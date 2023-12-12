Магуайр травмировал пах в матче с «Баварией». Лучший игрок ноября в АПЛ заменен на Эванса

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Харри Магуайр Здоровье Футбол

Харри Магуайр не доиграл до конца первого тайма матча с «Баварией».

На 37-й минуте у защитника «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы с пахом. Он покинул поле для получения медицинской помощи и сразу по возвращении просигнализировал о необходимости замены.

Вместо бывшего капитана «МЮ», признанного лучшим игроком АПЛ в ноябре, вышел Джонни Эванс.

«Манчестер Юнайтед» – «Бавария». Амрабат, Антони, Хейлунд, Кейн и Мусиала играют. Онлайн-трансляция

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22 комментария
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какой смысл уточнять, что это Магуайер? Достаточно просто было написать - лучший игрок мира травмировал пах.
Все бы поняли, о ком речь.
+112
-4
+108
Надеюсь с яйцами в холодильнике всё в порядке
+32
0
+32
Ответ Alex Rhea
какой смысл уточнять, что это Магуайер? Достаточно просто было написать - лучший игрок мира травмировал пах. Все бы поняли, о ком речь.
Вертит весь мировой футбол на нём, вот и травма(((
+19
0
+19
ждем на Энфилде в выходные, пусть лечится: подорожник или уринотерапия, неважно!
+20
-3
+17
Ответ Андрей Хан
Неужто Уан-Биссака прямо настолько плох, что нужно выпускать Эванса?
А он цз? У АВБ всегда было самое слабое это позиционная оборона, куда ему в центр то
+17
-1
+16
Нашего дельфина за это дисквалифицировали
+14
-4
+10
Вот так посмотришь - тен Хаг лучший тренер месяца, Магуайр - лучший игрок месяца в Англии, но сколько же нюансов...
+11
-5
+6
Ушел на пике
+6
0
+6
Ответ Sergey Kuznetsov
ждем на Энфилде в выходные, пусть лечится: подорожник или уринотерапия, неважно!
Поменяют средний ящик холодильника
+3
0
+3
А когда заменят лучшего тренера ноября в АПЛ?
+2
0
+2
Ответ Даня Кашеваров
А он цз? У АВБ всегда было самое слабое это позиционная оборона, куда ему в центр то
Я не то чтобы очень пристально слежу за МЮ, но вроде бы играли в прошлом сезоне в центре связкой Варан-Шоу, на краях Биссака и Далот.
+3
-1
+2
Теперь можно хату ставить на победу Баварии
+2
0
+2
Он походу и карьеру в этом статусе закончит
+1
0
+1
Ответ Даня Кашеваров
А он цз? У АВБ всегда было самое слабое это позиционная оборона, куда ему в центр то
ты про Андре Виллаш Боаша???
+1
0
+1
Как то вообще все против маню перед матчем с Ливерпулем. Даже немного боязно: многочисленные минусы как бы не дали плюс на выходе...
+1
-1
0
Ждём новость "Тен Хаг безвольно проиграл даже немотивированной Баварии и с позором завершил еврокубковый сезон на дне таблицы. Лучший тренер ноября в АПЛ уволен и будет заменён не на физрука"
0
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0
Ответ Андрей Хан
Я не то чтобы очень пристально слежу за МЮ, но вроде бы играли в прошлом сезоне в центре связкой Варан-Шоу, на краях Биссака и Далот.
можно и так но, Далот сейчас хорошо играет, а Шоу мы видели в центре с Борнмутом
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Ответ Alex Rhea
какой смысл уточнять, что это Магуайер? Достаточно просто было написать - лучший игрок мира травмировал пах. Все бы поняли, о ком речь.
а если без шуток , то это единственный "футболист" в составе МЮ на данный момент. Не считая Бруно
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