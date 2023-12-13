«МЮ» – первая английская команда, дважды ставшая последней в группе ЛЧ. 4 очка – антирекорд клуба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе.

Команда Эрика тен Хага завершила выступление в квартете с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» на последней строчке, набрав антирекордные для себя 4 очка.

«Юнайтед» уже финишировал последним – в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе Лиги чемпионов дважды.

«МЮ» пропустил 15 голов в группе ЛЧ. Это антирекорд для английских клубов

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75 комментариев
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Тен Хаг повторил достижение Фергюсона, что теперь скажете, хейтеры?
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Если бы Де Хеа неошибся в матче с Галатасарайем и Роналду реализовал свои моменты который создавал Санчо то могли попасть как минимум ЛЕ
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Ответ pit4er
Тен Хаг повторил достижение Фергюсона, что теперь скажете, хейтеры?
Он его даже улучшил в том сезоне было 6 очков и последнее место - теперь 4!
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«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» (с) Эрик
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Тен Хаг перфекционист конечно
Что ни матч,так рекорд очередной
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Ответ Азамат
Если бы Де Хеа неошибся в матче с Галатасарайем и Роналду реализовал свои моменты который создавал Санчо то могли попасть как минимум ЛЕ
Роналду этот МЮ в соло затащил в ЛЧ.
Сейчас 4 место потолок.
+23
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Ответ pit4er
Тен Хаг повторил достижение Фергюсона, что теперь скажете, хейтеры?
да он все антирекорды Фергюсона за 30 лет побил за 2 сезона.
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А вы тоже обновляете ленту новостей, чтоб чисто поржать с антирекордов МЮ?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Топ-клуб. И всегда им будет. Ригоберка, по такой логике твоя Барселона вообще не топ-клуб. Дважды подряд не выходили из группы. Ещё и за все рычаги дёргаете. Или ты теперь за Манчестер Сити болеешь?
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Прикол в том, что этот антирекорд МЮ никто уже не перепишет, т.к. это был последний ЛЧ с группами
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В один день два рекорда. Топ просто.
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Первый раз был, скорее, случайностью. А сейчас стыдно.
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Кстати, вот Тен Хаг как раз является показательным примером. Вот некоторые же говорят, что топовыми клубами легко руководить, легко тренировать. Вот вам показатель, что очень тяжело.
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Просто она первая английская команда, которую Тен Хаг тренировал.
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Юнайтед после пропущеннго гола совсем был печальный, но, вероятнее всего, не верили, что в параллельном матче сравняется счёт, а главное, прекрасно понимали, что два Баварии на забьют, смирилась с очередным провалом в ЛЧ и мыслями были уже на Энфилде - иначе невозможно объяснить настолько беззубую игру во втором тайме
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А кто был тренер в 2005/2006? Тоже Тен Хаг?
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МЮ ещё осталось с Ливером рекорд поставить :D
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Просто Роналду, находясь в Саудовской Аравии, совсем не прессинговал мюнхенцев, вот и вылетели!
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В этом сезоне, рекорд за рекордом бьем! Это не может не «радовать»!!! Хаг проделывает огромную работу…
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Ответ Dexter Morgan
Вот я изначально писал, что Роналду во всём прав. Но мне не верили. А ведь это элементарно. Представьте просто, что вы регулярно работаете на высшем уровне, а потом вам в начальники дают человека, который вообще не шарит. Не говоря о том, что у вас на заводе всё разваливается. Возьмите просто любую профессию, вы поймёте.
Так Криш сам занимал 4е место в 2005)
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Ну какой никакой рекорд.
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Зато МЮ уже точно попал в топ-4, правда есть нюанс
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Я считаю, что Тен хага нужно оставлять. Ещё столько светлых рекордов впереди
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
В Европе сейчас только три супер пупер клуба. Бавария, Реал и Сити. Итальянские клубы не включаю из-за их нестабильности.
+3
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Чтобы Глэйзеров выгнать с МЮ, нужно чтобы акции клуба рухнули..
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Ответ mj23.net
Так Криш сам занимал 4е место в 2005)
В 20 лет, будучи всего лишь перспективным юнцом)
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дайте ему новый контракт с улучшенными условиями
он ещё не закончил с рекордами
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"МЮ - первая английская команда..." - во всем нужно видеть позитивные моменты.
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Не знаю всякое бывает в большом футболе но МЮ это прям без комментариев не понимаю как можно было так скатить клуб
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Ответ Давид Agabekyan
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Да, затащил на дно своим уходом, что аж физрук 4 очка набирает в 6 матчах
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