Фердинанд об «МЮ» и 0:1 от «Баварии»: «Если слишком рано раскрыться и атаковать авантюрно, то на таком уровне за это накажут. Нужно больше баланса»
Рио Фердинанд оценил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Нужно уважать соперников. «Манчестер Юнайтед» играл против очень эффективной и уверенной в своих силах «Баварии», у которой огромный опыт на таком уровне. У нее мощный состав.
Если слишком рано раскрыться и атаковать авантюрно в матче такого масштаба, то на таком уровне за это накажут. Нужно больше баланса», – сказал экс-защитник «МЮ».
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