Тухель об 1:0 с «МЮ»: «Баварии» нужна была реакция после 1:5 – вот она. Один из наших лучших матчей на групповом этапе»

Томас Тухель оценил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – сказал главный тренер «Баварии».

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