Тренер «Галатасарая»: «Обидно, что «Бавария» отдала очки «Копенгагену» – как будто не хотели победить. Высоки ожидания от игры с «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Окан Бурук Футбол

Тренер «Галатасарая» остался недоволен, что «Бавария» не обыграла «Копенгаген».

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» и «Копенгаген» сыграли вничью – 0:0.

«Обидно, что «Бавария» отдала очки «Копенгагену». Нам не повезло с расписанием матчей. Мы сыграли третий и четвертый матчи против «Баварии».

Мы знаем, что «Бавария» всегда побеждает. Они впервые ротировали состав и как будто не хотели победить в матче.

В напряженном графике есть факторы, которые мешают игрокам продолжать показывать высокие результаты.

Мои ожидания от матча «Баварии» против «Манчестер Юнайтед» высоки.

Мы хотим выиграть в матче с «Копенгагеном» в заключительном матче группового этапа», – сказал главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук.

У «Галатасарая» и «Копенгагена» по 5 очков в группе А перед 6-м туром Лиги чемпионов, у «Манчестер Юнайтед» – 4. Все три команды еще могут выйти в плей-офф турнира.

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