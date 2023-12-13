Фердинанд об «МЮ» и 0:1 от «Баварии»: «Если слишком рано раскрыться и атаковать авантюрно, то на таком уровне за это накажут. Нужно больше баланса»

Рио Фердинанд оценил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Нужно уважать соперников. « » играл против очень эффективной и уверенной в своих силах «Баварии», у которой огромный опыт на таком уровне. У нее мощный состав.

Если слишком рано раскрыться и атаковать авантюрно в матче такого масштаба, то на таком уровне за это накажут. Нужно больше баланса», – сказал экс-защитник «МЮ».

«МЮ» – среди главных провалов топ-клубов в ЛЧ. Кто еще позорился на последнем месте?

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