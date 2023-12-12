Магуайр травмировал пах в матче с «Баварией». Лучший игрок ноября в АПЛ заменен на Эванса
Харри Магуайр не доиграл до конца первого тайма матча с «Баварией».
На 37-й минуте у защитника «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы с пахом. Он покинул поле для получения медицинской помощи и сразу по возвращении просигнализировал о необходимости замены.
Вместо бывшего капитана «МЮ», признанного лучшим игроком АПЛ в ноябре, вышел Джонни Эванс.
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