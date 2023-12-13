Тухель об 1:0 с «МЮ»: «Баварии» нужна была реакция после 1:5 – вот она. Один из наших лучших матчей на групповом этапе»
Томас Тухель оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.
Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – сказал главный тренер «Баварии».
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