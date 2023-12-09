«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл 35 домашних матчей в АПЛ. За 21 сезон при Алексе было 34 поражения

«Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона проигрывает дома чаще, чем при нем.

Сегодня команда тен Хага уступила « » на «Олд Траффорд» (0:3) в 16-м туре.

Всего после ухода с поста главного тренера «МЮ» (в 2013 году) клуб потерпел в чемпионате Англии 35 поражений на своем поле.

За 21 сезон в под руководством шотландца «Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» 34 раза.

«МЮ» проиграл 0:3 дома в третий раз за последние 10 матчей. У команды тен Хага 6 поражений за 13 игр на «Олд Траффорд» в этом сезоне

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