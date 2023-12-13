Крис Саттон: «МЮ» при тен Хаге израсходовал более 400 млн фунтов. Сколько «Копенгаген» потратил за это время?»
Крис Саттон отметил большие траты «Манчестер Юнайтед».
«При Эрике тен Хаге [«МЮ»] израсходовал более 400 миллионов фунтов. Сколько потратил «Копенгаген» за это время?» – задался вопросом экс-игрок «Челси» и «Селтика».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе А Лиги чемпионов. «Копенгаген» смог выйти в плей-офф со второго места.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Вот только на это тело улетели в трубу 100 млн
А это на минуточку вингер
Дайте ему поработать.
Если Антони чуть ли не лучший игрок в МЮ
Долго спорили что тянет ли Нани уровень мю или нет
А теперь такие как Антони чуть ли не лучшие игроки в команде