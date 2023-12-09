«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл 35 домашних матчей в АПЛ. За 21 сезон при Алексе было 34 поражения

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Олд Траффорд премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона проигрывает дома чаще, чем при нем.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Борнмуту» на «Олд Траффорд» (0:3) в 16-м туре.

Всего после ухода Фергюсона с поста главного тренера «МЮ» (в 2013 году) клуб потерпел в чемпионате Англии 35 поражений на своем поле.

За 21 сезон в АПЛ под руководством шотландца «Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» 34 раза.

«МЮ» проиграл 0:3 дома в третий раз за последние 10 матчей. У команды тен Хага 6 поражений за 13 игр на «Олд Траффорд» в этом сезоне

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20 комментариев
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«Опять пыль в глаза для фанов мю, скоро они поймут что это не мю был настолько силён и хорош, а Челси настолько убог и плох»
После матча с Челси написал после этого в меня столько негатива прилетело от фанов мю😅
+38
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+37
Сэр за 10 лет в роли зрителя в театре мечты увидел больше поражений , чем за 20 лет работы ...
+25
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+25
Когда САФ завершал, кто-то в комментах на спортсе написал, что мы не сразу поймём его величие..

Для меня сейчас настал как раз этот момент..
+20
-1
+19
Ответ "Гром"
если сэр бил бэкхема бутсой в раздевалке , то интересно с чем в руках он себя представляет , когда сидит на трибуне как зритель и наблюдает условного Марсияля на поле уже 9 сезон ...
Да не бил он бутсой Бэкхема. Точнее не специально так получилось. В его автобиографии написано, что он повздорил с Дэвидом и со злости пнул лежащую бутсу, которая случайно угадила в бровь Бэкхема.
+5
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+5
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
+4
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+4
если сэр бил бэкхема бутсой в раздевалке , то интересно с чем в руках он себя представляет , когда сидит на трибуне как зритель и наблюдает условного Марсияля на поле уже 9 сезон ...
+4
0
+4
Ответ Тимур Долматов
«Опять пыль в глаза для фанов мю, скоро они поймут что это не мю был настолько силён и хорош, а Челси настолько убог и плох» После матча с Челси написал после этого в меня столько негатива прилетело от фанов мю😅
Доминирующий Борнмут это только подтвердил.
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Остальные тренера: бьют рекорды несколько раз за свою карьеру в одном клубе.
7хаг: каждое поражение - новый рекорд
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Прости Ферги, они все проиграли
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21 год - это более 400 матчей дома, из которых великий шотландец проиграл всего 34 матча. САФ сделал МЮ великим клубом, но Глейзеры делают все возможное, чтобы МЮ был просто посмешищем.
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Ответ dr. cage
Когда САФ завершал, кто-то в комментах на спортсе написал, что мы не сразу поймём его величие.. Для меня сейчас настал как раз этот момент..
Саф сейчас сидит и думает. Кто позвал этого лысого шарлатана, он ведь даже не тренер.
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Олд траффорд раньше был крепостью. А сейчас словно развалина часовни. ( Печально.
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Без САФа совсем грустно.
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Ответ Тимур Долматов
«Опять пыль в глаза для фанов мю, скоро они поймут что это не мю был настолько силён и хорош, а Челси настолько убог и плох» После матча с Челси написал после этого в меня столько негатива прилетело от фанов мю😅
«Столько негатива»
Тебе только один человек ответил на этот комментарий🤣
Зачем врать?
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Ответ dr. cage
Когда САФ завершал, кто-то в комментах на спортсе написал, что мы не сразу поймём его величие.. Для меня сейчас настал как раз этот момент..
Нужно был норм тренера брать
Пеп Анчи Клопп
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Ответ MU4evainmyheart!!!
21 год - это более 400 матчей дома, из которых великий шотландец проиграл всего 34 матча. САФ сделал МЮ великим клубом, но Глейзеры делают все возможное, чтобы МЮ был просто посмешищем.
Да им пофиг. Они просто какчают деньги вот и все. Бизнес, ничего личного.
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