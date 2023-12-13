Тухель об 1:0 с «МЮ»: «Баварии» нужна была реакция после 1:5 – вот она. Один из наших лучших матчей на групповом этапе»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – сказал главный тренер «Баварии».

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8 комментариев
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Задача на групповой этап безусловно выполнена, но с его восторженной оценкой матча конечно не согласен, блеклый матч с обеих сторон. Но, по правде говоря, МЮ выглядел всё же хуже, тем более с учётом того, что им нужна была только победа.
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Скорее МЮ был мертв ,нежели Бавария сыграла здорово
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Ответ ubAA
В понедельник жеребьевка, желаю Баварии попасть на Интер, буду ржать в голосину 🙈
Не люблю шапкозакидательства, Интер, бесспорно, серьезный соперник, но вы действительно считаете их пересечение в 1/8 приговором для Баварии? Смелое утверждение.
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7Хаг: МЮ нужна была реакция на 0:3 - вот она
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