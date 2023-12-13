«МЮ» – первая английская команда, дважды ставшая последней в группе ЛЧ. 4 очка – антирекорд клуба

«Манчестер Юнайтед» во 2-й раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе.

Команда Эрика тен завершила выступление в квартете с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» на последней строчке, набрав антирекордные для себя 4 очка.

«Юнайтед» уже финишировал последним – в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе чемпионов дважды.

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