчестер Юнайтед» играл против очень эффективной и уверенной в своих силах «Баварии», у которой огромный опыт на таком уровне. У нее мощный состав.

Если слишком рано раскрыться и атаковать авантюрно в матче такого масштаба, то на таком уровне за это накажут. Нужно больше баланса», – сказал экс-защитник «МЮ».

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