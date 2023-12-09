«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл 35 домашних матчей в АПЛ. За 21 сезон при Алексе было 34 поражения
«Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона проигрывает дома чаще, чем при нем.
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Борнмуту» на «Олд Траффорд» (0:3) в 16-м туре.
Всего после ухода Фергюсона с поста главного тренера «МЮ» (в 2013 году) клуб потерпел в чемпионате Англии 35 поражений на своем поле.
За 21 сезон в АПЛ под руководством шотландца «Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» 34 раза.
«МЮ» проиграл 0:3 дома в третий раз за последние 10 матчей. У команды тен Хага 6 поражений за 13 игр на «Олд Траффорд» в этом сезоне
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После матча с Челси написал после этого в меня столько негатива прилетело от фанов мю😅
Для меня сейчас настал как раз этот момент..
Наши звонкие дать имена!
7хаг: каждое поражение - новый рекорд
Тебе только один человек ответил на этот комментарий🤣
Зачем врать?
Пеп Анчи Клопп