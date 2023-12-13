Крис Саттон: «МЮ» при тен Хаге израсходовал более 400 млн фунтов. Сколько «Копенгаген» потратил за это время?»

Крис Саттон отметил большие траты «Манчестер Юнайтед».

«При Эрике тен Хаге [«МЮ»] израсходовал более 400 миллионов фунтов. Сколько потратил «Копенгаген» за это время?» – задался вопросом экс-игрок «Челси» и «Селтика».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе А Лиги чемпионов. «Копенгаген» смог выйти в плей-офф со второго места.

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