Крис Саттон: «МЮ» при тен Хаге израсходовал более 400 млн фунтов. Сколько «Копенгаген» потратил за это время?»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Крис Саттон Эрик тен Хаг Футбол

Крис Саттон отметил большие траты «Манчестер Юнайтед».

«При Эрике тен Хаге [«МЮ»] израсходовал более 400 миллионов фунтов. Сколько потратил «Копенгаген» за это время?» – задался вопросом экс-игрок «Челси» и «Селтика».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе А Лиги чемпионов. «Копенгаген» смог выйти в плей-офф со второго места.

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29 комментариев
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Антони отдал лишь одну голевую передачу за последние 25 матчей и ни разу не забил
Вот только на это тело улетели в трубу 100 млн
А это на минуточку вингер
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Зато сколько заработал Аякс
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Лысый собирают свою сборную мечты.
Дайте ему поработать.
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Ответ CyberUnited
И при этом он сейчас чуть ли не лучший игрок наш
Все плохо у Мю
Если Антони чуть ли не лучший игрок в МЮ
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Надо еще срочно 400 млн. На левый фланг спинера купить и вратаря на подменку, главное чтобы ногами хорошо играл.
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25 млн евро. Не благодарите))
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Ответ SergioRamos92
Помню времена когда фанаты МЮ Долго спорили что тянет ли Нани уровень мю или нет А теперь такие как Антони чуть ли не лучшие игроки в команде
Даже Бебе не затерялся бы на сегодняшней скамейке МЮ
+5
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+5
Ответ SergioRamos92
Антони отдал лишь одну голевую передачу за последние 25 матчей и ни разу не забил Вот только на это тело улетели в трубу 100 млн А это на минуточку вингер
И при этом он сейчас чуть ли не лучший игрок наш
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Ждём матч на Энфилде. Интересно, какое ещё дно должен пробить МЮ, что ЭТХ уволили?
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Терпение вам МЮ болельщики
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Честно скажу, во времена рыбака и Де Хеа МЮ был душевнее как команда
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Ответ CyberUnited
И при этом он сейчас чуть ли не лучший игрок наш
Надо было брать Асенсио, бесплатно и есть много не просит.
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Ответ Сергей Бодякин
Ждём матч на Энфилде. Интересно, какое ещё дно должен пробить МЮ, что ЭТХ уволили?
Не попрут его до конца сезона точно, возможно к весне будет понятнее.
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Ответ Sergo79
А сколько отмыли и заработали с откатов Аякса Глейзеры?
С откатов Аякса и всех клубов, из которых они берут футболистов.
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Ответ SergioRamos92
Антони отдал лишь одну голевую передачу за последние 25 матчей и ни разу не забил Вот только на это тело улетели в трубу 100 млн А это на минуточку вингер
Зато он финтит на одном месте классно! Ты чего?!😁 Такой хороший дриблинг, что сам себя на месте обводит)
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Ответ CyberUnited
Так и есть) Потому что вся команда постоянно ротируется из-за травм (сегодня еще +две), а он стабильно играет.
Помню времена когда фанаты МЮ
Долго спорили что тянет ли Нани уровень мю или нет
А теперь такие как Антони чуть ли не лучшие игроки в команде
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Совсем недавно же он пришел в клуб и уже такая сумма, максимально не эффективный менеджмент у МЮ конечно…
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Обычно на Сити смотрят, а тут Копенгаген))
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Ответ SergioRamos92
Антони отдал лишь одну голевую передачу за последние 25 матчей и ни разу не забил Вот только на это тело улетели в трубу 100 млн А это на минуточку вингер
ещё интереснее звучит , с учётом того , что у них два Антони и от части к обоим можно адресовать ваш коммент
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Ответ "Гром"
ещё интереснее звучит , с учётом того , что у них два Антони и от части к обоим можно адресовать ваш коммент
С французским Антони все понятно давно
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Надеюсь, Ливерпуль хотя бы не подведет и устроит 7Хагу очередные 5+ голов. Может после этого с лысым попрощаются
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Ну поменьше он заработал явно, ответ очевиден
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Ответ SergioRamos92
Антони отдал лишь одну голевую передачу за последние 25 матчей и ни разу не забил Вот только на это тело улетели в трубу 100 млн А это на минуточку вингер
Он ещë и бразилец. )
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Ответ pit4er
Зато сколько заработал Аякс
А сколько отмыли и заработали с откатов Аякса Глейзеры?
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Между прочим, тен Хаг уже попал в книгу рекордов Гинесса по количеству рекордов во главе МЮ!
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Копенгагене играют ради титула, а игроки хотят попасть большие клубы, а в МЮ куда ещё? зарплата самая большая, играешь клубе большом, Тренер тоже самый, директора и владельцы тоже.
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